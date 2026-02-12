Sốc: 2 diễn viên suýt mất mạng khi quay phim ngày cận Tết

Mới đây, khi trò chuyện với người hâm mộ trên sóng livestream, hai diễn viên phim ngắn là Nghiêm Tử Hiên và Quách Vũ Hân đã gây xôn xao khi tiết lộ họ suýt bị chết đuối khi quay phim. Được biết, hai ngôi sao 9X này đã cùng hợp tác trong dự án phim ngắn Dữ Tấn Trường An. Ngay tuần trước, họ vừa cùng thực hiện cảnh quay dưới nước ở một hồ nước ở Hàng Châu (Trung Quốc). Tuy nhiên, địa điểm họ quay phim chẳng may là khu vực giao nhau giữa vùng nước cạn và vùng nước sâu, ẩn chứa nhiều nguy hiểm tiềm tàng.

Trong lúc đang tập trung diễn xuất, Quách Vũ Hân chẳng may hụt bước, lao thẳng vào vùng nước sâu. Vốn không biết bơi, nữ diễn viên họ Quách lập tức chìm nghỉm và sặc nước đến mức ngất lịm đi.

Thấy vậy, Nghiêm Tử Hiên lập tức tìm cách cứu bạn diễn, cố đưa Quách Vũ Hân vào bờ. Thế nhưng bản thân anh lại rơi vào khốn cảnh vì kiệt sức, thậm chí là cận kề với cái chết. Nghiêm Tử Hiên chia sẻ: "Tôi suýt nữa thì chết ngạt rồi. Có lẽ chỉ thêm một giây nữa thôi là tôi đã không thở nổi nữa". Cũng may là sau cùng cả hai đều tai qua nạn khỏi.

Nghiêm Tử Hiên - Quách Vũ Hân trong phim Dữ Tấn Trường An (Ảnh: Sina).

Chẳng ai ngờ, lúc ghi hình, cả hai đã phải đối mặt với nguy cơ bị đuối nước (Ảnh: baijiahao).

(Ảnh: baijiahao).

Quách Vũ Hân hé lộ, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cô suýt "toang" là vì quá mức mệt mỏi: "Hôm đó chúng tôi phải quay phim cả đêm, mệt đến mức đầu óc quay cuồng. Hơn nữa còn phải ngâm mình trong nước lạnh cả đêm đến sức cùng lực kiệt, sức phán đoán giảm xuống, không thể phản ứng kịp thời với nguy hiểm". Mặc dù Quách Vũ Hân đã an ủi rằng đây chỉ là một lần "sợ bóng sợ gió" và hứa hẹn sẽ chú trọng hơn đến vấn đề phòng hộ khi đóng phim nhưng người hâm mộ vẫn vô cùng lo lắng.

Quách Vũ Hân tiết lộ họ quá mệt mỏi nên mới không ứng đối kịp thời với nguy hiểm, suýt thì "toang" (Ảnh: Sina).

Trang Baijiahao cho rằng, sự cố của Nghiêm Tử Hiên, Quách Vũ Hân đã vạch trần góc tối của ngành công nghiệp phim ngắn tại Trung Quốc. Để tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh sản xuất, các đoàn phim buộc diễn viên phải làm việc quá sức, áp súc thời gian đến mức tối đa. Trong khi đó, vấn đề bảo hộ an toàn lại bị xem nhẹ, không có phương án xử lý khẩn cấp nếu có sự cố. Điều này khiến những diễn viên tự thực hiện cảnh quay mà không sử dụng diễn viên đóng thế như Nghiêm Tử Hiên, Quách Vũ Hân phải đối mặt với hiểm nguy.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian gần đây, giới phim ngắn liên tục đối mặt với cả loạt lùm xùm như việc đạo diễn đột tử vì làm việc quá sức, đoàn phim nợ lương không trả, những bộ phim có nội dung nhạy cảm, thiếu chuẩn mực nhưng vẫn được lên sóng, đoàn phim để trẻ em sơ sinh dầm mưa suốt thời gian dài trong đêm tối với mức cát-xê 800 NDT (2,9 triệu đồng)…

Netizen cho rằng, đã đến lúc ngành công nghiệp phim ngắn cần được siết chặt quản lý để đảm bảo quyền lợi cho các diễn viên cũng như ngăn chặn những tác phẩm có nội dung lệch chuẩn.

Phân cảnh này khiến dân tình phẫn nộ không thôi (Ảnh: Sina).

Nguồn: baijiahao