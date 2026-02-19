Thái độ trái ngược của Tóc Tiên và Touliver sau khi ly hôn

Thông tin Tóc Tiên và Touliver chính thức xác nhận ly hôn từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Cặp đôi từng được rất nhiều người ngưỡng mộ vì câu chuyện yêu đương kín tiếng nhưng bền bỉ suốt nhiều năm. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến, cả hai luôn cùng nhau ra Hà Nội đón năm mới, không ít lần gia nhập đường đua "cẩu lương" ngay từ mùng 1 với những khoảnh khắc đời thường ấm áp.

Thế nhưng năm nay, lần đầu đón Tết sau ly hôn, Tóc Tiên cho thấy một cái Tết khá yên bình nhưng mang màu sắc hoàn toàn khác so với những năm trước. Nữ ca sĩ vẫn trang trí căn chung cư tại TP.HCM chỉn chu. Cô bày biện hoa tươi, chuẩn bị mọi thứ như thường lệ và tiết lộ đón năm mới 1 mình.

Những ngày đầu năm, Tóc Tiên dành nhiều thời gian xuống phố dạo chơi cùng bạn bè, tham gia các buổi tụ họp. Hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện với thần thái tươi tắn, phong cách năng động khiến nhiều người nhận xét đây đúng chuẩn gái độc thân tự do, thoải mái tận hưởng nhịp sống riêng.

Tóc Tiên diện áo dài du Xuân cùng bạn bè, cô cho biết năm nay đón Tết 1 mình ở TP.HCM (Ảnh: FBNV)

Hầu hết thời gian Tết của Tóc Tiên đều dành cho bạn bè (Ảnh: FBNV)

Tóc Tiên xuất hiện rạng rỡ, tươi tắn (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Touliver lại trở về Hà Nội, quây quần bên gia đình. Nam producer chia sẻ những mâm cơm sum họp ấm cúng, không gian nhà cửa được trang hoàng gọn gàng đúng chất Tết truyền thống miền Bắc. Mới đây nhất, Touliver còn gặp gỡ hội bạn thân tại biệt thự TP.HCM để ăn mừng năm mới. Sau ly hôn, nam producer gần như giữ nhịp sống quen thuộc ít phát ngôn, hạn chế chia sẻ chuyện cá nhân, tập trung vào các mối quan hệ thân thiết.

Sau khi dành thời gian đón Tết cùng gia đình ở Hà Nội, Touliver gặp gỡ bạn bè ở biệt thự tại TP.HCM (Ảnh: FBNV)

Buổi gặp gỡ trong không gian riêng tư của Touliver (ảnh: FBNV)

Điểm chung dễ nhận thấy là cả Tóc Tiên lẫn Touliver đều không có bất kỳ động thái nào nhắc đến đối phương trong dịp Tết năm nay. Không còn những khung hình chung hay lời chúc gửi nhau như trước, thay vào đó là hai không gian hoàn toàn tách biệt, phong cách ăn Tết cũng khác biệt. Cuộc sống hậu ly hôn của cả hai vì thế cũng phản ánh rõ lựa chọn riêng. Tóc Tiên năng động, tận hưởng sự tự do, xuất hiện đều đặn với bạn bè và các hoạt động cá nhân. Touliver điềm tĩnh, hướng về gia đình và những mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Tóc Tiên và Touliver nên duyên từ một chương trình âm nhạc, ban đầu cả hai yêu kín tiếng đến sau khi kết hôn mới thoải mái chia sẻ cuộc sống hơn. Cả hai không xây dựng hình ảnh quá hào nhoáng, mà chia sẻ với khán giả những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày trong căn biệt thự chung. Touliver nhiều lần đăng ảnh "dìm vợ" đầy hài hước, còn Tóc Tiên là một bà nội trợ đảm đang chăm sóc chồng bằng những bữa ăn xịn như nhà hàng. Vì thế, khi Tóc Tiên và Touliver ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối.

Trước khi ly hôn, Tóc Tiên và Touliver cũng có thói quen đăng ảnh hạnh phúc ngày đầu năm (ảnh: FBNV)

Tóc Tiên và Touliver còn thể hiện sự tử tế qua cách nhắc về nhau sau khi ly hôn. Tóc Tiên nhắn nhủ Touliver: "Em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh- người đồng hành 10 năm của em: Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình". Touliver cũng chia sẻ: "Gửi đến một chương đẹp đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn trân trọng".

Trong lần gần nhất chia sẻ về tình trạng với Touliver sau thông báo ly hôn, Tóc Tiên chia sẻ: "Tiên rất mong vị có thể thấu hiểu tất cả nội dung Tiên đã chia sẻ trong lần thông báo 2 tuần trước. Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em bạn bè. Tiên tha thiết thương mong mọi người tôn trọng sự riêng tư tối thiểu và không gian cá nhân của cả hai".

