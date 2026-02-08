Jisoo gợi ý 4 cách mặc quần dài tôn dáng cho người có chiều cao khiêm tốn như cô ấy

Chỉ cao khoảng 1m62 – con số không quá nổi bật giữa dàn mỹ nhân đình đám, nhưng Jisoo lại luôn xuất hiện với vóc dáng cân đối, cao ráo và rất "ăn hình". Bí quyết của cô không nằm ở những món đồ cầu kỳ hay chiêu trò phức tạp, mà đến từ cách chọn phom quần và phối đồ thông minh. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy Jisoo đặc biệt ưu ái quần dài, và mỗi kiểu quần lại được cô biến hóa để giúp tỷ lệ cơ thể trông gọn gàng, chân dài hơn hẳn.

Dưới đây là những công thức mặc quần dài quen thuộc mà Jisoo áp dụng rất đều, cực dễ học theo cho những ai có chiều cao khiêm tốn.

Quần ống đứng + sơ vin: Đơn giản mà hiệu quả

Quần ống đứng gần như là item "ruột" của Jisoo trong những set đồ đời thường. Dáng quần này không quá ôm như skinny, cũng không rộng thùng thình như ống suông bản lớn, nên tạo cảm giác gọn gàng và thanh thoát. Điều quan trọng nhất nằm ở cách cô luôn sơ vin áo một cách gọn gàng, dù là áo thun, áo sơ mi hay áo len mỏng.

Khi phần cạp quần được lộ rõ, đường eo được xác định ngay lập tức, từ đó kéo dài phần chân một cách tự nhiên. Jisoo thường chọn quần cạp cao hoặc cạp vừa, ống quần rơi thẳng xuống bàn chân, giúp tổng thể trông cao hơn mà không cần cố gắng. Những set đồ này rất dễ áp dụng trong cuộc sống hằng ngày, từ đi làm đến dạo phố, chỉ cần chú ý giữ áo gọn gàng và tránh những kiểu quần quá dài lê thê.

Quần ống vẩy và giày cao: Cặp đôi "ăn gian" chiều cao

Với những lúc muốn trông nổi bật hơn một chút, Jisoo hay chọn quần ống vẩy – kiểu quần ôm nhẹ phần đùi và loe dần từ đầu gối trở xuống. Dáng quần này có ưu điểm là tạo cảm giác đôi chân dài và thẳng hơn, nhất là khi kết hợp cùng giày cao gót hoặc giày có đế dày.

Jisoo thường chọn quần ống vẩy có độ loe vừa phải, không quá rộng để tránh cảm giác nặng nề. Phần ống quần chạm nhẹ vào mũi giày, che đi phần đế, khiến người đối diện khó nhận ra chiều cao thật. Khi đi cùng áo ôm gọn hoặc áo có độ dài vừa eo, tổng thể set đồ trở nên cân đối, tôn dáng mà vẫn rất nữ tính.

Quần skinny đen trong set đồ all-black: Gọn gàng và sắc sảo

Dù skinny không còn là xu hướng chủ đạo, Jisoo vẫn thỉnh thoảng diện kiểu quần này, đặc biệt là quần skinny đen. Bí quyết nằm ở cách cô phối cả set đồ cùng tông đen, từ áo, quần cho đến giày. Sự liền mạch về màu sắc giúp cơ thể trông cao và thon hơn đáng kể.

Quần skinny ôm sát giúp khoe trọn đường chân, kết hợp cùng boots cổ cao hoặc giày mũi nhọn càng tăng hiệu ứng kéo dài dáng người. Jisoo thường chọn áo có phom gọn, không quá dài, đôi khi khoác thêm áo ngoài dáng ngắn để giữ tỷ lệ cơ thể cân đối. Set đồ all-black này đặc biệt phù hợp cho những ngày cần vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ nhưng vẫn tôn dáng tối đa.

Quần ống suông và áo lửng: Công thức "ruột" được áp dụng nhiều nhất

Nếu phải chọn ra công thức xuất hiện nhiều nhất trong tủ đồ của Jisoo, chắc chắn đó là quần ống suông kết hợp cùng áo lửng. Đây là cách phối đồ cực kỳ thông minh cho người sở hữu chiều cao khiêm tốn, vì áo lửng giúp nâng đường eo lên cao, còn quần ống suông tạo cảm giác đôi chân dài và thẳng.

Jisoo thường chọn quần ống suông có độ rộng vừa phải, chất liệu rủ nhẹ để không làm cơ thể bị "nuốt dáng". Phần áo lửng có thể là áo thun, áo len mỏng, cardigan lửng hoặc áo khoác da lửng. Những chiếc áo khoác dáng ngắn này không chỉ giúp giữ ấm mà còn chia tỷ lệ cơ thể rất đẹp, đặc biệt khi mặc cùng quần cạp cao.

Công thức này mang lại cảm giác trẻ trung, năng động nhưng vẫn thời trang, dễ áp dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chỉ cần chú ý độ dài áo dừng ở ngang eo hoặc trên eo một chút, bạn sẽ thấy chiều cao được cải thiện rõ rệt mà không cần đến giày quá cao.

Ảnh: Sưu tầm