4 kiểu giày phù hợp để mix với quần ống rộng: Tôn dáng tốt và còn tăng điểm sang xịn mịn

Quần ống rộng từ lâu đã vượt khỏi ranh giới của một xu hướng nhất thời để trở thành món đồ "must-have" trong tủ quần áo hiện đại. Phom dáng phóng khoáng, che khuyết điểm tốt và mang lại cảm giác thoải mái khiến kiểu quần này phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi làm đến dạo phố. Tuy nhiên, để quần ống rộng thực sự phát huy hết vẻ đẹp, việc chọn giày đi kèm là yếu tố then chốt. Chỉ cần thay đổi kiểu giày, tổng thể trang phục có thể chuyển từ nữ tính, thanh lịch sang cá tính hoặc sang trọng trong tích tắc.

Dưới đây là 4 kiểu giày được xem là "cặp bài trùng" với quần ống rộng, dễ ứng dụng và không bao giờ lỗi mốt.

Giày búp bê

Giày búp bê là lựa chọn quen thuộc với những ai yêu thích phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Khi kết hợp cùng quần ống rộng, đặc biệt là các thiết kế cạp cao và ống suông vừa phải, giày búp bê mang lại cảm giác thanh thoát, gọn gàng mà không làm mất đi sự mềm mại của trang phục. Đây là combo lý tưởng cho môi trường công sở hoặc những buổi dạo phố nhẹ nhàng cuối tuần.

Điểm cộng lớn của giày búp bê là sự thoải mái. Với đế bệt hoặc đế thấp, bạn có thể di chuyển cả ngày mà không lo đau chân. Để tránh cảm giác "dìm" chiều cao khi mặc quần ống rộng, nên ưu tiên quần có độ dài vừa chạm mắt cá chân hoặc giày búp bê mũi nhọn nhẹ. Những gam màu trung tính như đen, be sẽ dễ phối đồ, trong khi giày búp bê có chi tiết nơ, khóa kim loại nhỏ lại giúp bộ trang phục thêm phần duyên dáng.

Giày loafer

Giày loafer mang tinh thần thanh lịch pha chút menswear, rất hợp với quần ống rộng khi bạn muốn xây dựng hình ảnh hiện đại và chuyên nghiệp. Đây là kiểu giày được ưa chuộng trong thời trang công sở nhờ phom dáng cứng cáp, dễ đi và không kén trang phục. Khi phối với quần ống rộng, loafer giúp tổng thể trở nên chỉn chu nhưng không hề cứng nhắc.

Loafer da trơn hoặc da lộn đều phù hợp, tùy vào phong cách bạn theo đuổi. Quần ống rộng chất liệu đứng phom như kaki, wool hoặc vải tây khi đi cùng loafer sẽ tạo nên set đồ gọn gàng, sang trọng. Nếu muốn phá cách hơn, bạn có thể chọn loafer đế chunky để tăng chiều cao và tạo điểm nhấn cá tính. Cách phối này rất hợp với những cô nàng yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn thể hiện gu thời trang rõ nét.

Giày mũi nhọn

Giày mũi nhọn luôn được xem là "bảo bối" kéo dài đôi chân, và khi kết hợp với quần ống rộng, hiệu quả này càng được nhân đôi. Kiểu giày này mang đến vẻ ngoài sắc sảo, thanh lịch, phù hợp với những dịp cần sự chỉn chu hoặc khi bạn muốn tạo ấn tượng mạnh về phong cách.

Quần ống rộng dáng dài, nhưng vẫn để lộ phần mũi giày nhọn, giúp vóc dáng trông cao ráo hơn. Giày mũi nhọn có thể là đế bệt hoặc gót thấp, tùy vào nhu cầu di chuyển. Với môi trường công sở, giày mũi nhọn màu đen hoặc be là lựa chọn an toàn. Còn nếu muốn nổi bật hơn, bạn có thể thử các gam màu đậm hoặc họa tiết da báo, hay da bóng để tạo điểm nhấn cho set đồ đơn giản.

Sandal cao gót

Sandal cao gót là lựa chọn hoàn hảo khi bạn muốn quần ống rộng trở nên nữ tính và quyến rũ hơn. Phần gót cao giúp cải thiện chiều cao rõ rệt, đồng thời tạo sự cân đối cho phom quần rộng rãi. Đặc biệt trong những buổi tiệc, sự kiện hoặc hẹn hò, combo quần ống rộng và sandal cao gót mang lại vẻ ngoài vừa sang trọng vừa thời thượng.

Khi chọn sandal cao gót, nên ưu tiên thiết kế quai mảnh để tránh cảm giác nặng nề cho tổng thể. Quần ống rộng chất liệu mềm, rũ như lụa, voan hoặc satin sẽ kết hợp rất ăn ý với sandal cao gót, tạo nên chuyển động uyển chuyển khi di chuyển. Nếu yêu thích phong cách hiện đại, sandal cao gót tối giản với gam màu trung tính sẽ giúp bộ trang phục trông tinh tế và dễ ứng dụng hơn trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Ảnh: Instagram