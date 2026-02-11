Nữ ca sĩ mất Tết, bị bỏng nặng một bên mặt khi đi làm đẹp

Mới đây, Kwon Mina (cựu thành viên nhóm nhạc nữ AOA) đã khiến dư luận Hàn Quốc không khỏi bàng hoàng khi công khai câu chuyện bị bỏng nặng trong quá trình làm đẹp tại một phòng khám da liễu. Sự cố nghiêm trọng này không chỉ khiến nữ ca sĩ phải hủy hàng loạt lịch trình quan trọng dịp đầu năm mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần, buộc cô phải đệ đơn kiện cơ sở thẩm mỹ liên quan.

Ảnh IGNV

Theo đó vào ngày 8/2 vừa qua, nữ ca sĩ đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ chi tiết về tai nạn y khoa mà cô gặp phải. Theo lời kể, từ cuối tháng 1 đến tháng 2, cô có nhiều lịch trình và cuộc hẹn quan trọng nên quyết định làm đẹp để có diện mạo chỉn chu hơn. Cụ thể, nữ ca sĩ đã thực hiện liệu trình nâng cơ Shurink Lifting với tổng cộng khoảng 600 mũi tiêm.

Tuy nhiên, trong lúc thực hiện thủ thuật, Kwon Mina bất ngờ cảm thấy cơn đau dữ dội như bị xé rách mặt. Khi nhìn vào gương, cô bàng hoàng phát hiện da mặt bị bỏng nặng, từng mảng da bong tróc, cuộn lên, xuất hiện nhiều vết phồng rộp và rỉ dịch. "Khoảnh khắc đó thực sự khiến tôi suy sụp hoàn toàn", nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo lời Kwon Mina, phía bác sĩ phụ trách khẳng định quá trình thực hiện không có vấn đề gì và cho rằng nguyên nhân có thể đến từ đầu tip Shrink bị lỗi. Tuy nhiên, cô cho biết mình nhận được thông tin rằng nếu đầu tip bị lỗi thì thiết bị sẽ không hoạt động, khiến cô không khỏi đặt câu hỏi về nguyên nhân thực sự dẫn đến sự cố. Đáng nói, đây còn là phòng khám mà cô đã lui tới đều đặn hàng tháng trong thời gian dài.

Ảnh: Naver

Không chỉ dừng lại ở đó, Kwon Mina còn bày tỏ lo ngại về quy trình trước khi làm đẹp. Cô cho biết từ tháng trước, mình không được cơ sở này yêu cầu ký bất kỳ giấy đồng ý nào liên quan đến gây mê, hướng dẫn thủ thuật hay chấp thuận chụp ảnh. Trước khi thực hiện, phòng khám cũng không tiến hành chẩn đoán da hay giải thích chi tiết về liệu trình. Lý do được đưa ra là cô đã ký các giấy tờ này trong những lần điều trị trước. Điều này khiến nữ ca sĩ cảm thấy khó hiểu, bởi ở các phòng khám da liễu khác, cô luôn phải ký xác nhận đầy đủ cho mỗi lần thực hiện dịch vụ.

Sự cố nghiêm trọng này không chỉ để lại tổn thương về thể chất mà còn tác động mạnh đến tinh thần của Kwon Mina. Cô cho biết bản thân đã lên cơn hoảng loạn sau tai nạn. Đặc biệt, hình ảnh mẹ mình bật khóc khi nhìn thấy tình trạng gương mặt con gái khiến nữ ca sĩ càng thêm suy sụp. Nữ ca sĩ buộc phải hoãn hoặc hủy nhiều lịch trình, liên tục xin lỗi đối tác cho đến khi không kìm nén được cảm xúc và bật khóc.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, Mina bị bỏng sâu cấp độ 2, vùng bỏng chiếm khoảng 10% diện tích cơ thể, chủ yếu tập trung ở mặt. Cô bày tỏ sự lo lắng khi không biết quá trình điều trị sẽ kéo dài bao lâu và liệu những vết sẹo có để lại vĩnh viễn hay không.

Ảnh IGNV

Liên quan đến vấn đề bồi thường, Kwon Mina cho biết cô chỉ yêu cầu những thiệt hại cụ thể, có thể tính toán rõ ràng như tiền đặt cọc hợp đồng và các khoản chi phí đã thanh toán. Riêng tổn thất tinh thần, cô để phía phòng khám tự cân nhắc. Tuy nhiên, do không đạt được thỏa thuận, vụ việc cuối cùng đã dẫn đến một vụ kiện pháp lý.

Sau khi câu chuyện được công khai, trang cá nhân của Kwon Mina cùng nhiều diễn đàn trực tuyến nhanh chóng ngập tràn lời động viên từ người hâm mộ và cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự xót xa trước tai nạn mà cô gặp phải, cho rằng bỏng mặt là nỗi ám ảnh rất lớn, đồng thời khuyến khích nữ ca sĩ kiên trì theo đuổi vụ kiện để nhận được sự bồi thường công bằng. Không ít ý kiến cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất lúc này là sức khỏe và quá trình hồi phục của cô.

Ảnh IGNV

Shurink Lifting là gì?

Shurink Lifting, còn được gọi là công nghệ HIFU (Sóng siêu âm hội tụ cường độ cao), là một liệu trình thẩm mỹ tiên tiến sử dụng năng lượng sóng siêu âm tập trung để thâm nhập sâu vào các lớp da. Bằng cách kích thích sản xuất collagen, thủ thuật này giúp làm săn chắc và nâng cơ hiệu quả. Công nghệ này tác động lên lớp SMAS (Hệ thống màng cơ nông) của khuôn mặt, lớp mô bị yếu đi do lão hóa, tạo ra hiệu ứng nâng cơ giúp da chùng nhão trở nên săn chắc hơn.

Thủ thuật truyền năng lượng sóng siêu âm vào nhiều lớp da khác nhau (ở độ sâu 1.5mm, 3.0mm và 4.5mm), nhằm kích thích quá trình tái tạo collagen từ sâu bên trong mà không gây tổn thương bề mặt da. Quy trình Shurink Lifting thường kéo dài từ 30 - 90 phút tùy theo diện tích điều trị. Sau thủ thuật, bệnh nhân có thể gặp phải một số triệu chứng nhẹ như đỏ da, sưng hoặc cảm giác ngứa ran, thường tự biến mất trong vòng vài giờ đến vài ngày.

Ảnh: AB Plastic Surgery Korea

Tuy nhiên, vụ việc của Kwon Mina cho thấy dù Shurink Lifting được đánh giá là thủ thuật an toàn, việc lựa chọn cơ sở uy tín, có bác sĩ chuyên môn cao và thiết bị đạt chuẩn là vô cùng quan trọng. Sự cố bỏng nặng mà nữ ca sĩ gặp phải cũng là lời cảnh báo cho những ai đang có ý định thực hiện các liệu trình làm đẹp cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.