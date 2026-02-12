Mỹ nhân là "học bá" đỉnh nhất Single's Inferno: Xinh như Jang Wonyoung, đọc profile ai cũng choáng

Ngay từ khi lên sóng, Single’s Inferno 5 đã nhanh chóng leo top thảo luận nhờ công thức quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết hấp dẫn: dàn trai xinh gái đẹp, những “chemistry” bùng nổ và loạt tình huống khiến người xem tò mò. Sức nóng của chương trình không chỉ phủ sóng mạng xã hội mà còn giúp các thí sinh vụt sáng thành các gương mặt được săn đón. Trong số đó, Park Hee Sun là cái tên thu hút lượng lớn người hâm mộ. Người đẹp sinh năm 2003 gây ấn tượng trong chương trình nhờ visual ngọt ngào, đường nét thanh tú chuẩn gout Hàn.

Tuy nhiên, điều thực sự khiến mỹ nhân này trở nên nổi bật chính là nhờ thành tích học vấn ấn tượng, được ví như “học bá” tài sắc vẹn toàn. Bằng chứng cho độ hot của Hee Sun chính là việc trang cá nhân của cô đã nhanh chóng vượt mức nửa triệu người theo dõi chỉ sau hơn 1 ngày mở chế độ công khai.

Vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng của Hee Sun ghi điểm với khán giả trong Single's Inferno 5. (Nguồn: likey_me_)

Park Hee Sun khiến người xem phải "wow" với profile không có điểm gì để chê. Cô là Á hậu 1 Miss Korea 2024 và hiện đang theo học tại Đại học Carnegie Mellon – một trong những ngôi trường hàng đầu thế giới về Công nghệ Thông tin. Bên cạnh chuyên ngành Hệ thống Thông tin, người đẹp còn đồng thời học song song hai chuyên ngành phụ về Mỹ thuật và Tương tác Người – Máy - nền tảng học thuật "out trình" dàn người chơi nữ trong chương trình.

Mới đây, mỹ nhân trẻ còn tiếp tục khiến cộng đồng mạng choáng ngợp với bảng điểm full A, xuất sắc giành suất trao đổi tại Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Yonsei - 2 ngôi trường nổi tiếng top Hàn Quốc. Ngoài ra, Hee Sun còn thông thạo nhiều ngôn ngữ, tham gia các hoạt động học thuật lẫn xã hội, thực tập tại tập đoàn số 1 thế giới về mỹ phẩm L'Oréal dù tuổi còn khá trẻ.

Profile cùng trình độ học vấn không thể xuất sắc hơn của gái xinh Single's Inferno. (Nguồn: IGNV)

Park Hee Sun sở hữu kiểu visual ngọt ngào đúng chuẩn “first love” khiến người xem dễ dàng rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét mềm mại cùng đôi mắt to tròn long lanh giúp cô luôn toát lên vẻ trong trẻo, đáng yêu. Sống mũi cao thanh thoát và đôi môi chúm chím càng làm tổng thể thêm phần hài hòa, nữ tính.

Hee Sun ghi điểm với visual mong manh, ngọt ngào chuẩn Hàn. (Nguồn: IGNV)

Khi lên sóng Single’s Inferno 5 hay những khoảnh khắc đời thường, cô thường chọn layout makeup nhẹ nhàng kết hợp mái tóc dài suôn mượt, tạo cảm giác tự nhiên nhưng vẫn cuốn hút. Thậm chí, nhiều cộng đồng mạng còn không ngần ngại ví Hee Sun như một “bản sao" của Jang Won Young vì từ visual đến khí chất tiểu thư, sang chảnh của cô đều hao hao nữ thần đình đám Kpop.

Visual của Hee Sun khiến nhiều người liên tưởng đến Jang Wonyoung. (Ảnh: Instagram)

Những khoảnh khắc đời thường đi học, đi thực tập makeup nhẹ ngàng, nàng hậu vẫn vô cùng xinh đẹp.