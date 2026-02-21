Trên kênh TikTok sở hữu 1,1 triệu lượt theo dõi, Diệp Lâm Anh liên tục chia sẻ những đoạn clip đậm chất “nữ công gia chánh”. Mỹ nhân sinh năm 1989 tự tay trang hoàng nhà cửa, cắm hoa và vào bếp chuẩn bị mâm cỗ đón Tết. Hình ảnh cô tất bật, nhanh nhẹn nhưng vẫn tỉ mỉ trong từng công đoạn từ nấu nướng đến bày biện nhận về nhiều lời khen từ khán giả.

Những clip này hiện đang thu về hàng triệu lượt xem trên TikTok cùng hàng nghìn lượt tương tác. Cô chia sẻ: "Tất bật dọn dẹp, nấu nướng, sắp xếp nhà cửa cuối năm. Mình tranh thủ cả tuần ở nhà không đi đâu để dàn xếp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới các mẹ ạ! Tết bận việc nhà nhưng mà thích cảm giác cứ làm cả ngày không ngơi tay".

Dưới phần bình luận, cư dân mạng còn hài hước cho rằng Diệp Lâm Anh quá đảm, đều đặn lên bài khiến netizen không học hỏi kịp: "Chưa học xong khóa cắm hoa, khóa nấu ăn đã đến rồi". Người đẹp 8x liền phản hồi: "Em muốn học gì nữa nè".

Diệp Lâm Anh xông xáo làm vườn, trang hoàng nhà cửa đón Tết. Nguồn: Diệp Lâm Anh

Người đẹp sinh năm 1989 tất bật vào bếp nấu ăn. Nguồn: Diệp Lâm Anh

Cư dân mạng còn hài hước cho rằng Diệp Lâm Anh quá đảm, đều đặn lên bài khiến netizen không học hỏi kịp. Ảnh: Diệp Lâm Anh

Những clip này hiện đang thu về hàng triệu lượt xem trên TikTok cùng hàng nghìn lượt tương tác. Nguồn: Diệp Lâm Anh

Bên cạnh những bình luận tích cực, một số cư dân mạng lại bất ngờ nhắc đến cái tên Vũ Thúy Quỳnh - tình mới của chồng cũ Diệp Lâm Anh là doanh nhân Đức Phạm. Trước những bình luận mang tính so sánh, Diệp Lâm Anh đã thẳng thắn lên tiếng. Khi một tài khoản đề cập chuyện “bên kia sao lên clip kịp”, nữ diễn viên phản hồi: “Em ơi, chị mong em và mọi người đừng so sánh. Vì người đàn ông không phải cái cân để đặt phụ nữ lên”.

Ở một bình luận khác được cho rằng nhắc tới Vũ Thúy Quỳnh: “VTQ nhìn thấy video này chắc từ nay bỏ cắm hoa luôn”, Diệp Lâm Anh cũng nhẹ nhàng đáp: “Mỗi người đều có tâm tư riêng trong tác phẩm nghệ thuật đời sống hàng ngày. Miễn yêu hoa đã là yêu cái đẹp rồi”. Cách ứng xử tinh tế của cô được netizen đánh giá là khéo léo và thẳng thắn.

Diệp Lâm Anh thẳng thắn lên tiếng nêu rõ quan điểm khi netizen liên tục so sánh với Vũ Thúy Quỳnh. Ảnh: Chụp màn hình

Diệp Lâm Anh và Đức Phạm từng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm và có với nhau hai con. Tuy nhiên, đến tháng 1/2022, họ xác nhận ly hôn. Sau ly hôn, cả hai nhiều lần vướng ồn ào liên quan đến việc chăm sóc con cái và đời sống riêng. Vào tháng 11/2025, doanh nhân Đức Phạm công khai mối quan hệ tình cảm với Á hậu Vũ Thúy Quỳnh.

Sau đổ vỡ hôn nhân với doanh nhân Đức Phạm, Diệp Lâm Anh tập trung cho công việc và chăm sóc các con. Thời gian gần đây, cô xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc lập, tự chủ, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Diệp Lâm Anh chọn cách đáp trả văn minh, giữ thái độ tích cực và tập trung vào cuộc sống hiện tại.

Diệp Lâm Anh và Đức Phạm từng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm và có với nhau hai con. Ảnh: FBNV