Thu Trang - Tiến Luật công khai cặp song sinh dịp năm mới?

Thu Trang và Tiến Luật kết hôn năm 2011, có một con trai tên Andy. Đám cưới của cặp đôi có nhiều khán giả tham dự, phát sinh tới khoảng 200 khách mời. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, cả hai vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc, viên mãn.

Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1984 chia sẻ khoảnh khắc sum vầy của gia đình trong dịp đầu năm mới. Cô viết: “Mùng 4 chúc nhẹ câu này. Cười nhiều hơn trước, gặp may suốt năm”. Đáng chú ý, trong bức ảnh còn có sự xuất hiện của hai nhóc tỳ đáng yêu, khiến dân mạng không khỏi tò mò.

Cư dân mạng liền dấy lên nghi vấn đây là con của Thu Trang và Tiến Luật. Tháng 3/2024, nữ diễn viên từng bị soi ngoại hình khác lạ. Cô để lộ vòng 2 lùm lùm bất thường khi tham gia một sự kiện.

Thu Trang - Tiến Luật đăng tải bức hình của cả gia đình trong dịp đầu năm mới. Ảnh: FBNV

Cư dân mạng chăm chăm vào sự xuất hiện của 2 nhóc tỳ đáng yêu, nghi vấn là con của cặp đôi. Ảnh: FBNV

Năm 2023, Thu Trang từng tiết lộ mong muốn sinh thêm con gái để gia đình “đủ nếp đủ tẻ”. Nữ diễn viên cho biết cô và ông xã Tiến Luật đã tính đến phương án thụ tinh nhân tạo nhằm sớm thực hiện kế hoạch này. Tuy nhiên, do bận rộn với nhiều dự án nghệ thuật vào thời điểm đó, cô tạm gác lại chuyện đón thêm thành viên mới.

"Tôi và anh Luật đã có dự định sinh thêm bé nữa. Tới tuổi này tự dưng lại muốn có thêm con, muốn có hai đứa con gái nữa. Chúng tôi cũng sẵn sàng kế hoạch rồi, cũng đi gặp bác sĩ xin tư vấn, hút trứng, tạo phôi xong hết rồi, chuẩn bị để phôi vào thôi…", nữ diễn viên từng chia sẻ.

Vào năm 2023, Thu Trang từng bật mí dự định sinh con gái. Ảnh: FBNV

Từ năm 2022, cặp đôi đã sang Thái Lan hút trững và trữ phôi. "Việc đi hút trứng của vợ chồng tôi là từ giữa năm 2022. Từ năm ngoái, tôi với anh Luật đã có ý định sinh thêm bé nữa. Tới tuổi này rồi tự dưng tôi muốn có con lắm, tôi thích con gái, mà còn phải là 2 đứa cơ. Tôi đã sẵn sàng kế hoạch rồi, cũng đi gặp bác sĩ tư vấn, hút trứng, tạo phôi xong hết rồi. Bây giờ, tôi chỉ việc để phôi vào cơ thể rồi sinh con thôi", cô chia sẻ.

Khi chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ về đám cưới của mình, nữ diễn viên từng khiến khán giả cười ngả nghiêng khi tiết lộ tiệc phát sinh thêm 20 bàn vì có nhiều người quý mến cặp đôi đến dự. "Người không có thiệp mời cũng tới. Lúc về, tôi thấy có thêm bao thư, thiệp cưới ở chỗ khác. Mở bao lì xì có 5.000-10.000 đồng, đôi khi có thêm vé số", nữ diễn viên từng chia sẻ.