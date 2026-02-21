Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng ở tuổi 46. Sau khi gia đình có thêm thành viên mới, nữ diễn viên dường như gác lại công việc nghệ thuật, tập trung chăm lo cho con gái cưng. Trên trang cá nhân, "đả nữ" mới đây chia sẻ khoảnh khắc bé Gạo bước vào quá trình ăn dặm.

Cô cho hay: "Mình đã đến giai đoạn này. Tuần lễ đầu làm quen mùi vị ẻm còn chịu cho đút để ăn thử. Mẹ Vân còn phân vân không biết chọn phương pháp nào. Truyền thống hay tự chủ. Đến hôm nay thì ẻm chọn luôn cho mẹ Vân rồi. Nên bây giờ phải nhờ đến trình độ của bố Huy nhập cuộc thôi. Mọi người có muốn Vân làm video chia sẻ Gạo ăn dặm như thế nào không thì bình luận cho mẹ Vân nhé".

Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc con gái bước vào giai đoạn ăn dặm. Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đã bàn luận rôm rả, dành lời khen ngợi cho cách chăm con của vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần. Đáng chú ý, 1 cư dân mạng để lại bình luận kém duyên chê bai cặp đôi: "Họ nuôi cả chục đứa con, họ nuôi đơn giản mà các bạn bây giờ nuôi con thấy vất vả". Ngô Thanh Vân liền không ngần ngại đáp trả: "Mình có nói vất vả hồi nào đâu nhỉ".

Ngô Thanh Vân phản pháo khi bị netizen kém duyên đánh giá. Ảnh: Chụp màn hình

Vừa qua, cô gây lo lắng khi tiết lộ nhóc tỳ bị mắc bệnh này từ khi 3 tháng tuổi. Cặp đôi từng stress khi thử mọi cách để chữa cho con nhưng không khỏi. Khi cô ngưng ăn hải sản, thịt đỏ, thịt bò... bé Gạo đã hết bị viêm da cơ địa.

Cô cho hay: "Bé Gạo bị viêm da cơ địa từ 3 tháng tuổi. Lúc đó tới bây giờ chúng tôi đi nhiều bác sĩ, nhiều loại kem khác nhau để bôi, ba mẹ cũng có chút stress vì không biết tại sao lại bị viêm da cơ địa. Trong thời gian mang thai mẹ cũng đã bị dị ứng da, xác suất bé Gạo bị viêm da cơ địa rất lớn. Lúc đầu bác sĩ cũng nói do môi trường, màng bảo vệ da chưa đủ, em dễ bị kích ứng, nổi mẩn. Tất cả các thứ xung quanh em cái gì cũng có thể làm cho viêm da cơ địa hết.

Gần đây mẹ nghiệm ra 1 điều và muốn chia sẻ với mọi người, lý do chính em bé bị viêm da cơ địa là bởi vì Gạo bú sữa mẹ 100%, tất cả cái gì mẹ ăn vào đi qua sữa thì vào em. Nếu như không ăn hải sản, thịt bò, thịt đỏ... thì bé Gạo hết viêm da cơ địa luôn. Đây là lý do chính, mẹ nào có con bị viêm da cơ địa nặng mà vẫn cho con bú sữa mẹ hoàn toàn thì có thể tham khảo cách này của Vân. Để cho em hết hoàn toàn thì mất 2 tuần đến 1 tháng nhé".

Bé Gạo bị mắc bệnh viêm da cơ địa từ khi mới 3 tháng tuổi. Ảnh: FBNV

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022 sau thời gian dài hẹn hò. Đằng sau hạnh phúc tưởng chừng viên mãn, Ngô Thanh Vân từng trải lòng về nỗi trăn trở lớn trong hôn nhân khi gặp khó khăn trong việc có con.

Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng hồi tháng 8/2025. Nhóc tỳ được đặt tên thân mật là Gạo. Sau khi gia đình có thêm thành viên mới, cặp đôi chủ động giảm bớt tần suất xuất hiện trước công chúng để tập trung chăm sóc cho con gái.

"Sau 2 lần làm IVF bất thành thì lúc đó muốn suy sụp dữ lắm vì nó không dễ như mình suy nghĩ. Có rất nhiều yếu tố, có thể vì trứng, tinh trùng, tử cung. Mỗi 1 người có 1 cơ thể khác nhau, trường hợp khác nhau. Không phải làm 1 lần là đậu liền đâu. Mình đã làm 1 lần thất bại. Quãng thời gian đó tự nhiên tôi có suy nghĩ là mình không làm được. Hành trình này phải có tâm lý vững, sự tự tin thì các bà mẹ có thể cái gì cũng làm được hết. Bây giờ mình mới nghiệm ra được điều đó", cô từng cho hay.