Mẫu Hàn 42 tuổi "đánh bay" 4kg chỉ trong 12 ngày

Giữa guồng quay khắc nghiệt của làng thời trang và giải trí Hàn Quốc, việc giữ vóc dáng luôn là bài toán không dễ – kể cả với những người đã quen đứng trên sàn runway. Lee Hyun-Yi, siêu mẫu kiêm MC nổi tiếng và là mẹ của hai con, cũng không nằm ngoài áp lực đó. Trước thềm xuất hiện tại SBS Entertainment Awards, cô khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ đã giảm 4kg chỉ trong 12 ngày, một hành trình ngắn ngủi nhưng đòi hỏi kỷ luật và sự quyết tâm cao độ.

Sau một chuyến du lịch gia đình với những bữa ăn "thả ga", cân nặng của Lee Hyun-Yi chạm mốc 58,7kg – con số khiến cô lập tức nghĩ đến chiếc váy dạ hội sẽ diện trên thảm đỏ. May mắn thay, lễ trao giải được dời lịch, cho cô thêm thời gian để điều chỉnh cơ thể. Toàn bộ quá trình này được Lee Hyun-Yi chia sẻ công khai trên kênh YouTube Walking Mom Lee Hyun, thu hút sự chú ý bởi sự chân thật, không tô vẽ hay thần thánh hóa việc giảm cân.

Cardio lúc đói: lựa chọn "đánh nhanh" nhưng không dễ

Một trong những phương pháp chính mà Lee Hyun-Yi áp dụng là cardio khi bụng đói – hay còn gọi là fasted cardio. Đây là hình thức tập luyện trước bữa sáng, khi cơ thể chưa được nạp năng lượng từ thực phẩm, buộc phải sử dụng mỡ dự trữ để sinh năng lượng. Nhờ đó, khả năng đốt mỡ được đẩy lên cao hơn bình thường.

Thay vì những bài cardio đơn điệu trong phòng gym, Lee Hyun-Yi lựa chọn chơi bóng đá cường độ cao cùng đội FC Tall Team trong chương trình Kick a Goal. Những buổi tập với cường độ liên tục – chạy, tăng tốc, tranh bóng – giúp cơ thể tiêu hao năng lượng nhanh chóng. Dù được đồng đội nhắc nhở rằng đây không phải phương pháp nên duy trì lâu dài, cô vẫn chấp nhận vì mục tiêu ngắn hạn phía trước.

(Ảnh: X)

Ăn uống tối giản nhưng không cực đoan

Song song với tập luyện, Lee Hyun-Yi chuyển sang chế độ ăn gọn nhẹ, ít calo nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Thực đơn của cô không cầu kỳ, chủ yếu xoay quanh protein và rau xanh – đủ để no lâu mà không gây tích mỡ.

Món ăn xuất hiện thường xuyên nhất là bánh bắp cải trứng, chế biến đơn giản, ít gia vị nhưng giàu chất xơ. Để tăng hương vị và hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cô thêm một chút giấm sherry. Ngoài ra, Lee Hyun-Yi còn bổ sung các món như keto gimbap, ức gà trộn rau với dầu ô liu, hay các loại hải sản như hàu và sea pineapple.

Một thói quen nhỏ nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt là ăn rau trước bữa chính, giúp hạn chế cảm giác thèm ăn và kiểm soát lượng đường trong máu. Chỉ sau vài ngày, cô đã giảm được khoảng 1,5kg, tạo thêm động lực để tiếp tục hành trình.

(Ảnh: X)

Siết cơ để vóc dáng "lên form"

Khi chỉ còn hai ngày trước buổi thử váy cuối cùng, Lee Hyun-Yi chuyển trọng tâm sang tập luyện sức mạnh. Mục tiêu lúc này không chỉ là giảm cân, mà là làm săn chắc cơ thể, đặc biệt là vùng lưng – yếu tố quyết định phom dáng khi diện váy dạ hội.

Cô hài hước chia sẻ rằng lưng mình trông "đậm cơ như võ sĩ MMA", nhưng chính những buổi tập này đã giúp vóc dáng trở nên gọn gàng, sắc nét và khỏe khoắn hơn.

(Ảnh: X)

Thành quả xứng đáng

Sau 12 ngày kỷ luật với chế độ ăn và tập luyện nghiêm ngặt, Lee Hyun-Yi đưa cân nặng về khoảng 55kg. Trên thảm đỏ SBS Entertainment Awards, cô xuất hiện rạng rỡ trong bộ váy ôm dáng, minh chứng cho nỗ lực không hề dễ dàng phía sau ánh đèn sân khấu.

Câu chuyện của Lee Hyun-Yi cho thấy giảm cân nhanh không chỉ là chuyện "ăn ít – tập nhiều", mà là sự kết hợp giữa chiến lược thông minh, kỷ luật cá nhân và hiểu rõ giới hạn của cơ thể. Dù không phải phương pháp dành cho tất cả mọi người, hành trình này vẫn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những ai đang tìm lại động lực thay đổi bản thân.