Tóc Tiên trở về biệt thự

Qua 1 thập kỷ gắn bó cùng nhau, Tóc Tiên và Touliver tan vỡ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Sau ly hôn, cả hai vẫn âm thầm gặp gỡ nhau để giải quyết công việc, đồng thời khẳng định sẽ là những người bạn bè, tri kỷ. Thời gian qua, Tóc Tiên đã dọn ra căn hộ chung cư để sinh sống, trong khi Touliver vẫn còn sinh hoạt tại căn biệt thự bề thế của cả hai.

Đến mới đây, Tóc Tiên gây chú ý khi nhắc đến tài sản chung với Touliver. Cụ thể, Tóc Tiên bất ngờ check in tại căn biệt thự chung với Touliver tại Đà Lạt. Trước đây, cả hai nhiều lần check in, nghỉ dưỡng tại ngôi nhà này, đây cũng là nơi cả hai ở trong quá trình chuẩn bị lễ cưới cách đây 6 năm.

Trong khi Tóc Tiên hào hứng du lịch ngắm hoa đào tại Đà Lạt, Touliver có động thái đăng ảnh đang chăm sóc thú cưng bên trong biệt thự ở TP.HCM. Những chi tiết nhỏ này phần nào cho thấy, sau đổ vỡ, cả hai đều đang thoải mái tận hưởng cuộc sống riêng, lựa chọn cách bước tiếp nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng đủ để khán giả nhận ra sự bình thản ở hiện tại.

Tóc Tiên check in tại căn biệt thự chung với Touliver tại Đà Lạt (ảnh: Instagram nhân vật)

Tóc Tiên đi du lịch cùng hội bạn, Touliver có động thái tiết lộ đang ở TP.HCM (ảnh: Instagram nhân vật)

Tóc Tiên từng chia sẻ EKEHaus là dự án được cô ấp ủ trong thời gian dài, với chi phí xây dựng lên tới khoảng 10 tỷ đồng và tọa lạc tại khu vực được đánh giá là khá đắt đỏ của thành phố sương mù. Theo lời nữ ca sĩ, homestay này chính thức mở cửa đón khách từ tháng 3/2020, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng cũng như những người yêu thích du lịch và kiến trúc.

Tuy nhiên, theo thời gian, tình hình hiện tại của căn biệt thự này bắt đầu khiến nhiều người tò mò. Quan sát trên các kênh chính thức của EKEHaus cho thấy fanpage đã dừng cập nhật bài đăng từ tháng 1/2024, trong khi tài khoản Instagram cũng không còn hoạt động kể từ tháng 4/2023. Việc các nền tảng mạng xã hội "đóng băng" trong thời gian dài khiến không ít người đặt dấu hỏi về việc EKEHaus còn tiếp tục vận hành hay đã tạm ngưng hoạt động.

Dẫu vậy, khi kiểm tra trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến phổ biến như Agoda, Booking.com…, EKEHaus vẫn hiển thị kết quả tìm kiếm và người dùng vẫn có thể tiến hành đặt phòng như bình thường. Điều này cho thấy căn biệt thự tiền tỷ của Tóc Tiên nhiều khả năng vẫn đang được khai thác lưu trú, chỉ là không còn được truyền thông rầm rộ hay cập nhật thường xuyên trên mạng xã hội như giai đoạn trước.

Tóc Tiên và Touliver từng đăng ảnh kỷ niệm ngày cưới tại căn biệt thự này (ảnh: FBNV)

Căn biệt thự bề thế của Tóc Tiên thường cho thuê (Ảnh: FBNV)

Trong lần gần nhất chia sẻ về tình trạng với Touliver sau thông báo ly hôn, Tóc Tiên chia sẻ: "Tiên rất mong vị có thể thấu hiểu tất cả nội dung Tiên đã chia sẻ trong lần thông báo 2 tuần trước. Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em bạn bè. Tiên tha thiết thương mong mọi người tôn trọng sự riêng tư tối thiểu và không gian cá nhân của cả hai".