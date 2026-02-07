WeChoice Awards 2025 lộ diện cặp gái xinh là song trùng tiền định, X2 visual là đây chứ đâu!

Không khí WeChoice Awards 2025 đang nóng dần lên từng giờ trước thềm Gala tối nay. Ở buổi tổng duyệt nô nức buổi chiều trước đó, 2 người đẹp là Jun Vũ và Juky San trong màn hội ngộ, đã bất ngờ tạo nên cặp đôi "song trùng" thú vị. Chỉ với khoảnh khắc hậu trường trước giờ G, khung hình chung của 2 mỹ nhân 9X nhanh chóng trở thành đề tài hot được netizen Việt quan tâm.

Gấp đôi visual với Jun Vũ và Juky San, cứ ngỡ là song trùng (Clip: Quân).

Chưa cần đến váy áo lộng lẫy hay layout cầu kỳ, Jun Vũ và Juky San xuất hiện trong buổi rehearsal với trang phục tối giản, mang hơi hướng sporty - casual nhưng vẫn đủ khiến dân tình phải đứng hình. Điều khiến netizen bàn tán rôm rả chính là vẻ ngoài quá tương đồng của hai cô gái: từ gương mặt nhỏ nhắn, làn da sáng, sống mũi cao đến ánh mắt dịu dàng, tất cả tạo nên cảm giác giống nhau đến mức nhiều người ví von như AI tạo ra.

Diện mạo mộc mạc không che được vẻ ngoài rạng rỡ của cặp Jun Vũ và Juky San khi tái ngộ "bản sao" của mình (Ảnh: WeChoice Awards).

Bên dưới bài đăng, không chỉ người hâm mộ mà cả bạn bè, đồng nghiệp cũng vào "góp vui". Những bình luận như "hai người là chị em thất lạc", hay "song trùng nhan sắc là có thật" xuất hiện dày đặc.

Sự tương đồng giữa Jun Vũ và Juky San đến từ những đường nét rất chuẩn Á Đông. Cả hai đều sở hữu gương mặt thanh thoát, tỷ lệ hài hòa, đường nét mềm mại. Phong cách trang điểm cũng theo hướng trong trẻo, tập trung vào làn da căng bóng, má hồng nhẹ và đôi môi tự nhiên, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn cuốn hút.

Khung hình gây chú ý ngay những phút đầu đăng tải (Ảnh Juky San).

Cả hai đều thuộc type những cô gái có vóc dáng mảnh mai, cao ráo vừa phải, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính. Phong cách thời trang cũng có nhiều điểm giao nhau như: ưu tiên sự thoải mái, đơn giản nhưng vẫn gọn gàng, tôn dáng. Không cần quá nhiều chi tiết, cả hai vẫn nổi bật nhờ khí chất riêng và sự tự tin khi đứng trước ống kính.

Cặp chị em giống nhau đến từng biểu cảm (Ảnh Vũ Phương Anh).

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cặp đôi song trùng này khiến công chúng nhầm lẫn. Trước đó, Jun Vũ và Juky San từng đôi lần chạm mặt tại các sự kiện giải trí và có không ít tình huống dở khóc dở cười từ đây. Juky San từng chia sẻ rằng có người nhận nhầm cô là Jun Vũ, còn khuyên năm sau nên đi thi Em Xinh. Ngược lại, Jun Vũ cũng từng bị gọi nhầm là "Em Xinh Juky San".

Khoảnh khắc "gây lú" trước đó của cặp chị em (Ảnh Juky San).



Không cần phải cố gắng sắp đặt chỉ một vài lần đứng cạnh nhau cũng đủ để Jun Vũ và Juky San trở thành cặp song trùng tiền định mới của Vbiz. Cùng chờ đợi diện mạo xuất hiện đáng mong chờ của 2 mỹ nhân này tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 tối 7/2 với dresscode Vietnamese Designers & Local Brands - Trang phục đến từ các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang Việt Nam.

Cùng chờ đợi màn lộ diện của Jun Vũ và Juky San tại WCA 2025 (Ảnh Idolcamp1).