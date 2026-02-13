Mai Phương Thuý sang Mỹ định cư?

Sáng 12/2, Mai Phương Thuý bất ngờ chia sẻ hình ảnh cận mặt trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái khiến nhiều người không khỏi chú ý. Trong ảnh, nàng hậu để tóc xoã tự nhiên, khoe cận gương mặt khi selfie trước ống kính.

Gây chú ý hơn cả chính là dòng trạng thái mà Mai Phương Thuý đính kèm: "Vì không quen thuộc với phong cách sống bên Mỹ, chọn nhà để ở khổ quá, không biết mình không thích gì".

Mai Phương Thuý và dòng trạng thái ẩn ý khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Ảnh: FBNV

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng Mai Phương Thuý đủ khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Dưới phần bình luận, nhiều người đặt nghi vấn phải chăng Mai Phương Thuý đang ẩn ý chuyện mua bất động sản tại Mỹ, thậm chí có kế hoạch chuyển sang xứ sở cờ hoa sinh sống trong thời gian tới. Một số ý kiến còn cho rằng cụm từ "chọn nhà để ở" cho thấy cô đang trong quá trình tìm kiếm nơi an cư tại nước ngoài.

Tuy nhiên, tất cả hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ phía cư dân mạng. Dòng trạng thái của Mai Phương Thuý mang tính ẩn ý, chưa phải tuyên bố chính thức về việc định cư hay mua nhà tại Mỹ. Dù chính chủ chưa lên tiếng rõ ràng nhưng dân tình vẫn không khỏi bàn tán.

Nhiều người tò mò trước chia sẻ ẩn ý về việc khó chọn nhà ở Mỹ của Hoa hậu Việt Nam 2006. Ảnh: FBNV

Mai Phương Thuý đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 ở tuổi 18 và nhanh chóng trở thành một trong những nàng hậu có sức ảnh hưởng bền bỉ nhất suốt gần hai thập kỷ qua. Sau ngần ấy năm, cái tên Mai Phương Thuý vẫn giữ được độ nhận diện cao, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện đều thu hút ống kính truyền thông.

Không chỉ hoạt động trong showbiz, Hoa hậu sinh năm 1988 còn từng đảm nhận vai trò giám khảo tại nhiều cuộc thi nhan sắc, góp mặt trong các chương trình truyền hình và thử sức với điện ảnh. Dù vài năm trở lại đây cô hạn chế tham gia nghệ thuật để tập trung cho công việc kinh doanh, nhưng sức hút cá nhân của Mai Phương Thuý chưa từng hạ nhiệt.

Bên cạnh việc điều hành doanh nghiệp riêng, nàng hậu còn rẽ hướng sang lĩnh vực đầu tư tài chính từ năm 2014 và xem đây là công việc chính. Với sự "mát tay" trong đầu tư và nền tảng chuyên môn, Mai Phương Thuý được nhiều người gọi vui là "Hoa hậu chứng khoán".

Mai Phương Thuý vẫn giữ được sức hút sau 2 thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: FBNV

Sau thời gian lao động chăm chỉ, Mai Phương Thúy đã tích lũy cho mình khối tài sản khủng khiến nhiều người trầm trồ. Người đẹp từng sở hữu căn hộ chung cư cao cấp ở quận 7 TP.HCM, sau đó chuyển tới một căn hộ khác ở quận 1. Ngoài ra, cô cũng sở hữu những căn hộ chung cư cao cấp tại Hong Kong (Trung Quốc) và Hà Nội để nghỉ ngơi thoải mái trong những chuyến đi công tác, du lịch.

Ngoài công việc đầu tư chứng khoán - bất động sản, Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng kinh doanh một nhà hàng hạng sang tại trung tâm TP.HCM. Đồng thời, cô là chủ của một công ty với khoảng 40 nhân viên và đầu tư tiền vào các dự án điện ảnh. Mai Phương Thúy còn là "tay chơi hàng hiệu" có tiếng. Người đẹp sở hữu bộ sưu tập đồng hồ triệu đô đến từ những thương hiệu đẳng cấp. Cùng với đó là những chiếc túi xách, trang sức, giày, phụ kiện có giá đắt đỏ.

Mai Phương Thuý sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa". Ảnh: FBNV