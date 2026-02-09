Bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của Dior được sao Việt yêu thích

Bộ sưu tập như một cơn gió xuân thổi đến khu vườn thẩm mỹ của Dior. Những dấu ấn mới mẻ này đến từ tư duy thời trang của Jonathan Anderson - giám đốc sáng tạo vừa được bổ nhiệm năm ngoái của nhà mốt.

Kaity Nguyễn diện mẫu đầm sơ mi hoạ tiết hoa lá và phụ kiện thuộc bộ sưu tập mới.

Kaity Nguyễn dùng túi Dior Bow Bag - thiết kế sử dụng da mềm với kỹ thuật xử lý form dáng thủ công. Các chi tiết nơ cùng logo Dior cổ điển được tái xuất, nhắc nhớ di sản nhưng không mang tính hoài niệm thuần túy.

Lương Thùy Linh xách túi Lady Dior tông hồng pastel ngọt ngào.

Dấu ấn cá nhân của Anderson hòa quyện với di sản Dior, tạo nên sự kịch tính và hiện đại.

Isaac chọn áo sơ mi kết hợp cùng quần jeans và áo khoác cổ đổ.

Diễn viên Anh Tú thu hút với ngoại hình trẻ trung.

Không gian sự kiện bài trí theo hướng tinh giản với tông màu trung tính và ánh sáng lan tỏa. Các thiết kế và phụ kiện mới được trưng bày gọn gàng, giúp khách hàng quan sát chất liệu, phom dáng và chi tiết thủ công trọn vẹn.

Bộ sưu tập đang được trưng bày tại Dior Union Square, 171 Đồng Khởi, TP HCM đến hết ngày 10/2/2025.