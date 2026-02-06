Cặp vợ chồng quốc dân showbiz lộ loạt dấu hiệu rạn nứt, “ăn miếng trả miếng” cực sốc

Gia đình "thiên thần nhí" Choo Sarang từ lâu đã được xem là gia đình quốc dân tại Hàn Quốc. Bố Choo Sarang là võ sĩ kiêm ngôi sao truyền hình nổi tiếng Choo Sung Hoon, còn mẹ cô bé là siêu mẫu nổi tiếng Nhật Bản Yano Shiho. Trước giờ công chúng đều tưởng gia đình họ vô cùng êm ấm, hạnh phúc nhưng tới nay cặp đôi này bất ngờ bị soi hàng loạt dấu hiệu rạn nứt rõ như ban ngày. Thậm chí vào chiều 6/2, tờ Xportsnews còn cho hay, Choo Sung Hoon - Yano Shiho đã công khai "ăn miếng trả miếng" ngay trên sóng truyền hình, khiến dư luận không khỏi choáng váng.

Nguồn tin cho biết trên chương trình Dolsing Fourmen cách đây không lâu, Yano Shiho đã có phát ngôn gây dậy sóng. Khi được hỏi "Chị đã bao giờ muốn ly hôn với Choo Sung Hoon chưa? ", nữ người mẫu không do dự mà trả lời "Mọi lúc luôn". Tới hôm nay khi xuất hiện trên sóng của chương trình Uh But Like Seriously, Choo Sung Hoon đã không ngần ngại đáp trả vợ bằng 1 tuyên bố khét lèn lẹt: "Nếu cô ấy lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ly hôn, thì tôi cũng giống như vậy đó". Việc cặp đôi cùng công khai tuyên bố rằng họ luôn nghĩ tới chuyện ký đơn ly dị mọi lúc đã khiến cả mạng xã hội dậy sóng.

Choo Sung Hoon "ăn miếng trả miếng" với bà xã ngay trên sóng truyền hình. Ảnh: Naver

Màn trả đũa nhau của Choo Sung Hoon - Yano Shiho vẫn chưa dừng lại ở đó. Cách đây không lâu, Yano Shiho gây ngỡ ngàng khi cho biết:"Choo Sung Hoon quá bận rộn. Tôi cần 1 người bạn trai". Về vấn đề này, Choo Sung Hoon lạnh lùng đưa ra phản hồi: "Thế thì tốt thôi. Có 1 người như vậy thì sẽ khiến cuộc sống của cô ấy trở nên thú vị hơn".

Chẳng ai ngờ 1 cặp đôi vốn được xem là hạnh phúc kiểu mẫu lại "ăn miếng trả miếng" và sẵn sàng thốt ra những lời lẽ tuyệt tình dành cho đối phương như vậy. Nhiều khán giả còn đưa ra dự đoán rằng sớm muộn gì Choo Sung Hoon - Yano Shiho cũng sẽ thông báo tin tan vỡ hôn nhân với công chúng.

Công chúng đưa ra suy đoán rằng bố mẹ Choo Sarang sắp công bố tin chia tay trong tương lai gần. Ảnh: X

Còn nhớ trên sóng chương trình Dolsing Fourmen hồi cuối năm ngoái, Yano Shiho hé lộ về cuộc hôn nhân không như mơ với Choo Sung Hoon. Theo lời nữ siêu mẫu, cô và ngôi sao truyền hình họ Choo đang sống trong "cuộc hôn nhân theo mùa". Mẹ Choo Sarang giải thích: "Vì kênh YouTube của Sung Hoon ngày càng nổi tiếng, anh ấy đi ghi hình rất nhiều. Chúng tôi không thể gặp nhau trong 3 đến 4 tháng liền. Bây giờ tôi đến Hàn Quốc thường xuyên hơn nên chúng tôi gặp nhau khoảng 1 lần mỗi tháng". Yano Shiho cho biết thêm cô và chồng ít khi liên lạc, nhưng điều đó là tốt bởi khi ở bên nhau, họ thường xuyên cãi vã.

Khi được hỏi "Chị đã bao giờ muốn ly hôn với Choo Sung Hoon chưa?", Yano Shiho không do dự mà trả lời "Mọi lúc luôn". Câu trả lời này đã khiến các vị khách mời ở trường quay ngỡ ngàng. Mẹ Choo Sarang cũng thẳng thắn nói về vấn đề tài chính, cho biết cô không hề biết về những món đồ xa xỉ mà chồng mình mua: "Tôi không biết anh ấy mua chúng. Chúng tôi quản lý tiền bạc riêng biệt, nên tôi không biết".

Quan điểm của Yano Shiho về chuyện tái hôn cũng gây ra nhiều tranh luận. Khi nói chuyện với các thành viên Dolsing Fourmen, những người đã công khai bày tỏ mong muốn tái hôn, cô nhận xét: "Sau khi trải qua tất cả những bài học khó khăn, các bạn vẫn muốn kết hôn lần nữa sao?". Kim Jun Ho nói rằng anh kết hôn vì tình yêu đích thực thì Yano Shiho liền phản bác: "Cậu có thể yêu 1 người mà không cần kết hôn. Sau khi trải qua tất cả những khó khăn của hôn nhân, tôi không hiểu tại sao có người vẫn chọn con đường chông gai đó 1 lần nữa".

Những chia sẻ của Yano Shiho khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Ảnh: Allkpop

Nguồn: Xportsnews