Áo len tăm: Mẫu áo biểu tượng của mùa xuân và 4 cách mặc tuyệt đẹp

Khi tiết trời bắt đầu dịu lại, những chiếc áo len tăm lại âm thầm quay trở lại tủ đồ của phái đẹp. Không quá cầu kỳ, không chạy theo xu hướng ồn ào, áo len tăm chinh phục người mặc bằng chính sự tối giản và tính ứng dụng cao. Chất liệu co giãn, những đường gân nhỏ chạy dọc thân áo giúp tôn dáng tinh tế mà vẫn giữ được sự thoải mái suốt cả ngày dài. Chỉ cần một chút khéo léo trong cách phối đồ, bạn hoàn toàn có thể biến chiếc áo quen thuộc này thành điểm nhấn cho nhiều phong cách khác nhau, từ nữ tính đến thanh lịch, từ năng động đến phóng khoáng.

Dưới đây là 4 cách mặc áo len tăm dễ áp dụng nhưng luôn mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao.

Áo len tăm và chân váy dài

Nếu bạn yêu thích phong cách nhẹ nhàng, nữ tính thì sự kết hợp giữa áo len tăm và chân váy dài là lựa chọn không thể bỏ qua. Một chiếc áo len tăm ôm vừa vặn, kết hợp cùng chân váy midi hoặc maxi sẽ tạo nên tổng thể hài hòa, mềm mại mà vẫn đủ nổi bật.

Với chân váy xếp ly, bạn có thể chọn áo len tăm trơn màu như be, nâu nhạt, trắng kem hoặc pastel để tăng cảm giác thanh thoát. Sự tương phản giữa phần áo ôm sát và chân váy bồng nhẹ giúp tôn lên đường cong cơ thể mà không hề phô trương. Nếu muốn trông cao ráo hơn, đừng quên sơ vin gọn gàng và đi kèm một đôi boots cổ thấp hoặc giày cao gót mũi nhọn.

Trong khi đó, áo len tăm phối cùng chân váy suông dài hoặc chân váy lụa lại mang đến vẻ ngoài trưởng thành và tinh tế. Set đồ này đặc biệt phù hợp cho những buổi hẹn cà phê, dạo phố cuối tuần hay thậm chí là môi trường công sở sáng tạo.

Áo len tăm và quần ống vẩy

Quần ống vẩy từng là biểu tượng của thời trang thập niên 70, và đến nay vẫn giữ được sức hút riêng nhờ khả năng "hack dáng" đáng kinh ngạc. Khi kết hợp cùng áo len tăm, bộ đôi này tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa hiện đại.

Một chiếc áo len tăm ôm sát sẽ cân bằng hoàn hảo với phần ống quần loe rộng phía dưới. Kiểu phối này đặc biệt tôn dáng cho những cô nàng có chiều cao khiêm tốn vì phần quần ôm ở đùi và loe dần ở gấu giúp đôi chân trông dài và thon hơn. Bạn có thể chọn quần ống vẩy cạp cao để tăng hiệu ứng kéo dài tỷ lệ cơ thể.

Về màu sắc, hãy thử những gam màu trung tính như đen, xám, nâu hoặc xanh navy để tạo cảm giác thanh lịch. Nếu muốn nổi bật hơn, bạn có thể chọn áo len tăm màu rượu vang, xanh rêu hoặc đỏ gạch – những tông màu đặc trưng của mùa lạnh. Kết hợp thêm một đôi giày cao gót hoặc boots mũi nhọn, bạn sẽ có ngay set đồ đậm chất retro nhưng vẫn phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Áo len tăm và quần âu

Không chỉ dành cho những buổi dạo phố, áo len tăm còn có thể đồng hành cùng bạn đến nơi công sở khi được phối cùng quần âu. Đây là công thức đơn giản nhưng luôn mang lại vẻ ngoài chỉn chu, chuyên nghiệp.

Hãy ưu tiên những mẫu áo len tăm có thiết kế cổ tròn, cổ tim hoặc cổ lọ mỏng để giữ được nét thanh lịch. Khi kết hợp với quần âu ống đứng hoặc ống suông, tổng thể trang phục sẽ trở nên gọn gàng và tinh tế hơn. Những gam màu như trắng, đen, ghi, be hay xanh pastel rất dễ phối và phù hợp với môi trường làm việc.

Để set đồ bớt phần đơn điệu, bạn có thể nhấn nhá bằng thắt lưng bản nhỏ, blazer khoác ngoài hoặc một đôi giày loafers da bóng. Sự kết hợp này không chỉ mang lại cảm giác thoải mái suốt ngày dài mà còn giúp bạn ghi điểm bởi phong cách thanh lịch, hiện đại.

Áo len tăm và quần jeans

Nếu đang tìm kiếm một outfit vừa đơn giản vừa trẻ trung, áo len tăm và quần jeans chính là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán. Đây là combo "không bao giờ sai" mà bất cứ ai cũng có thể áp dụng.

Với quần jeans skinny hoặc jeans ống đứng, áo len tăm ôm sát sẽ giúp tôn dáng tối đa. Bạn có thể chọn những gam màu tươi sáng như hồng nhạt, xanh baby hoặc vàng kem để tăng thêm sự trẻ trung. Trong khi đó, áo len tăm màu trung tính phối cùng jeans xanh cổ điển lại mang đến vẻ ngoài năng động, dễ gần.

