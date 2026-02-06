Tài tử Truyền Thuyết Jumong tuyển vợ trên truyền hình, hứa sang tên nóng 1 căn nhà cho đàng gái

Tài tử đình đám Hàn Quốc Kim Seung Soo (phim Truyền Thuyết Jumong) mới đây đã gây bàn tán với màn xuất hiện trên chương trình Problem Child in House của đài KBS2 vào hôm 6/2. Tại đây, nam diễn viên thu hút sự chú ý với màn tuyển vợ trên sóng truyền hình, cùng lời cam kết dành cho bà xã tương lai: "Tôi hiện sở hữu 2 căn nhà. Nếu kết hôn, tôi ngay lập tức sẽ sang tên 1 căn cho vợ".

Trước ống kính, nam diễn viên tích cực quảng bá việc mình vẫn còn độc thân: "Trước đây, 99% mọi người đều nghĩ tôi đã kết hôn. Thậm chí, họ còn tưởng con cái tôi đã trưởng thành lớn khôn cả rồi. May mắn là sau khi tham gia các show giải trí và tích cực cho thấy cuộc sống độc thân của mình mà giờ đây những hiểu lầm này đã vơi bớt rồi". Trước những lời đồn đoán liên quan tới giới tính của bản thân, Kim Seung Soo dõng dạc tuyên bố: "Trên đời này tôi thích phụ nữ nhất".

Kim Seung Soo hứa sẽ sang tên nóng cho vợ tương lai 1 căn nhà. Ảnh: Naver

Cũng trên sóng truyền hình mới đây, tài tử Truyền Thuyết Jumong bày tỏ mong muốn hẹn hò: "Không phải tôi không muốn hẹn hò, mà là chưa thể. Ai cũng nói là sẽ giới thiệu đối tượng cho tôi nhưng thực tế chẳng có ai làm điều đó cả".

Đồng thời, Kim Seung Soo cũng chia sẻ cảm xúc khi lần đầu được nghe tin bạn thân - Kim Jong Kook kết hôn: "Tôi đã tự hỏi sao chuyện này lại có thể xảy ra được nhỉ. Lúc đó chứng kiến bạn bè xung quanh cứ lũ lượt đi lấy vợ mà tôi cảm thấy như mình bị phản bội. Hóa ra mọi người toàn yêu đương bí mật bấy lâu nay mà mình không hề hay biết".

Kim Seung Soo cho biết anh vô cùng ngỡ ngàng, bật ngửa khi hay kim Kim Jong Kook cưới vợ. Ảnh: Nate

Kim Seung Soo sinh năm 1971, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 26 tuổi. Suốt gần 30 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, anh tham gia hàng chục tác phẩm, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng ở loạt phim ăn khách như Thần Y Hur Joon, Người Yêu Dấu, Truyền Thuyết Jumong, Mây Họa Ánh Trăng, Dưới Bóng Trung Điện,...

Kim Seung Soo và Song Il Gook xuất hiện trong 1 phân cảnh ở Truyền Thuyết Jumong. Ảnh: X

Nguồn: Sports Chosun