Vợ Lê Dương Bảo Lâm gây tranh cãi vì bán hàng kém chất lượng

Dù có chồng là nghệ sĩ nổi tiếng, cuộc sống đủ đầy trong căn biệt thự bề thế, Quỳnh Quỳnh vẫn kinh doanh riêng. Cô đều đặn livestream bán hàng online, thậm chí trực tiếp buôn bán vỉa hè nhiều mặt hàng. Hình ảnh giản dị, chăm chỉ của cô từng nhận được không ít thiện cảm từ khán giả.

Gần đây, Quỳnh Quỳnh gây chú ý khi kinh doanh món rau muống ngâm chua. Trên các phiên livestream, cô thường xuyên quay cảnh sơ chế nguyên liệu, đóng gói sản phẩm và kêu gọi khách ủng hộ. Lê Dương Bảo Lâm cũng không ngại xuất hiện hỗ trợ vợ, thậm chí còn livestream chung để quảng bá. Nam diễn viên còn hài hước "ép" HIEUTHUHAI làm đại diện thương hiệu cho món rau muống ngâm chua.

Quỳnh Quỳnh liên tục livestream bán hàng, mùa Tết này cô bán rau muống ngâm chua (Ảnh: Tổng hợp)

Tuy nhiên, sau khi sản phẩm được giao đến tay khách hàng, một số người mua bắt đầu phản ánh chất lượng không như kỳ vọng. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng rau muống có dấu hiệu lên men, vị chát và chua gắt, thậm chí có tình trạng hư hỏng, không sử dụng được. Các ý kiến này nhanh chóng lan truyền, tạo nên làn sóng tranh cãi.

Hàng loạt bài đăng "phốt" sản phẩm của Lê Dương Bảo Lâm và vợ bắt đầu lan truyền trên MXH (ảnh: Tổng hợp)

Một số cư dân mạng cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ quá trình vận chuyển. Với đặc trưng là thực phẩm ngâm chua, nếu không được bảo quản kỹ lưỡng hoặc vận chuyển trong thời gian dài, sản phẩm rất dễ thay đổi chất lượng. Đặc biệt, những đơn hàng gửi đi xa, mất 3–5 ngày mới đến nơi có thể khiến món ăn bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và điều kiện bảo quản.

Bên cạnh các ý kiến thông cảm, nhiều người cũng thẳng thắn cho rằng Quỳnh Quỳnh cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi lựa chọn mặt hàng kinh doanh, nhất là với sản phẩm thực phẩm dễ hư hỏng. Không ít bình luận cho rằng việc buôn bán kém kiểm soát chất lượng có thể phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh của Lê Dương Bảo Lâm.

Đáng chú ý, cư dân mạng còn "đào lại" những tranh cãi trước đây liên quan đến việc bán hàng của bà xã nam diễn viên. Trước đó, cô từng vướng ý kiến trái chiều về một số giỏ quà Tết bị cho là giá rẻ nhưng chất lượng chưa tương xứng. Dù sự việc khi ấy nhanh chóng lắng xuống, nhưng lần tranh cãi này tiếp tục khiến câu chuyện được nhắc lại.

Cư dân mạng tranh cãi dữ dội việc vợ Lê Dương Bảo Lâm liên tục dính ồn ào liên quan đến việc bán hàng (Ảnh: FBNV)

Trước những tranh cãi xoay quanh chất lượng rau muống ngâm chua, Lê Dương Bảo Lâm đã có chia sẻ trên trang cá nhân. Nam diễn viên cho biết anh không liên quan đến việc sản xuất rau muống của bà xã, đồng thời hài hước khẳng định đây là sản phẩm có thể "bùm" do đặc tính lên men tự nhiên. Nam diễn viên giải thích rau muống ngâm chua với giấm dễ sinh khí gas (CO2) nếu lên men quá mức, dẫn đến tình trạng phồng rộp hoặc bật nắp. Tuy nhiên, Lê Dương Bảo Lâm cho rằng việc này không nguy hiểm, nếu sản phẩm có vấn đề thì có thể bỏ đi và liên hệ người bán để phản hồi.

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ: "Ai mua rau muống thương hiệu của bà Quỳnh thì bán vốn bả nha, tui không liên quan đến cơ sở rau muống của bả. Đây là sản phẩm có thể bùm bất cứ lúc nào. Cách xử lý là quăng sọt rác, nhấc máy điện nhỏ bán, chửi nặng vô. Giọng tôi giờ chua hơn hủ rau muống rồi, quá mệt với hủ rau muống".

Hiện tại, Quỳnh Quỳnh vẫn chưa có phản hồi liên quan đến việc bị "phốt" bán hàng kém chất lượng.

Lê Dương Bảo Lâm giải thích hàng bị hư có thể do vật chuyển, anh không liên quan đến việc kinh doanh của vợ (ảnh: FBNV)



