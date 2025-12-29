Hoa hậu Mai Phương Thúy gặp rắc rối

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy đã đăng dòng trạng thái để cảnh báo cho công chúng về tài khoản mạng xã hội của mình. Cụ thể, Mai Phương Thúy nghi ngờ tài khoản của mình tiếp tục gặp sự cố bảo mật. Nàng hậu nhấn mạnh rằng nếu mọi người thấy xuất hiện những bài đăng lạ thì đó không phải do cô đăng tải.

Hoa hậu Việt Nam 2006 bày tỏ sự mệt mỏi với sự việc, than thở rằng quá chán. Cô cũng cho biết sẽ tạm thời không đăng thêm trạng thái nào cho đến khi có thể livestream, đồng thời cô sẽ kiểm tra lại tài khoản.

Trang cá nhân của Mai Phương Thúy có tick xanh xác thực, với hơn 600 nghìn người theo dõi. Đây cũng là kênh mạng xã hội mà nàng hậu thường xuyên sử dụng để chia sẻ hình ảnh đời thường, cập nhật các hoạt động công việc, những chuyến đi, cũng như quan điểm cá nhân về cuộc sống.

Mai Phương Thúy thông báo tài khoản mạng xã hội của cô có thể đã bị hack. Ảnh: FBNV

Mai Phương Thúy cho biết trong quá trình kiểm tra lại tài khoản, cô sẽ không đăng thêm bài đăng nào cho đến khi livestream trực tiếp. Ảnh: FBNV

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi chỉ mới 18 tuổi. Gần 2 thập kỷ kể từ ngày đăng quang, Mai Phương Thúy là Hoa hậu hiếm hoi vẫn giữ được sức hút với khán giả. Tại các sự kiện giải trí, Hoa hậu Việt Nam 2006 luôn trở thành tâm điểm gây chú ý của truyền thông. Bên cạnh đó, nàng hậu sinh năm 1988 còn xuất hiện ở nhiều chương trình, làm giám khảo cuộc thi nhan sắc và tham gia đóng phim. Tuy những năm gần đây hạn chế hoạt động nghệ thuật và dành thời gian để kinh doanh nhưng cái tên Mai Phương Thúy vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Không chỉ điều hành công ty riêng, Mai Phương Thúy còn đầu tư vào nhiều công ty khác. Năm 2014, nàng hậu "bén duyên" với chứng khoán và xem đây là nghề chính của mình. Xuất thân từ sinh viên ngành Kế toán kiểm toán tại Đại học RMIT, Mai Phương Thúy có khả năng đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tự phân tích các số liệu, nghiên cứu các chỉ số kỹ thuật của các mã chứng khoán rồi đưa ra dự đoán, nhận định, đánh giá để quyết định đầu tư.

Theo nàng hậu, đầu tư chứng khoán đòi hỏi nhiều kĩ năng, phù hợp với người ham học và chịu được áp lực cao. "Muốn thành công ở lĩnh vực này, bạn phải là người giỏi quan sát, phân tích tốt trước tiên, sau đó là khả năng chịu đựng các tra tấn về tinh thần tốt, EQ lẫn IQ đều phải cao", Mai Phương Thúy từng chia sẻ.

Mai Phương Thúy vẫn nhận nhiều sự quan tâm của công chúng dù đã gần 2 thập kỷ kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: FBNV

Sau thời gian lao động chăm chỉ, Mai Phương Thúy đã tích lũy cho mình khối tài sản khủng khiến nhiều người trầm trồ. Người đẹp từng sở hữu căn hộ chung cư cao cấp ở quận 7 TP.HCM, sau đó chuyển tới một căn hộ khác ở quận 1. Ngoài ra, cô cũng sở hữu những căn hộ chung cư cao cấp tại Hong Kong (Trung Quốc) và Hà Nội để nghỉ ngơi thoải mái trong những chuyến đi công tác, du lịch.

Ngoài công việc đầu tư chứng khoán - bất động sản, Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng kinh doanh một nhà hàng hạng sang tại trung tâm TP.HCM. Đồng thời, cô là chủ của một công ty với khoảng 40 nhân viên và đầu tư tiền vào các dự án điện ảnh. Mai Phương Thúy còn là "tay chơi hàng hiệu" có tiếng. Người đẹp sở hữu bộ sưu tập đồng hồ triệu đô đến từ những thương hiệu đẳng cấp. Cùng với đó là những chiếc túi xách, trang sức, giày, phụ kiện có giá đắt đỏ.