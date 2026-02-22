Hoa dâm bụt giữ chuỗi gặp mặt đầu năm, 3 gia đình sum vầy đầu xuân

Trong showbiz Việt, mối quan hệ của gia đình Hoa dâm bụt gồm ca sĩ Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc khiến không ít khán giả ngưỡng mộ. Bộ ba này không chỉ đồng hành giúp đỡ nhau trong công việc mà còn hỗ trợ nhau trong cả cuộc sống đời thường.

Trong suốt nhiều năm qua, gia đình của Hòa Minzy, Đức Phúc và Erik đều tụ họp ngày đầu năm mới. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1995 chia sẻ: "Đại gia đình Hoa dâm bụt đoàn tụ ngày đầu năm. Con kính chúc các bố các mẹ luôn mạnh khỏe bên cạnh chúng con, để chúng con có cơ hội báo hiếu thật nhiều thật lâu ạ".

Dù bận rộn với lịch trình riêng, cả ba vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để sum họp, xem nhau như người thân ruột thịt. Chính sự gắn bó bền chặt ấy giúp tình bạn của họ luôn được khán giả ngưỡng mộ.

Gia đình Hoa dâm bụt tiếp tục giữ truyền thống gặp mặt đầu năm. Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc sum họp này không chỉ là cuộc gặp gỡ đơn thuần mà còn là hình ảnh đẹp cho một tình bạn lâu bền giữa làng giải trí. Ảnh: FBNV

Hòa Minzy, Đức Phúc và Erik là ba cái tên tạo nên gia đình Hoa dâm bụt nổi tiếng của showbiz Việt. Không chỉ sát cánh trong nhiều hoạt động nghệ thuật, cả ba còn duy trì tình bạn thân thiết ngoài đời, xem nhau như những người thân trong gia đình.

Nói về tình bạn với các thành viên Hoa dâm bụt, Erik từng chia sẻ: "Thực ra tôi không phải một người quá mặn mà. Tôi khá ít nói, trầm tính vì thế được tham gia vào gia đình hoa dâm bụt đến bây giờ vẫn khiến tôi đặt dấu hỏi. Hai người kia lúc nào cũng lầy lội nên khi chơi với họ, tôi cũng phần nào lây tính cách nhưng tất nhiên không thể lầy bằng. Tôi được tiếp xúc với rất nhiều nghệ sĩ, nhưng bản thân tôi tự thấy gia đình Hoa dâm bụt là một tình bạn showbiz có niềm tin nhất cho tới thời điểm hiện tại. Tôi mong tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi".

Nhiều năm qua, dù bận rộn với lịch trình riêng, cả ba vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để sum họp. Ảnh: FBNV

Gắn bó gần 10 năm, Hòa Minzy – Erik – Đức Phúc từng nhiều lần đối mặt với tin đồn rạn nứt, thậm chí bị cho là đã nghỉ chơi. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả ba vẫn bền chặt theo thời gian. Hiện tại, dù mỗi người đều có con đường phát triển riêng trong sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân, bộ ba vẫn duy trì thói quen gặp gỡ, đồng hành trong những dịp đặc biệt. Không chỉ thân thiết ngoài đời, họ còn luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc, minh chứng cho tình bạn khăng khít kéo dài suốt nhiều năm qua.

Với gia đình Hoa dâm bụt, Đức Phúc từng chia sẻ nguyên tắc để giữ mối quan hệ gắn bó trong suốt nhiều năm: "Khi có chuyện gì xảy ra dù nhỏ hay lớn đều chia sẻ thẳng thắn để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất". Erik cũng từng cho biết: "Mặc dù khá bận nhưng ba chị em đều dành cho nhau những buổi gặp gỡ riêng để cùng đưa ra những ý kiến đóng góp về cuộc sống và công việc". Trên hết, cả 3 luôn nhiệt tình hỗ trợ đối phương, không bận tâm, toan tính và luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Đây cũng chính là một trong những yếu tố giúp các mối quan hệ được lâu bền.