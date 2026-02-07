Giật mình: Jack chuyển hướng sang thời trang, được Seoul Fashion Week chú ý, chuyện gì vậy?

Vắng lặng khỏi các hoạt động âm nhạc sau quyết định đình chỉ biểu diễn trong vòng 9 tháng của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, mới đây sự hiện diện của Jack ở mặt trận thời trang đang khiến người hâm mộ của nam ca sĩ nhiệt tình chú ý.

Theo đó, giọng ca Đom Đóm vừa qua đã có màn "đánh úp" góp mặt ở Tuần lễ Thời trang Seoul - Seoul Fashion Week Fall/Winter 26. Ngoại hình được chau chuốt, thần thái gần như đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, khiến một vài khung hình của Jack còn bất ngờ được Instagram chính thức của Seoul Fashion Week "để mắt", giúp nam ca sĩ được xuất hiện trong slide ảnh, story và cả ảnh bìa video recap Day 4 của mùa này.

Jack xuất hiện ở Day 4 Seoul Fashion Week Fall/Winter 26 cùng mái tóc bạch kim và outfit all-black với key item là một chiếc jacket da (Ảnh: Seoul Fashion Week).

Hình ảnh của nam ca sĩ trên Instagram chính thức của Tuần lễ thời trang xứ Hàn (Ảnh: Seoul Fashion Week).

Jack check-in tại khu vực show diễn, trong đó có một khung hình được cho là vị trí hàng ghế đầu của nam ca sĩ (Ảnh FBNV).

Jack chụp ảnh cùng Hwasa - chủ nhân bản hit Good Goodbye đang gây sốt (Ảnh IGNV).

Đối với công chúng trong nước, động thái rẽ hướng sang thời trang của Jack được xem là một "cú sốc" khó tin đối với nhiều người, bởi suốt nhiều năm hoạt động nam ca sĩ chưa phải là một gương mặt được đánh giá cao trong khoảng ăn mặc.

Không rõ hoạt động lần này là chiến lược nhằm xây dựng hình ảnh mới từ phía nam ca sĩ sau những ồn ào khó quên trong quá khứ, hay chỉ là một cuộc dạo chơi ngẫu hứng trong khoảng thời gian anh chưa thể tái xuất với vai trò chính thức của mình?

Các loạt ảnh được Jack đăng tải thời gian gần đây, bao gồm chuyến đi Hàn Quốc cho thấy sự đầu tư của nam ca sĩ trong phong cách lẫn hình ảnh (Ảnh FBNV).

Sự nghiệp nhan sắc của nam sĩ sinh năm 1997 dường như đang lên như diều gặp gió, mới đây dân tình còn phát hiện Jack đã từ lúc nào góp mặt trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler. Trước đó, các đại diện Việt từng được đề cử cho mùa giải 2026 còn có Gemini Hùng Huỳnh, Huyền 204, Ninh Dương Lan Ngọc.

Thực tế, bảng xếp hạng này được xây dựng chủ yếu dựa trên lượt bình chọn của người hâm mộ. Trong những ngày gần đây, các nền tảng mạng xã hội của TC Candler cũng liên tục kêu gọi khán giả tham gia vote để ủng hộ các ứng viên yêu thích.