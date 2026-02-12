Mới đây, Tuimi khiến nhiều người không khỏi hoang mang khi đăng tải bài viết trên trang cá nhân, thông báo việc bị mất trộm hành lý trong chuyến đi đến Berlin (Đức). Tuimi cho biết trong số hành lý bị trộm có laptop, ổ cứng cùng toàn bộ tài sản liên quan đến các dự án âm nhạc đang thực hiện.

Đáng chú ý, 2 chiếc album dự kiến ra mắt sau Tết cũng nằm trong số đồ bị mất. Nữ ca sĩ viết: "Giữa mùa đông lạnh giá Berlin, tôi đã bị ăn cắp 4 chiếc vali. Trong đó có laptop, ổ cứng với tất cả tài sản dự án âm nhạc của tôi và 2 chiếc album định ra mắt sau Tết. Nên mong các bạn kiên nhẫn đợi tôi làm lại mọi thứ nhé".

Tuimi cho biết đã bị trộm mất hành lý ở Đức, trong đó có ổ cứng lưu album sắp ra mắt của nữ ca sĩ. Ảnh: Chụp màn hình

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả và đồng nghiệp. Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ như Quỳnh Anh Shyn, Phạm Quỳnh Anh, Saabirose… đã để lại lời động viên, chia sẻ với Tuimi trước sự cố không mong muốn. Minh Hằng cũng bày tỏ sự bức xúc và cho biết album chuẩn bị ra mắt chính là tài sản quý giá nhất của Tuimi ở thời điểm hiện tại.

Không chỉ đồng nghiệp, đông đảo người hâm mộ cũng gửi lời an ủi và khích lệ tinh thần đến Tuimi. Nhiều người cho biết sẵn sàng chờ đợi nữ ca sĩ hoàn thiện lại sản phẩm, thậm chí còn bày tỏ hy vọng cô sẽ sớm vượt qua sự cố và trở lại với những dự án âm nhạc mới.

Việc mất toàn bộ dữ liệu liên quan đến album trong giai đoạn cận kề phát hành chắc chắn là cú sốc lớn với bất kỳ nghệ sĩ nào. Tuy nhiên, qua dòng trạng thái, có thể thấy Tuimi vẫn giữ tinh thần tích cực và mong khán giả kiên nhẫn chờ đợi.

Tuimi mong người hâm mộ kiên nhẫn chờ đợi cô sớm làm lại nhạc đã bị trộm mất. Ảnh: FBNV

Tuimi từng ghi dấu ấn với khán giả Việt Nam khi tham gia chương trình King of Rap vào năm 2020. Nữ ca sĩ từng theo đuổi màu nhạc US&UK, có thời gian lấn sân thị trường Đức và đạt thành công nhất định, có ca khúc mang tên Purpose lọt vào hàng loạt BXH thịnh hành.

Sau đó, cô tập trung hoạt động, nuôi dưỡng đam mê tại thị trường Việt Nam. Tuimi còn là một trong những đại diện đầu tiên của Việt Nam biểu diễn tại AXEAN FESTIVAL 2024. Cô từng giữ vị trí Phó giám đốc âm nhạc cho chương trình Billboard Countdown 2020.

Năm 2024, Tuimi trở về Việt Nam tham gia Chị Đẹp Đạp Gió và tạo được nhiều dấu ấn bởi sự cá tính, phóng khoáng.