STYLE by PNJ x HUAWEI: Biến tai nghe thành phụ kiện thời trang cá tính

Từng khẳng định vị thế trong tâm trí giới trẻ với những dòng trang sức quen thuộc như dây cổ, nhẫn hay charm bạc tinh xảo, STYLE by PNJ đang thực hiện bước đi đột phá khi chính thức nới rộng biên độ sáng tạo, tái định nghĩa lại khái niệm phụ kiện thời trang. Nhận thấy công nghệ đã trở thành vật bất ly thân và là ngôn ngữ tự thân của thế hệ số, thương hiệu không còn giới hạn mình trong những món đồ trang sức nguyên bản mà bắt đầu lấn sân sang một phân khúc đầy tiềm năng: Phụ kiện dành riêng cho thiết bị công nghệ. Cú bắt tay chiến lược cùng HUAWEI chính là lời khẳng định cho tầm nhìn mới này.

Tại STYLE by PNJ, phụ kiện chưa bao giờ là những món trang sức đứng độc lập, mà luôn là 'người bạn đồng hành' cộng hưởng cùng mọi khoảnh khắc trong đời sống của thế hệ MZs. Đây không chỉ là phụ kiện điểm xuyết, mà là ngôn ngữ sắc sảo để những cá tính hiện đại tự tin khẳng định gu thẩm mỹ và bản sắc cá nhân độc đáo.

Trong bối cảnh đó, STYLE by PNJ tin rằng cách chúng ta diện một thiết bị lên người cũng cần được chăm chút như một tác phẩm nghệ thuật, biến trải nghiệm số thường nhật trở nên đầy cảm hứng. Chính triết lý này đã thôi thúc thương hiệu thực hiện cú 'bắt tay' ngoạn mục sang mảng phụ kiện công nghệ, nơi những món đồ high-tech được thổi hồn bằng DNA thời trang đặc trưng, vừa giữ trọn tính năng hiện đại, vừa vươn tới chuẩn mực của cái đẹp tinh tế.

Sự giao thoa giữa STYLE by PNJ và HUAWEI không chỉ là màn kết hợp thương hiệu đơn thuần, mà là cuộc gặp gỡ giữa hai tư duy dẫn đầu: Thẩm mỹ sắc sảo và Công nghệ đột phá. Trong mối quan hệ này, STYLE by PNJ đóng vai trò định hướng phong cách, dùng kinh nghiệm chế tác trang sức tinh xảo để "thổi hồn" thời trang vào từng đường nét công nghệ. Ở chiều ngược lại, tập đoàn công nghệ hàng đầu HUAWEI với thế mạnh mang đến trải nghiệm âm thanh ấn tượng cùng thiết kế open-ear FreeClip 2 thế hệ mới, tạo nên một "mảnh ghép" hoàn hảo để STYLE by PNJ tự do sáng tạo.

Màn kết hợp này khẳng định một thực tế mới: Công nghệ hiện đại không chỉ cần hiệu năng tốt, mà phải hài hòa tuyệt đối với bản sắc cá nhân của người sở hữu.

Phụ kiện Bạc độc bản: Khi âm thanh được "điêu khắc" bằng trang sức

Không phục vụ cho mục đích sản xuất đại trà, tâm điểm của màn kết hợp lần này là phụ kiện Bạc độc quyền từ STYLE by PNJ dành riêng cho tai nghe HUAWEI FreeClip 2 thế hệ mới.

Không chỉ mang đến chất âm ấn tượng cùng khả năng đàm thoại trong trẻo, người dùng còn bị thu hút bởi với vẻ ngoài tinh tế như một chiếc khuyên tai của HUAWEI FreeClip 2. Đặc biệt, khi đi kèm những phụ kiện tinh xảo từ STYLE by PNJ, chiếc tai nghe này không chỉ là thiết bị công nghệ mà còn mang đậm tính thời trang, cho phép người dùng mix & match như điểm nhấn cá tính.

Sức hút của dòng phụ kiện này nằm ở khả năng biến việc đeo tai nghe thành một trải nghiệm thẩm mỹ đầy cảm hứng. Với chất liệu bạc sáng bóng cùng nghệ thuật thiết kế tối giản, phụ kiện xóa nhòa ranh giới giữa tính năng và thời trang, giúp người dùng dễ dàng biến hóa cùng mọi outfit hằng ngày. Từ sự phóng khoáng của streetstyle đến nét thanh lịch nơi công sở. Mang tinh thần unisex hiện đại, đây chính là "mảnh ghép" hoàn hảo dành cho cả nam lẫn nữ, những người trẻ luôn tìm kiếm sự tinh tế và khác biệt trong từng hành trình dịch chuyển.

Điểm nhấn nằm ở tư duy thời trang ứng dụng: Giữa nhịp sống dịch chuyển không ngừng của Gen MZs, chiếc tai nghe giờ đây không chỉ để nghe nhạc mà còn là người bạn đồng hành phong cách. Thông qua ngôn ngữ trang sức, STYLE by PNJ đã thổi hồn vào những tính năng công nghệ, biến thiết bị điện tử trở nên mềm mại, dễ 'đeo' và đồng điệu cùng mọi outfit hằng ngày.

Pop-up Store: Điểm hẹn của những tín đồ yêu công nghệ và mộ điệu thời trang

Vào ngày 23/01/2026 vừa qua, tại TTTM Crescent Mall (TP.HCM), thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan. Người dùng được trực tiếp trải nghiệm mẫu tai nghe open-ear mới ra mắt từ HUAWEI và khám phá phụ kiện cho tai nghe độc đáo từ STYLE by PNJ tại gian hàng trải nghiệm của HUAWEI. Sự kiện không chỉ thu hút Gen MZs, mà còn thu hút cả giới mộ điệu thời trang và những tín đồ yêu công nghệ nói riêng được trực tiếp trải nghiệm.

Sự xuất hiện của "em xinh" Mỹ Mỹ cùng visual cá tính, năng động lần đầu đeo thử HUAWEI FreeClip 2

Tại gian hàng, HUAWEI FreeClip 2 - mẫu tai nghe open-ear mới nhất của hãng, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng nhờ thiết kế kẹp vành tai, nhìn thoáng qua giống như một món phụ kiện thời trang độc đáo.

Ngoài ra, người dùng sẽ được đắm mình trong không gian thiết kế đậm chất nghệ thuật, tận tay phối thử những món phụ kiện bạc lấp lánh để tìm ra phong cách riêng cho mình và cảm nhận rõ vai trò của STYLE by PNJ trong việc "làm đẹp" cho công nghệ.