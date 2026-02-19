Ngày 19/2 (mùng 3 Tết Âm lịch), cộng đồng sắc đẹp toàn cầu không khỏi hoang mang khi phát hiện tài khoản Instagram của cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) và đương kim Hoa hậu Fátima Bosch đến từ Mexico đồng loạt biến mất không rõ lý do vào lúc rạng sáng. Việc 2 trang mạng xã hội của Miss Universe và Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đột ngột "bay màu" gây bàn tàn xôn xao. Ai cũng thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc thi sắc đẹp hàng đầu cũng như Fátima Bosch.

Tuy nhiên, vài tiếng sau, tài khoản Instagram của Fátima Bosch đã hồi phục. Trong khi tài khoản chính thức của Miss Universe vẫn chưa xuất hiện trở lại. Cộng đồng fan sắc đẹp nghi vấn tài khoản MXH của Hoa hậu Fátima Bosch và Miss Universe đã bị hacker "đánh sập" hoặc họ đã tự đóng tài khoản trong 1 khoảng thời gian. Tuy nhiên, do fanpage và các trang MXH khác của Miss Universe vẫn hoạt động bình thường nên dân tình đang thiên về khả năng tài khoản Instagram của Fátima Bosch và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ bị "hack". Hiện, Fátima Bosch và Miss Universe vẫn chưa có bất kỳ thông báo hay lời giải thích nào về sự việc gây xôn xao vừa xảy ra.

Tài khoản Instagram của Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) và đương kim Hoa hậu Fátima Bosch "bay màu" vào rạng sáng mùng 3 Tết. Ảnh: Instagram.

Cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) lâm vào cuộc khủng hoảng, hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử sau khi hết cựu chủ tịch Anne Jakrajutati đến chủ tịch đương nhiệm Raul Rocha vướng vòng lao lý vào năm 2025. Trong đó, việc ông Raul Rocha bị truy tố với loạt cáo buộc gồm buôn bán ma túy, phân phối nhiên liệu bất hợp pháp, buôn lậu vũ khí và tham gia vào hoạt động tội phạm có tổ chức, gây chấn động toàn cầu.

Miss Universe đang rơi vào cảnh khủng hoảng khi chủ tịch Raul Rocha bị truy tố hình sự, còn cựu chủ tịch Anne Jakkaphong Jakrajutatip bị ban hành lệnh bắt giữ vì lừa đảo. Ảnh: Thairath.

Sau khi lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Fátima Bosch bị cáo buộc đoạt giải nhờ quan hệ. Nhà soạn nhạc Omar Harfouch - một thành viên của hội đồng chấm thi đã tuyên bố từ chức, tố cáo tổ chức Miss Universe (MUO) thiếu minh bạch trong khâu tuyển chọn Hoa hậu ngay trước thềm chung kết.

Omar Harfouch cũng chỉ đích danh Tân Hoa hậu "đi cửa sau", dựa vào mối quan hệ để đoạt danh hiệu: "Hoa hậu Mexico là kẻ chiến thắng giả mạo. 24 tiếng trước đêm chung kết, tôi đã tuyên bố trên đài America HBO rằng, Mexico sẽ chiến thắng bởi vì Chủ tịch Raul Rocha đang có phi vụ làm ăn với cha của cô này. Tất cả chi tiết vụ việc sẽ được phát sóng trên đài HBO. 1 tuần trước khi chung kết diễn ra, Chủ tịch Rocha và con trai ông ta đã nói với chúng tôi rằng họ phải chọn Mexico làm Hoa hậu bởi vì 'điều đó có lợi cho việc kinh doanh của họ'".

Chỉ 3 ngày sau chung kết Miss Universe 2025, Olivia Yacé - người đẹp Bờ Biển Ngà - thông báo sốc rằng cô sẽ từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 và rút khỏi toàn bộ hoạt động của tổ chức này. Việc từ bỏ danh hiệu Á hậu của Olivia Yacé được cho đến từ việc bất mãn với kết quả chung cuộc. Từ đầu cuộc thi, đại diện Bờ Biển Ngà liên tục được dự đoán đăng quang, thậm chí cô còn là người có câu trả lời ứng xử hay nhất trong chung kết. Thế nhưng, vương miện cao quý lại thuộc về tay người khác.

Đương kim Hoa hậu bị tố cáo đăng quang nhờ gia thế. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Page Six