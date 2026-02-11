Tết mà, mặc đẹp nhưng phải thoải mái! Đây là loạt outfit bạn nhất định phải thử!

Len & nỉ: Bảng màu êm ái cho những ngày Tết thêm thư thái

Áo len cotton mềm UNIQLO : C sở hữu bảng màu 11 sắc độ, từ gam trầm tinh tế đến các tông tươi mới mang tinh thần mùa xuân. Với phong cách tối giản, bạn chỉ cần mặc đơn chiếc áo len cotton màu pastel là đã đủ thanh lịch; nhưng nếu muốn bắt nhịp không khí Tết rộn ràng, hãy chọn sắc đỏ để tạo điểm nhấn đầu năm.

Dù xuất hiện ở lớp trong hay lớp ngoài, áo len cotton mềm với gam màu pastel vẫn nổi bật khi kết hợp cùng quần suông hoặc chân váy dáng dài màu trung tính. Dễ hiểu vì sao item này nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của dàn KOL yêu mặc đẹp.

Thấy đỏ là thấy Tết, hãy tận dụng gam màu nổi bật như vàng, đỏ,... để đón 1 năm mới đầy rực rỡ và tươi tắn. Ảnh: Cao Kim Chi

Cardigan len - mảnh ghép ấn tượng của BST UNIQLO : C

Áo cardigan len Milano vải gân kéo khóa mang đến công thức phối đồ mới mẻ cho các outfit diện Tết. Chất Milano knit đặc trưng bởi kết cấu đan đôi dày dặn, đứng phom hơn len thường, giúp áo giữ dáng tốt, tạo cảm giác gọn gàng và chỉn chu khi mặc. Nhờ bề mặt vải gân và cấu trúc chắc chắn, thiết kế này có thể được phối như lớp khoác ngoài nhẹ nhàng, hoặc mặc độc lập như một item chủ đạo.

Fashion Blogger Bynellie phối áo cardigan đỏ ngoài cùng set đồ denim, cộng thêm điểm nhấn ở chiếc quần low-rise phom loe đang được yêu thích, giúp set đồ thêm phóng khoáng và thời trang.





Thay vì chọn những mẫu áo đôi truyền thống, các cặp đôi cũng có thể thử nghiệm công thức đồng điệu nhưng vẫn có dấu ấn riêng biệt như Lovvin’ Family. Bằng cách phối theo phong cách tương phản - áo len xanh và áo cardigan đỏ, tạo hiệu ứng color-block, cặp đôi toát lên phong thái phóng khoáng của những cư dân thành thị.

Váy satin và khả năng biến hoá giữa mềm mại – linh hoạt

Với chất liệu mềm mại đặc trưng, chân váy satin dáng dài dễ khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh nữ tính, điệu đà. Nhưng qua BST UNIQLO : C, item này có thể phối linh hoạt hơn. Như nhà sáng tạo nội dung Thu Trang, khi phối váy satin cùng áo thun dáng rộng, sự đối lập giữa chất liệu bóng nhẹ và phom dáng casual giúp diện mạo cô nàng thêm năng động, cá tính. Kết hợp đôi giày bệt gọn gàng càng giúp cho việc đi lại trong những ngày Tết thoải mái hơn.

Còn cô nàng Bynellie lại chuộng phối chân váy satin dáng dài và áo khoác từ UNIQLO

Hoàn thiện bản phối với khoác ngoài và phụ kiện

Bên cạnh các mẫu áo khoác ngoài, phụ kiện chính là mảnh ghép không thể thiếu. Với BST UNIQLO : C Xuân/Hè 2026, các thiết kế khoác ngoài mang phom dáng gọn gàng, chất liệu vừa đủ ấm nhưng không nặng nề. Từ áo khoác dáng ngắn đứng phom, áo khoác trench dài bản mỏng đến những dáng áo khoác nhẹ dễ layer, mỗi lựa chọn đều giúp tạo chiều sâu cho tổng thể.

Khoác thêm một chiếc trench coat dáng dài màu trung tính, nhà sáng tạo nội dung Cao Kim Chi có ngay một bản phối urban hiện đại, lý tưởng cho những buổi dạo phố nhẹ nhàng.

Các mẫu phụ kiện từ BST mới nhất của Uniqlo như khăn choàng mỏng, túi xách, mũ len hay giày dáng cơ bản… được thực hiện bởi chính Giám đốc sáng tạo của thương hiệu – nhà thiết kế người Anh Clare Waight Keller, càng khiến cho diện mạo người mặc trông thanh lịch và hiện đại hơn. Không cần quá nhiều chi tiết, chỉ một điểm nhấn đúng chỗ cũng đủ nâng tầm bản phối. Hãy nhớ "tậu" thêm chiếc mắt kính chống tia UV đến 90% từ Uniqlo để bảo vệ mắt khỏi tia UV và ánh nắng mặt trời.