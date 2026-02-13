Sau loạt "hint" bị cư dân mạng đào lại trong thời gian qua, cái tên Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thuỷ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại buổi ra mắt phim điện ảnh Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Nếu như trước đó, netizen liên tục bàn tán về nghi vấn cả hai đang trong mối quan hệ đặc biệt thì lần chạm mặt này lại càng khiến câu chuyện thêm phần rối rắm.

Tại sự kiện của Trấn Thành, Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ bất ngờ cùng có mặt. Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, cả hai đứng cách nhau không quá xa. Tuy nhiên, điều gây chú ý là không hề có bất kỳ tương tác nào, không ánh mắt, không chào hỏi, thậm chí giữ khoảng cách nhất định dù có mặt tại sự kiện chung.

Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ như "không liên quan nhau" tại sự kiện (Clip: Vệ Tinh Showbiz)

Chính sự "lơ nhau toàn tập" của Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ lại khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả. Một bộ phận cho rằng có thể cả hai đang cố tình giữ khoảng cách để tránh gây thêm hiểu lầm giữa lúc tin đồn tình cảm vẫn chưa hạ nhiệt. Trong bối cảnh mọi cử chỉ đều dễ bị soi xét, việc hạn chế tương tác nơi đông người cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, ý kiến ngược lại lại cho rằng hành động né tránh này vô tình càng khiến nghi vấn thêm dày đặc. Bởi lẽ, nếu chỉ là bạn bè bình thường, việc chào hỏi xã giao tại một sự kiện giải trí vốn không phải điều quá nhạy cảm. Càng không tương tác, cư dân mạng lại càng tò mò.

Cách Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ phản ứng sau hint hẹn hò càng khiến netizen bàn tán thêm. Ảnh: Tổng hợp

Trước đó, cộng đồng mạng lại tiếp tục bàn tán về chuyện yêu đương của Thanh Thuỷ khi khui ra được loạt hint cho rằng cô đang có mối quan hệ đặc biệt với Trịnh Thăng Bình. Cụ thể, trong một sự kiện gần đây, Hoa hậu Thanh Thuỷ bị soi di chuyển ra về bằng một chiếc xế hộp hoa hao với mẫu xe, biển số xe Trịnh Thăng Bình từng sử dụng trong một MV trước đây.

Chưa dừng lại ở đó, "team qua đường" còn cho rằng tài xế đưa Thanh Thuỷ về chính là nhân viên của Trịnh Thăng Bình. Những chi tiết này được đặt trong bối cảnh cả hai từng nhiều lần bị đồn đoán hẹn hò, khiến nghi vấn càng thêm rầm rộ.

Đây không phải lần đầu Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ bị soi loạt hint trùng hợp. Cách đây nửa năm, cả hai từng gây bàn tán khi xuất hiện cùng khung giờ tại một số địa điểm, tương tác mạng xã hội kín kẽ hay những món đồ được cho là hao hao nhau.

Cư dân mạng phát hiện chiếc xe đón Thanh Thuỷ rời sự kiện có biển số giống với xe Trịnh Thăng Bình sử dụng để quay MV. Ảnh: Tổng hợp

Sau khi những hint tình cảm bị soi ra, cả hai đều có bài đăng mới trên trang cá nhân nhưng đều không đề cập đến bàn tán về tình cảm.

Trịnh Thăng Bình từng có quãng thời gian hẹn hò với ca sĩ Yến Nhi nhưng sau 7 tháng công khai thì cặp đôi được cho là "đường ai nấy đi". Đây cũng là mối tình duy nhất mà Trịnh Thăng Bình công khai trước công chúng. Hậu chia tay, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp. Nam ca sĩ sau đó từng dính tin hẹn hò với một số mỹ nhân Việt.

Về phía Thanh Thủy, nàng hậu cũng từng vướng nghi vấn hẹn hò với SOOBIN. Tuy nhiên, sau đó, nhiều ý kiến cho rằng loạt hint giữa cả hai xuất phát từ việc cùng tham gia dự án chung, thay vì mối quan hệ tình cảm ngoài đời.