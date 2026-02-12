Sau 2 năm giải nghệ, "kiều nữ màn ảnh Việt" Ngọc Lan giờ ra sao?

Ngọc Lan là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Việt. Sau hơn 20 năm đóng phim, cô để lại nhiều ấn tượng với hàng loạt vai diễn trong các bộ phim truyền hình. Nhờ vai diễn trong bộ phim Kiều nữ và đại gia, cô được khán giả ưu ái gọi là "kiều nữ màn ảnh Việt".

Ngọc Lan quyết định giải nghệ sau 21 năm làm nghề.

Tháng 8/2024, Ngọc Lan viết tâm thư, thông báo giải nghệ và khép lại công việc diễn xuất kéo dài hơn 2 thập kỷ khi sự nghiệp đang trên đà phát triển. Lý do cô đưa ra là muốn được ở nhà với con nhiều hơn. Bên cạnh đó, Ngọc Lan cũng tập trung phát triển công việc kinh doanh.

Dù rời xa ánh đèn sân khấu, song cuộc sống của Ngọc Lan vẫn được nhiều khán giả quan tâm. Thời gian qua, cô điều hành công ty về ngành ăn uống, mỹ phẩm nên cuộc sống rất ổn định, không phải lo lắng "cơm áo gạo tiền".

Sau khi giải nghệ, Ngọc Lan dành hết thời gian ở nhà tập trung chăm sóc con trai, việc đưa đón con đến trường mỗi ngày. Cô hầu như không còn xuất hiện ở các sự kiện giải trí.

Ngọc Lan đang sống cùng con trai và mẹ ruột trong căn biệt thự mặt tiền ở quận 7, TP.HCM. Căn biệt thự có màu trắng chủ đạo, được thiết kế theo phong cách hiện đại, rộng rãi với nhiều không gian mở.

Nữ diễn viên dành hết thời gian ở bên con trai.

Nữ diễn viên cho biết cuộc sống sau khi dừng đóng phim thoải mái hơn, nhưng mỗi ngày vẫn bận rộn.

Buổi sáng, Ngọc Lan đưa con trai đi học, rồi chơi thể thao, sau đó làm việc. Tới chiều, cô tập dành thời gian cho bản thân như tập yoga, nấu ăn. Buổi tối, không ai có thể mang Ngọc Lan ra ngoài đường được, vì cô thường cùng con chơi, trò chuyện.

Mỗi ngày của nữ diễn viên kết thúc lúc 9h tối khi con trai ngủ, sau đó là dành thời gian riêng để xem phim hoặc xem kịch. Nữ diễn viên tâm sự cuộc sống của mẹ con cô đang rất hạnh phúc. Cô khẳng định "cảm thấy thỏa mãn với những gì đang có".

Ngoài ra, Ngọc Lan cũng gây chú ý khi khoe việc đã giảm 8kg, sở hữu vóc dáng thon gọn và quyến rũ ở tuổi 40.

Trong loạt hình mới nhất được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, tạo kiểu có phần phá cách hơn so với hình ảnh dịu dàng quen thuộc suốt nhiều năm qua. Không ít khán giả phải thừa nhận suýt không nhận ra Ngọc Lan bởi sự thay đổi rõ rệt trong phong cách.

Ngọc Lan thay đổi bản thân với kiểu tóc ngắn cá tính.

Thời gian qua, Ngọc Lan gần như rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động giải trí. Nữ diễn viên không còn xuất hiện tại sự kiện, thảm đỏ hay góp mặt trong những dự án phim truyền hình như trước. Trang cá nhân của cô hiện chủ yếu là những hình đời thường, ghi lại cuộc sống giản dị bên gia đình và con trai. Việc lộ diện trước công chúng vì thế cũng trở nên hiếm hoi.

Trong một chương trình truyền hình, cô tự tin nói mình đang nuôi dạy con khá tốt. Ngọc Lan cũng khiến nhiều người ngạc nhiên khi thổ lộ là không có nhu cầu tái hôn hay sống chung với ai, vì không muốn người lạ dạy dỗ con mình.

Ngọc Lan quan niệm, phụ nữ hiện đại không lệ thuộc vào bất cứ điều gì mà phải chủ động với cuộc sống của mình. Khẳng định ly hôn không có nghĩa là thất bại, cô chia sẻ: “Sự thất bại của một con người là không làm, không sống được theo ý mình muốn mà lệ thuộc vào người khác”.