Cuộc đua thời trang đồng phục ở Thế vận hội mùa đông 2026

Ảnh: Instagram

Lấy cảm hứng từ xu hướng thời trang được thiết lập bởi Thế vận hội mùa hè Paris năm 2024, nước Ý đang hướng tới việc giới thiệu phong cách nội địa của mình. Các thương hiệu xa xỉ Loro Piana và Prada đã mở cửa hàng tại phố mua sắm chính Corso Italia ở Cortina d'Ampezzo nhân dịp Thế vận hội, trong khi Louis Vuitton, Dior và Swatch đã tân trang lại các cửa hàng hiện có của họ. Franz Kraler, cửa hàng đa thương hiệu xa xỉ với các chi nhánh rải rác khắp vùng Dolomites, đã tiến hành nâng cấp lớn để sẵn sàng đón tiếp lượng khách dự kiến.

Giống như Thế vận hội Paris đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các thương hiệu đến với một lượng khách hàng mới, Thế vận hội mùa đông cũng được xem là cơ hội làm ăn không thể bỏ lỡ. Khi các vận động viên diễu hành qua Sân vận động Olympic Milano San Siro vào ngày 6/2, trang phục quốc gia không chỉ giúp các vận động viên giữ ấm mà sẽ thể hiện bản sắc, giá trị văn hóa và sức mạnh mềm của phong cách trên một "sân khấu" lớn toàn cầu. Milan cũng là một trong những kinh đô thời trang hàng đầu thế giới vì thế đồng phục của các quốc gia càng được đặt vào cuộc đua không kém phần quyết liệt để thu hút sự quan tâm, ngưỡng mộ của công chúng.

Bộ đồng phục được mong chờ nhất tại Thế vận hội mùa đông năm nay là của Đội tuyển Mông Cổ sau khi nhận được sự tán dương đặc biệt tại Paris 2024. Hai nhà thiết kế Michel & Amazonka thưc hiện bộ sưu tập năm 2026 lấy cảm hứng từ trang phục của Đế chế Mông Cổ. Trang phục lễ khai mạc gồm áo khoác ngoài với cổ áo cao, khóa cài bên hông để giữ ấm và đường xẻ tà giúp dễ dàng di chuyển. Điểm nhấn là chiếc mũ cao viền lông - một sự gợi nhớ ấn tượng đến hình ảnh các chiến binh. Biểu tượng khác bộ sưu tập là sợi cashmere, loại sợi mà người dân du mục Mông Cổ đã sử dụng từ lâu để chống chọi với “mùa đông vĩnh cửu của vùng cao nguyên Trung Á”.

Trang phục của đội tuyển Mông Cổ nhận được sự quan tâm đặc biệt (Ảnh: Instagram)

Trang phục thường ngày của đội tuyển Mông Cổ có những chiếc áo len dệt kim với các họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa lều du mục (yurt).

Đồng phục của đội tuyển Mỹ thì được đánh giá cao ở tính ứng dụng, sự hiện đại với sự đồng hành của thương hiệu nổi tiếng Ralph Lauren.

Ảnh: Instagram

Ralph Lauren đã tài trợ trang phục cho đội tuyển Olympic Hoa Kỳ từ năm 2008, và một lần nữa, hãng này lại hướng đến phong cách Mỹ tinh tế với ba màu đỏ, trắng và xanh dương. Trang phục năm nay nổi bật với những chiếc áo len dệt kim ấm áp in hình quốc kỳ Mỹ và vòng tròn Olympic, kết hợp với mũ và găng tay len cùng màu. Áo khoác dáng dài màu kem với khuy gỗ được phối gọn gàng với quần tây màu kem. Trang phục cho lễ bế mạc mang phong cách thể thao hơn: áo khoác phồng kẻ sọc đỏ, trắng và xanh dương, kết hợp với quần ống rộng, tất dày và bốt da chắc chắn.

Đồng phục của đội tuyển Anh cũng được đánh giá đẹp mắt

Ảnh: Instagram

Ben Sherman trở lại đảm nhiệm trang phục cho đội tuyển Anh, lần này thương hiệu hợp tác với vận động viên nhảy cầu từng 5 lần đoạt huy chương Olympic và cũng là người đam mê nghệ thuật đan móc - Tom Daley - để tạo ra những chiếc mũ và khăn quàng cổ cho người cầm cờ.

Thế vận hội Milano-Cortina 2026 đánh dấu lần thứ tư liên tiếp Ben Sherman là nhà cung cấp trang phục nghi lễ cho đội tuyển Anh, và thương hiệu này tự tin phát huy di sản của mình với chiếc áo cổ cao lấy cảm hứng từ phong cách hiện đại được trang trí bằng họa tiết cờ Anh và chiếc áo khoác len họa tiết răng cưa với lớp lót kẻ ô. Điểm nhấn là chiếc khăn quàng cổ ngoại cỡ được thêu dòng chữ “Great Britain” với cỡ chữ đủ lớn để có thể đọc được từ khắp sân vận động.

EA7 Emporio Armani cho đội tuyển Ý là một trong những dự án cuối cùng mà nhà thiết kế lừng danh Giorgio Armani thực hiện trước khi qua đời vào tháng 9/2025.

Ảnh: Instagram

Dưới thương hiệu EA7 Emporio Armani, nhà thiết kế huyền thoại đã tạo ra những bộ trang phục thi đấu quốc gia của Ý kể từ năm 2012.

Bộ trang phục có màu trắng tinh khôi, ôm sát cơ thể với phong cách tối giản đặc trưng của Armani, được điểm xuyết bằng những chi tiết tinh tế như quốc kỳ Ý ở cổ áo khoác có khóa kéo. Để thể hiện lòng yêu nước, áo khoác và áo polo được in lời bài hát Il Canto degli Italiani - quốc ca Ý. Dòng sản phẩm bao gồm từ áo khoác phồng và giày chạy bộ đến ba lô, mũ, găng tay và giày leo núi chống thấm nước, chống trượt. Điểm được đánh giá cao ở đồng phục đội tuyển Ý là sự sang trọng tinh tế, phù hợp với vẻ thanh lịch kín đáo vốn gắn liền với giới thượng lưu lâu đời ở Cortina.