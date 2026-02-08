Nữ thần thảm đỏ thế hệ mới gọi tên em xinh Lamoon!

Nhắc đến những gương mặt mỗi lần bước lên thảm đỏ là nhanh chóng gây chú ý, Lamoon chắc chắn đang là cái tên được gọi nhiều nhất thời gian gần đây. Và tại WeChoice Awards 2025, em xinh Lamoon tiếp tục chứng minh phong độ khi xuất hiện với tạo hình khiến MXH phải bàn tán không ngớt.

Lamoon trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025. Nguồn: wechoice.awards

Lần này, Lamoon lựa chọn thiết kế đến từ TRAN D TRI, mang cảm hứng từ vẻ đẹp văn hoá Việt Nam theo hướng tinh tế và hiện đại. Phần trên váy được xử lý theo dáng corset, cách điệu bằng họa tiết đính kết vàng ánh kim nổi bật, phần dưới là váy trắng ôm sát, điểm nhấn là phần tà khoác tay nhẹ nhàng mà vẫn tinh tế. Tổng thể mang hơi hướng vừa cổ điển vừa sang trọng.

Nguồn: wechoice.awards, TRAN D TRI.

Đáng chú ý, thiết kế này cũng từng được Hoa hậu Thanh Thủy diện tại triển lãm THE HAND OF THE MAKER, cho thấy đây là mẫu váy không hề "kén" khí chất người mặc.

Nguồn: L'OFFICIEL

Về phần gương mặt, Lamoon chọn lối makeup thanh lịch, vừa phải, tập trung vào làn da sáng và đôi môi đỏ làm điểm nhấn. Cách phối này giúp tổng thể nổi bật hơn trên nền váy sáng màu mà không bị nặng nề. Kiểu tóc búi gọn cũng là lựa chọn hợp lý, mang lại cảm giác gọn gàng, hiện đại và đủ độ sang cho thảm đỏ nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung.

Nguồn: wechoice.awards

Ngay khi loạt hình ảnh tại WeChoice Awards 2025 được chia sẻ, Lamoon nhanh chóng nhận về hàng loạt lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng mỗi lần xuất hiện, Lamoon đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về hình ảnh, từ trang phục đến thần thái, và ngày càng hợp vibe thảm đỏ.

Nguồn: Instagram.

Trước đó không lâu, Lamoon cũng từng gây bão tại thảm đỏ Làn Sóng Xanh 2025. Trong thiết kế được đặt riêng từ TRAN NINH HUNG, nữ ca sĩ mang đến hình ảnh sắc sảo hơn, cá tính hơn, với loạt khoảnh khắc được nhận xét là đậm chất điện ảnh.

Tạo hình thảm đỏ từng gây sốt tại Làn Sóng Xanh 2025 của Lamoon. Nguồn: Làn Sóng Xanh

Không chỉ dừng lại ở một vài khoảnh khắc nổi bật, Lamoon ở những lần xuất hiện trước đó đều cho thấy gu thẩm mỹ ổn định, phong thái tự tin cùng visual đẹp nhưng không bị đại trà. Chính sự nhất quán này giúp Lamoon ngày càng ghi điểm trong mắt công chúng, và thật không quá lời khi gọi cô là nữ thần thảm đỏ thế hệ mới đang được khán giả kỳ vọng trong thời gian tới.