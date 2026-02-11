Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều cuộc thảo luận xoay quanh bảng size quần áo của các shop thời trang tại Việt Nam. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nhiều người có cân nặng và vóc dáng hoàn toàn bình thường nhưng khi mua sắm lại buộc phải chọn những size được gắn mác là "L", "XL" hay thậm chí "2XL". Điều này không chỉ gây khó chịu cho người mua mà còn phản ánh một thực trạng đáng lo ngại trong ngành bán lẻ thời trang hiện nay.

Bảng size "nhỏ bất thường" và cảm giác bị gán nhãn

Theo thói quen chung, size S - M thường được hiểu là dành cho người có vóc dáng nhỏ gọn, size L - XL dành cho người đầy đặn hơn, còn 2XL trở lên là cho người quá khổ. Tuy nhiên, trong thực tế mua sắm tại nhiều shop, ranh giới này gần như bị đảo lộn. Có không ít trường hợp người nặng khoảng 55-60kg vẫn phải chọn XL để mặc vừa, trong khi size M chỉ phù hợp với người rất gầy.

Việc một người có cân nặng trung bình nhưng phải mặc "size dành cho người béo" dễ tạo ra cảm giác bị đánh giá sai về cơ thể. Dù biết rằng size chỉ là con số, nhưng không thể phủ nhận nó có tác động nhất định đến tâm lý, đặc biệt là với phụ nữ và giới trẻ - những nhóm khách hàng vốn đã chịu nhiều áp lực về ngoại hình.

Khi mua sắm không còn là trải nghiệm dễ chịu

Mua quần áo lẽ ra là một trải nghiệm mang lại niềm vui: chọn đồ mới, thử kiểu dáng mới, làm đẹp cho bản thân. Thế nhưng, với bảng size không sát thực tế, quá trình này lại trở thành nguồn gây bực bội. Người mua phải liên tục phân vân, lo lắng không biết mình có "béo" hơn trước hay không, thậm chí có người ngại hỏi size vì sợ bị đánh giá.

Không ít khách hàng chia sẻ rằng họ cảm thấy tự ti khi phải chọn 2XL trong khi cân nặng của mình hoàn toàn không nằm trong nhóm thừa cân. Lâu dần, việc này có thể khiến người mua né tránh mua sắm trong nước, chuyển sang hàng quốc tế hoặc chọn cách mua đồ rộng, freesize để tránh nhìn vào bảng size.

Nguy cơ cổ súy cho việc giảm cân quá đà

Một hệ quả đáng lo ngại khác là bảng size "tí hon" vô tình tạo ra chuẩn mực lệch lạc về vóc dáng. Khi size M được mặc định cho những cơ thể rất gầy, còn cơ thể bình thường bị xếp vào L - XL, nhiều người trẻ có thể nảy sinh suy nghĩ rằng mình cần phải giảm cân thêm nữa để "xứng đáng" với size nhỏ.

Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh mạng xã hội thường xuyên tôn vinh thân hình mảnh mai quá mức. Áp lực mặc vừa size S, size M có thể dẫn đến chế độ ăn kiêng cực đoan, tập luyện quá sức, thậm chí là các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần. Từ một vấn đề tưởng chừng nhỏ như bảng size quần áo, hệ lụy có thể lan rộng hơn rất nhiều.

Vì sao các shop vẫn duy trì bảng size như vậy?

Có nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho hiện tượng này. Một số shop hướng đến phong cách "dáng nhỏ", lấy chuẩn người mẫu hoặc chuẩn thiết kế từ thị trường khác mà không điều chỉnh cho phù hợp với thể trạng người Việt. Một số khác lại cố tình thu nhỏ size để tạo cảm giác "mặc size bé là đẹp", đánh trúng tâm lý thích gầy của khách hàng.

Bên cạnh đó, việc thiếu một hệ thống chuẩn size thống nhất trong ngành may mặc Việt Nam cũng khiến mỗi shop tự xây dựng bảng size theo cách riêng. Điều này dẫn đến sự chênh lệch lớn giữa các cửa hàng, khiến người mua càng thêm hoang mang.

Người tiêu dùng đang mong đợi điều gì?

Điều mà phần lớn người mua mong muốn không phải là quần áo "nịnh dáng" bằng cách thu nhỏ size, mà là sự minh bạch và thực tế. Một bảng size rõ ràng, dựa trên số đo cụ thể như vòng ngực, vòng eo, vòng hông, kèm theo chiều cao và cân nặng tham khảo, sẽ giúp khách hàng dễ chọn đồ hơn và giảm cảm giác bị đánh giá.

Quan trọng hơn, việc mở rộng dải size, công nhận sự đa dạng vóc dáng sẽ khiến khách hàng cảm thấy được tôn trọng. Khi người mặc 60kg có thể tự tin chọn M hoặc L đúng nghĩa, trải nghiệm mua sắm sẽ tích cực hơn rất nhiều.

Đã đến lúc nhìn lại chuẩn mực vóc dáng

Thời trang nên phục vụ con người, chứ không phải khiến con người chạy theo những chuẩn mực phi thực tế. Cơ thể khỏe mạnh, cân đối và thoải mái mới là điều đáng được tôn vinh, không phải con số trên bảng size hay nhãn mác trên quần áo.

Việc điều chỉnh bảng size không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà còn là trách nhiệm xã hội. Khi các shop thời trang chọn cách làm phù hợp hơn với thực tế, họ không chỉ giữ chân khách hàng mà còn góp phần tạo ra một môi trường tiêu dùng lành mạnh, nơi mỗi người có thể yêu cơ thể mình mà không bị áp lực bởi những chiếc nhãn "S - M - L - XL".