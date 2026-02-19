MC Mai Ngọc không còn giấu diếm

MC Mai Ngọc kết hôn lần 2 với chồng doanh nhân vào cuối năm 2024. Sau khi lên xe hoa, cô chuyển về sinh sống ở biệt thự của gia đình chồng ở Bắc Ninh. Nữ MC lên chức mẹ bỉm sữa vào tháng 4/2025.

Những ngày đầu Xuân, MC Mai Ngọc thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc gặp gỡ bạn bè với dòng trạng thái: “Đầu Xuân gặp gỡ”. Đáng chú ý, xuất hiện bên cạnh Mai Ngọc chính là chồng của cô. Khác với trước đây thường hạn chế để lộ diện mạo “nửa kia”, lần này nữ MC thoải mái đăng tải hình ảnh rõ mặt, ngồi cạnh và nâng ly chung vui cùng mọi người.

Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, bởi từ trước đến nay Mai Ngọc vốn khá kín tiếng về đời sống hôn nhân. Trong bức ảnh, chồng Mai Ngọc diện trang phục lịch lãm, xuất hiện thân mật bên vợ giữa buổi gặp gỡ đầu năm.

MC Mai Ngọc đăng tải hình ảnh đi gặp gỡ bạn bè dịp đầu năm mới, có cả sự xuất hiện của ông xã doanh nhân. Ảnh: FBNV

Trước đó, nữ MC thường xuyên giấu kín diện mạo của chồng. Ảnh: FBNV

Ông xã của Mai Ngọc là doanh nhân sinh năm 1992, quê Bắc Giang và kém cô 2 tuổi. Doanh nhân Đặng Quốc Thắng hiện tiếp quản hoạt động kinh doanh của gia đình, quản lý hệ sinh thái gồm nhà hàng, quán cà phê và trung tâm tiệc cưới tọa lạc gần khu vực trung tâm thành phố Bắc Giang trước đây (nay thuộc địa phận thành phố Bắc Ninh).

Tháng 4/2025, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, nhóc tỳ có tên gọi là Panda. Ảnh: FBNV

MC đã chuyển về sinh sống ở lâu đài rộng hàng nghìn mét vuông của gia đình chồng ở Bắc Ninh. Ảnh: FBNV

Mai Ngọc sinh năm 1990, từng được biết đến là một trong những hot girl đời đầu tại Hà Nội. Trước khi trở thành MC truyền hình và được khán giả ưu ái gọi với biệt danh “cô gái thời tiết”, cô từng làm mẫu ảnh cho nhiều ấn phẩm tuổi teen và tham gia một số cuộc thi nhan sắc.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Mai Ngọc về công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, chính thức theo đuổi con đường dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Tháng 4/2023, nữ MC gây chú ý khi thông báo kết thúc mối tình kéo dài 17 năm với một doanh nhân. Chỉ khoảng nửa năm sau, cô đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới với doanh nhân Đặng Quốc Thắng, mở ra chặng đường mới trong cuộc sống cá nhân.