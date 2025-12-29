"Lấy trứng chọi đá" đối đầu công ty quản lý: "Mỹ nữ 4000 năm có 1" đứng trước nguy cơ lao lý

Trong khoảng thời gian gần đây, câu chuyện"Nghệ sĩ muốn rời công ty quản lý thì phải chịu trầy da tróc vẩy" đang là chủ đề nóng được dân tình bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Ai nấy đều gật gù đồng ý vì Cbiz có quá nhiều trường hợp dàn nam thần, mỹ nhân phải "thở oxi", thiệt hại cả về danh tiếng lẫn tiền bạc khi đã dứt tình, muốn "ly hôn" với công ty chủ quản.

Cúc Tịnh Y

Trong những ngày qua, Cúc Tịnh Y đang là cái tên "nóng bỏng tay" trên mạng xã hội khi mâu thuẫn giữa cô và công ty quản lý Siba Media mỗi lúc một leo thang. Được biết, nữ diễn viên Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ từng là "gà chiến" dưới trướng của Siba Media, có thể nói là đã một mình chèo chống cả công ty giải trí này. Tuy nhiên, tháng 6/2024, Cúc Tịnh Y tuyên bố đã hết hợp đồng với Siba, rời khỏi mái nhà này sau 10 năm gắn bó. Cứ ngỡ từ đây nàng "Mỹ nữ 4000 năm có 1" sẽ tìm cho mình một hướng đi riêng thì phía Siba lại chẳng chịu để yên.

Công ty quản lý Siba cho biết, ngày 16/8/2013, họ đã ký hợp đồng nghệ sĩ độc quyền với Cúc Tịnh Y, sau đó lại ký thêm một hợp đồng bổ sung vào ngày 10/9/2018. Theo đó, Siba Media là công ty quản lý duy nhất của Cúc Tịnh Y, đồng thời cũng là đơn vị duy nhất được sử dụng họ tên, hình ảnh, hình tượng, âm thanh của người đẹp trong thời gian từ 16/8/2013 đến 15/8/2033 (nghĩa là hợp đồng kéo dài tận 20 năm). Hai bên đã đưa nhau ra tòa nhưng phía cơ quan chức năng cho biết không thể xác nhận chữ ký trên hợp đồng có phải là của nữ diễn viên Như Ý Phương Phi hay không.

Cúc Tịnh Y và công ty quản lý đưa nhau ra tòa (Ảnh: Sina).

Mâu thuẫn giữa hai bên lên đến đỉnh điểm khi Siba khởi kiện tờ tạp chí hợp tác với Cúc Tịnh Y, yêu cầu gỡ hết hình ảnh của nữ diễn viên và bồi thường 300.000 NDT (1,1 tỷ đồng). Cuộc đấu tố gay gắt giữa hai bên cũng bắt đầu từ đây.

Nàng "Mỹ nữ 4000 năm" tố do công ty quản lý nhiều lần vi phạm điều khoản hợp đồng, bóc lột, chèn ép, chỉ trả cô số tiền lương cực thấp và còn làm giả hợp đồng bổ sung giữa hai bên. Những người bạn, trợ lý của Cúc Tịnh Y cũng tung tin Siba từng bỏ rơi Cúc Tịnh Y, chẳng thèm đoái hoài khi cô mắc Covid, đồng thời ép các nghệ sĩ dưới trướng phải đi tiếp rượu.

Phía Siba Media cũng chẳng vừa khi chỉ trích Cúc Tịnh Y là kẻ ăn cháo đá bát, bôi đen hình tượng của công ty. Đồng thời, công ty này còn tiết lộ luôn mức thu nhập của Cúc Tịnh Y là hơn 139 triệu NDT (514 tỷ đồng). Ngoài mức lương cố định hàng tháng 250.000 NDT (935 triệu đồng), người đẹp còn được công ty cấp cho một căn hộ cao cấp ven sông rộng 155 mét vuông tại Bến Thượng Hải, có siêu xe đưa đón và các khoản chi phí tiêu dùng, du lịch khác.

Đỉnh điểm, phía Siba ra "tối hậu thư", tuyên bố đã nắm trong tay chứng cứ về những hành vi có liên quan đến phạm tội kinh tế nghiêm trọng của "Mỹ nữ 4000 năm", đe dọa sẽ tố cáo bằng tên thật đến các cơ quan quản lý. Xem ra các ông lớn quyết "tất tay" đến cùng, Cúc Tịnh Y e rằng chắp cánh cũng khó thoát.

Netizen nghi vấn có lẽ Cúc Tịnh Y thực sự vi phạm pháp luật, bị công ty quản lý nắm thóp (Ảnh: Sina).

Người trong showbiz cho rằng phần thắng của Cúc Tịnh Y trong cuộc đấu tố này không cao. Bởi lẽ, Siba có kinh nghiệm cực kỳ phong phú trong việc tranh chấp hợp đồng. Chỉ trong vòng 10 năm, Siba đã đưa 20 nghệ sĩ dưới trướng ra tòa và gần như lần nào cũng chiến thắng. Trong lần thất thủ hiếm hoi, nghệ sĩ cũng phải khốn khổ, bị "đóng băng" hoạt động nghệ thuật vì kiện tụng, đánh mất hết cơ hội phát triển trong showbiz.

Về phía Cúc Tịnh Y, cô đã hợp tác với Siba 10 năm, chắc chắn bị công ty nắm giữ không ít bí mật. Hơn nữa, bản thân nữ diễn viên chưa thấy đưa ra chứng cứ nào xác thực để kết thúc vụ kiện nhanh gọn nhẹ. Nếu Siba kéo dài việc kiện tụng, e rằng Cúc Tịnh Y chẳng thể hao phí nổi thời gian, thanh xuân ở đây.

Các đạo diễn, nhà sản xuất hợp tác với "Mỹ nữ 4000 năm" mấy hôm nay cũng liên tục "thở oxi", online liên tục để theo dõi cuộc tranh chấp giữa Cúc Tịnh Y và công ty quản lý là đủ biết tình hình "căng" đến mức nào rồi!

Người trong showbiz cho rằng Cúc Tịnh Y khó mà thắng được công ty chủ quản (Ảnh: Sina).

Triệu Lộ Tư

Trước Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư khiến cả làng giải trí phải chấn động khi công khai đấu tố với công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu. Nữ diễn viên Thần Ẩn hé lộ, năm 2019, cô từng bị sếp lớn trong công ty quản lý sỉ nhục, tra tấn tinh thần trong nhà vệ sinh suốt 2 tiếng, thậm chí còn "tác động vật lý" khiến cô sốc nặng, rơi vào trạng thái u uất. Không chỉ vậy, mâu thuẫn giữa hai bên còn được đẩy cao khi Triệu Lộ Tư đăng tâm thư dài "kể tội", tố cáo công ty quản lý áp bức, chèn ép, khấu trừ tiền vô lý và đe dọa "phong sát" hủy hoại cô.

Khi đó, Triệu Lộ Tư phải đối mặt với cơn khủng hoảng trước nay chưa từng có, ekip bị giải tán, phải ngừng hoạt động gần 1 năm, phải xóa sổ tài khoản mạng xã hội Weibo 31 triệu người theo dõi và bị hơn 200 triệu người chất vấn, đòi tẩy chay vì nghi vấn trục lợi từ hoạt động cứu trợ nông sản.

Triệu Lộ Tư tưởng như sắp "bay màu" khỏi showbiz (Ảnh: Sina).

May mắn về sau Triệu Lộ Tư đã được minh oan. Netizen soi được bằng chứng cho thấy công ty quản lý và đối thủ một mất một còn đã tung tin bôi đen, muốn dìm nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn không ngóc đầu lên được.

Đặc biệt, trong khoảng gần cuối năm 2025, Triệu Lộ Tư lấy lại ánh hào quang khi phim mới của cô lên sóng và giành được thành tích cực tốt. Cô được tung hô là nghệ sĩ Hoa ngữ đầu tiên chiến thắng áp đảo trước công ty chủ quản, thậm chí khiến Ngân Hà Khốc Ngu sắp "bay màu".

Lần đầu tiên trong lịch sử: Triệu Lộ Tư chưa bị phong sát, công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu đã sắp "bay màu" (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, theo người trong showbiz, Triệu Lộ Tư thực chất chỉ "thắng trên thế thua". Bởi lẽ, dù Ngân Hà Khốc Ngu tan tác vì cổ đông, quản lý cấp cao chạy hết nhưng hợp đồng của Triệu Lộ Tư thực chất vẫn còn đó, chỉ bị chuyển đến công ty mẹ của Ngân Hà Khốc Ngu.

Điều này có nghĩa là nhiều khả năng, nữ diễn viên vẫn phải tiếp tục làm theo điều khoản hợp đồng đến năm 2030, chỉ khác cái là sếp trên thay đổi mà thôi. Hiện tại, Triệu Lộ Tư vẫn chưa chính thức quay lại đường đua phim ảnh, đãi ngộ của công ty mới thế nào vẫn còn là dấu chấm hỏi to đùng.

Triệu Lộ Tư thực chất chưa thoát khỏi hợp đồng (Ảnh: Sina).

Châu Bút Sướng

Nữ ca sĩ Châu Bút Sướng được gọi tên trong danh sách này với vụ lùm xùm xé hợp đồng trứ danh với công ty quản lý Thiên Ngu. Được biết, năm 2005, Châu Bút Sướng vụt sáng thành sao sau chương trình Siêu Cấp Giọng Nữ và về với mái nhà chung Thiên Ngu. Tuy nhiên, dần dần, hai bên bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn về phong cách sáng tác cũng như thu nhập.

Trang 163 cho biết, hợp đồng giữa Thiên Ngu với các thí sinh show Siêu Cấp Giọng Nữ được chia lợi nhuận theo tỷ lệ 7:3 (nghĩa là công ty 7 phần, nghệ sĩ chỉ được 3 phần). Sau khi xây dựng sự nghiệp vững chắc, Châu Bút Sướng yêu cầu sửa đổi tỷ lệ chia hợp đồng nhưng bị từ chối.

Cảm thấy chưa được hưởng đãi ngộ tương xứng, ngày 30/12/2005, Châu Bút Sướng tuyên bố đơn phương hủy hợp đồng và bị yêu cầu bồi thường 5 triệu NDT (18,7 tỷ đồng). Chật vật mới trả xong tiền nhưng Châu Bút Sướng cũng có quãng thời gian vô cùng khó khăn, gần như bị đóng băng sự nghiệp. Dù vẫn nỗ lực không ngừng để vươn lên nhưng nữ ca sĩ chẳng thể lấy lại đỉnh cao.

Châu Bút Sướng (Ảnh: Sina).

Trần Sở Sinh

Cũng như Châu Bút Sướng, Trần Sở Sinh ký hợp đồng với công ty quản lý Thiên Ngu sau khi giành giải quán quân trong cuộc thi tìm kiếm tài năng. Thế nhưng, mối quan hệ của anh và công ty đã sớm "cơm không lành, canh không ngọt".

Năm 2009, khi yêu cầu hủy hợp đồng, Trần Sở Sinh bị bắt bồi thường số tiền cực khủng, lên tới 38 triệu NDT (142 tỷ đồng), chưa kể còn kiện cáo suốt 3 năm ròng rã, tốn biết bao công sức, tiền bạc, mất đi rất nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Mãi đến khi "ông lớn" Hoa Nghị (công ty quản lý hàng đầu Trung Quốc) ra mặt điều giải, Trần Sở Sinh mới thoát khỏi chuỗi kiện cáo vô cực, dù phải trả cái giá không hề nhỏ.

Thoát khỏi Thiên Ngu, Trần Sở Sinh vẫn tiếp tục con đường âm nhạc nhưng cũng đã đánh mất giai đoạn vàng trong sự nghiệp khiến người hâm mộ tiếc nuối không thôi.

Trần Sở Sinh (Ảnh: Sina).

Tưởng Giai Ân

Tưởng Giai Ân sinh năm 1997, được khán giả biết đến và yêu thích qua những bộ phim như Phương Đại Trù, Phùng Tử Tài, Khách Sạn Hỏa Đầu Quân…Thế nhưng sự nghiệp của nữ diễn viên lại quá nhiều chua xót, khiến khán giả thấy thương thay.

Sau khi bật lên nhờ bộ phim Phương Đại Trù, người đẹp 9X ký hợp đồng với công ty quản lý Hắc Phương Kim Viên nhưng lại bị bóc lột đến tàn tệ. Theo điều khoản hợp đồng, 3 năm đầu hoạt động dưới trướng của Hắc Phương Kim Viên, Tưởng Giai Ân chỉ nhận được 10% thù lao, còn lại thuộc về công ty chủ quản. Đến tận năm thứ 7, cô mới nhận được mức chia hoa hồng 30%. Tính sương sương thì sau 3 năm hoạt động, Tưởng Giai Ân chỉ thu được 60.000 NDT (224 triệu đồng), thấp hơn cả lương của nhân viên văn phòng bình thường.

Tưởng Giai Ân kiếm không đủ sống dù nỗ lực hết mình (Ảnh: Sina).

Sự bóc lột tàn tệ này khiến Tưởng Giai Ân phải vay tiền công ty hàng tháng để duy trì sự sống. Bản thân cô chìm nghỉm dưới áp lực, mắc phải căn bệnh nghiêm trọng, phải từ chối một dự án phim.

Ai dè, công ty quản lý này lại mượn cớ kiện Tưởng Giai Ân ra tòa, yêu cầu cô bồi thường gần 6 triệu NDT (22,4 tỷ đồng). Sau cùng, tòa án ra phán quyết nữ diễn viên phải bồi thường 1,5 triệu NDT (5,6 tỷ đồng), thấp hơn nhiều so với con số mà Hắc Phương Kim Viên đưa ra. Tuy nhiên, đây vẫn là gánh nặng quá lớn với Tưởng Giai Ân. Cô chỉ còn cách giải nghệ, rời làng giải trí trong tủi nhục vào năm 2018, khiến khán giả tiếc nuối không thôi.

Tưởng Giai Ân buộc phải giải nghệ khi còn quá trẻ (Ảnh: 163).

Nguồn: 163, QQ



