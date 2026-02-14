Kết hôn vào Valentine, nữ diễn viên phim giờ vàng khiến cả MXH vỡ mộng

Sáng 14/2, tờ MK đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Kim Yu Ji (phim giờ vàng Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo) vừa bất ngờ tuyên bố kết hôn đúng vào dịp Valentine với 1 chàng trai không hoạt động ở showbiz. Theo kế hoạch, đám cưới của mỹ nhân họ Kim sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây.

Trên trang cá nhân, Kim Yu Ji đăng tâm thư thông báo kết hôn, đồng thời khoe bộ ảnh cưới bên vị hôn phu điển trai. Nữ diễn viên hạnh phúc bày tỏ: "Tôi sẽ trở thành cô dâu tháng 5. Chồng sắp cưới là người mà dù ở bên cạnh anh ấy suốt cả tuần, tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi ở bên nhau trong thời gian dài, cùng cười cùng khóc, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, đồng thời tận hưởng những yêu thương, hạnh phúc trong cuộc sống. Theo thời gian, anh ấy đã trở thành người bạn thân thiết nhất trên đời này đối với tôi".

Kim Yu Ji bất ngờ tuyên bố làm đám cưới với 1 người đàn ông ngoài làng giải trí. Ảnh: X

Trên trang cá nhân, người đẹp họ Kim vừa công bố loạt ảnh cưới đẹp lung linh bên vị hôn phu. Nữ diễn viên khoe nhan sắc yêu kiều, thoát tục, khiến người xem khó lòng rời mắt. Ảnh: X

Trước ống kính, cô không giấu được niềm hạnh phúc vỡ òa trong khoảnh khắc tình cảm lãng mạn bên người thương. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng xứ Hàn đồng loạt bày tỏ niềm tiếc nuối xen lẫn cảm giác vỡ mộng. Bởi lẽ, Kim Yu Ji và nam diễn viên Jung Joon từng là cặp đôi huyền thoại trong lịch sử các show hẹn hò tại Hàn Quốc. Cặp đôi 1 thời nên duyên từ show hẹn hò đình đám Taste of Love 3 (đài TV Chosun), từng khiến công chúng ngưỡng mộ khi vượt qua khoảng cách tuổi tác lên tới con số 13 để đến bên nhau. Thế nhưng, họ đã "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Sau khi chia tay không lâu, nay Kim Yu Ji lại kết hôn với người đàn ông khác.

Sự thật phũ phàng này đã khiến nhiều khán giả vỡ mộng, cay đắng nhận ra rằng các show hẹn hò đa phần là kịch bản, khác xa so với đời thực. Được biết, các show hẹn hò chủ yếu được quay trong thời gian ngắn, cho nên các cặp đôi tham gia trong show chưa chắc đã vun đắp được tình cảm chân thành dành cho nhau. Thậm chí, có cả những cặp đôi đã ngay lập tức xem nhau như người xa lạ sau khi show hẹn hò kết thúc phát sóng.

Kim Yu Ji - Jung Joon vượt qua khoảng cách tuổi tác lên tới con số 13 để thành đôi trong Taste of Love 3 và trở thành cặp đôi được yêu thích hàng đầu trong lịch sử các show hẹn hò tại xứ sở kim chi. Thế nhưng, họ đã "đường ai nấy đi" sau khi rời show. Và chỉ không lâu sau khi chia tay, mỹ nhân họ Kim đã tuyên bố cưới người đàn ông khác. Ảnh: Naver

Kim Yu Ji được nhiều khán giả yêu mến qua bộ phim ăn khách 1 thời Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo. Ảnh: X

Nguồn: MK