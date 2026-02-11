Netizen khen nức nở 1 Hoa hậu Hoàn vũ 18 năm không già, mặc áo dài trông như gái đôi mươi

Dù đã rút lui khỏi showbiz nhiều năm, Thùy Lâm vẫn là cái tên khiến công chúng dành nhiều sự quan tâm mỗi khi xuất hiện. Nhan sắc đời thường của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 gần như không bị thời gian tác động, thậm chí còn ngày càng mặn mà và tươi tắn hơn trước. Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô xúng xính trong tà áo dài truyền thống bất ngờ thu hút gần 1 triệu lượt xem trên MXH. Ở tuổi 39, Thùy Lâm vẫn sở hữu gương mặt tươi tắn, làn da sáng mịn cùng nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Nhiều người còn ví cô như “gái đôi mươi” bởi diện mạo trẻ trung, gần như không khác biệt so với thời điểm đăng quang cách đây gần hai thập kỷ.

Nhan sắc Hoa hậu Thùy Lâm ở tuổi U40. (Nguồn: thuylam.official)

Thùy Lâm lựa chọn tà áo dài lụa hồng phớt dịu dàng, chất vải óng nhẹ bắt sáng tạo cảm giác mềm mại và nữ tính. Thiết kế tối giản mang màu sắc trang nhã, thanh lịch, kết hơp được người đẹp kết hợp cùng loạt phụ kiện nhỏ xinh, trẻ trung. Mái tóc đen dài được buông suôn tự nhiên, điểm xuyết kẹp ngọc trai nhỏ bên mái giúp tổng thể thêm phần yêu kiều mà vẫn hiện đại, làm nổi bật nét đẹp dịu dàng, nền nã của người đẹp.

Góc nghiêng của nàng hậu ghi điểm với sống mũi cao, đường viền hàm gọn gàng và nụ cười nhẹ đầy nền nã. Ở tuổi 39, làn da cô vẫn mịn màng, căng bóng, ánh mắt trong trẻo không hề lộ dấu hiệu tuổi tác. Mỹ nhân sinh năm 1987 thêm phần "hack tuổi" với layout makeup tông hồng ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ khiến dân tình khó lòng rời mắt.

Makeup nhẹ nhàng, kiểu tóc đơn giản càng giúp giao diện của Thùy Lâm như "trẻ mãi không già".

Netizen choáng ngợp với khả năng "đóng băng nhan sắc" của Thùy Lâm, thậm chí còn cho rằng Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam trông chỉ mới như ngoài đôi mươi.

Trước đó, Hoa hậu Thùy Lâm cũng không ít lần khiến mạng xã hội xôn xao vì diện mạo như bị thời gian lãng quên. Dù chỉ xuất hiện với lớp trang điểm nhẹ nhàng, đôi lúc tự tin để mặt mộc, nàng hậu toát lên vẻ đẹp trong trẻo và đầy sức sống. Làn da trắng mịn, tươi tắn, đường nét thanh tú cùng nụ cười dịu dàng đặc trưng càng làm nổi bật khí chất nền nã của nàng hậu. Diện mạo trẻ trung càng như khẳng định vẻ đẹp tự nhiên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, việc không can thiệp thẩm mỹ giúp cô duy trì trạng thái da khỏe khoắn, tự nhiên và phần nào làm chậm lại những dấu hiệu lão hóa theo thời gian.