Trọn bộ visual của trai đẹp CONGB tại WeChoice Awards 2025: Chỉ 1 từ quá "PEAK"!

Gala WeChoice Awards 2025 vừa khép lại vào tối 7/2 để lại nhiều dư âm cho người hâm mộ, nghệ sĩ và các khách mời đã dõi theo hành trình Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam. Bên cạnh những khoảnh khắc vinh danh các cá nhân và tổ chức truyền cảm hứng, WeChoice Awards ở hạng mục giải trí, đặc biệt là Rising Artist hằng năm luôn là những cuộc rượt đuổi cực hot giữa các hiện tượng mới. Cuối cùng, với những hoạt động bùng nổ trong năm 2025, CONGB chính thức cán đích với hơn 2,5 triệu lượt vote. Từ tài năng đến visual, nam ca sĩ sinh năm 2000 đang ngày càng thuyết phục khán giả. Để đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt này, cùng nhìn lại hành trình visual 2 ngày "đỉnh của đỉnh" của anh chàng tại Gala WeChoice Awards 2025!

Khoảnh khắc CONGB cầm chiếc cúp Rising Artist với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh xúc động đã khiến fan "tan chảy". Khung hình lúc này không chỉ bắt mắt về mặt hình thức mà còn đẹp bởi cảm xúc chân thật của nhân vật chính - vẻ đẹp của một người trẻ đã nỗ lực và gặt hái được thành công xứng đáng.

Theo sát dresscode chính thức của WCA25 - "Vietnamese Designers & Local Brands - Trang phục đến từ các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang Việt Nam", CONGB xuất hiện trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025 với một bộ outfit hiện đại từ LATUI ATELIER - local brand Việt có sức bật không nhỏ tương tự hành trình của CONGB ở Vbiz năm qua. Anh chàng lựa chọn mẫu Uncut Feral Jeans bụi bặm kết hợp cùng sơ mi trắng và jacket da đồng điệu, mang đậm dấu ấn của LATUI. Trang phục chỉn chu và cá tính thể hiện sự tôn trọng đối với chủ đề "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam".

Tại WeChoice Awards 2025, niềm cảm hứng và sức trẻ bùng nổ qua tiết mục mashup P.E.A.K do dàn nghệ sĩ gồm CONGB, Orange, Jaysonlei, Ánh Sáng AZA, buitruonglinh, Saabirose thể hiện. Trên sân khấu, CONGB không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát và kỹ năng trình diễn mà còn bởi visual "cháy" không kém. Dưới ánh đèn sân khấu, gương mặt anh chàng càng thêm nổi bật với làn da phát sáng, đường nét sắc sảo và ánh mắt đầy năng lượng, khao khát.

Có mặt tại buổi tổng duyệt Gala trước đó 24h, visual của các nghệ sĩ nổi bật nhờ thần thái và nguồn năng lượng luôn sẵn sàng bật công tắc. CONGB xuất hiện trong trang phục đời thường nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn, cho thấy anh chàng hoàn toàn sẵn sàng lên hình trong đêm Gala WeChoice Awards 2025. Nhiều fan bình luận rằng chỉ cần đứng yên, CONGB đã lấp lánh không thể chối cãi.

Visual chuẩn Hàn với làn da trắng sáng, gương mặt V-line nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đen láy và nụ cười toả nắng như mặt trời - tất cả đều khiến CONGB trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Không ít người nhận xét rằng visual của CONGB lên hình đẹp từng giây phút, không có góc chết. Gương mặt siêu nhỏ của anh chàng khiến nhiều chị em cũng phải ghen tị.

Với chiến thắng tại WeChoice Awards 2025 và hành trình visual "đỉnh của đỉnh" vừa qua, CONGB đã một lần nữa chứng minh rằng anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Rising Artist - không chỉ về tài năng mà còn cả về hình ảnh và thái độ chuyên nghiệp. Hành trình phía trước của "anh trai" này hứa hẹn sẽ còn nhiều điều thú vị!

Từ cam thường đến cam siêu nét đều không thể làm khó nhan sắc của CONGB tại WeChoice 2025.