Á khôi Phương Linh vừa bị bắt đối diện mức án nào

Á khôi Phương Linh đối mặt khung hình phạt 3 -7 năm tù

Trao đổi với Tiền Phong , TS.LS Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp - cho biết theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành vi mua bán dâm là hành vi bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, trong trường hợp các bên tham gia mua bán dâm đều đủ 18 tuổi, hành vi này chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính. Riêng đối với hành vi môi giới mại dâm - tức hành vi làm trung gian, dẫn dắt, kết nối giữa người mua dâm và người bán dâm - thì được xác định là hành vi nguy hiểm cho xã hội và bị xử lý hình sự.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội, tối 13/1, lực lượng chức năng kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng và bắt quả tang nhiều cặp đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng khác nhau. Qua xác minh, Bùi Thị Phương Linh được xác định là người chủ mưu, trực tiếp môi giới mại dâm cho Nguyễn Thị Quyên và Quách Thị Diễm.

Bùi Thị Phương Linh tại cơ quan điều tra.

Giá bán dâm dao động từ 4-6 triệu đồng mỗi lượt. Ngoài khoản tiền thỏa thuận ban đầu, Phương Linh còn thu thêm tiền từ khách mua dâm để hưởng lợi bất chính. Tổng số tiền Linh nhận trong vụ việc bị phát hiện khoảng 18 triệu đồng, được chuyển khoản hoặc giao trực tiếp trước khi thực hiện hành vi mua bán dâm.

Toàn bộ các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Theo TS.LS Đặng Văn Cường, đối với người mua dâm và người bán dâm trong vụ việc này, nếu đủ 18 tuổi, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, người mua dâm có thể bị phạt tiền từ 1-5 triệu đồng, tùy tính chất, mức độ vi phạm, người bán dâm có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng. Tang vật vi phạm sẽ bị tịch thu theo quy định.

Trong khi đó, người thực hiện hành vi môi giới mại dâm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 328 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt cơ bản của tội danh này là từ 6 tháng đến 3 năm tù. Trường hợp phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, môi giới cho từ hai người trở lên hoặc phạm tội nhiều lần, mức hình phạt có thể tăng lên từ 3-7 năm tù, trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 7-15 năm.

Căn cứ vào tài liệu điều tra ban đầu, TS.LS Đặng Văn Cường nhận định, Bùi Thị Phương Linh không chỉ trực tiếp tham gia bán dâm mà còn giữ vai trò chủ mưu, môi giới mại dâm cho ít nhất hai người khác. Do đó, Phương Linh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội môi giới mại dâm theo khoản 2, Điều 328 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 3 năm đến 7 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm sẽ bị tịch thu, sung công quỹ nhà nước. Cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục làm rõ số lần thực hiện hành vi môi giới, tổng số tiền thu lợi bất chính và các tình tiết liên quan. Trường hợp phát hiện có thêm hành vi phạm tội trước đó, hoặc các tình tiết tăng nặng theo luật định, mức hình phạt có thể được xem xét ở khung cao hơn.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cảnh tỉnh đối với giới trẻ

Từ góc độ xã hội, TS.LS Đặng Văn Cường cho rằng vụ việc Á khôi Bùi Thị Phương Linh tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp trong ý thức tu dưỡng đạo đức của một bộ phận giới trẻ, đặc biệt là những người từng đạt danh hiệu trong các cuộc thi sắc đẹp.

Danh hiệu, nhan sắc hay sự nổi tiếng nếu không đi kèm với bản lĩnh sống, ý thức pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng rất dễ trở thành “con dao hai lưỡi”, đẩy người trong cuộc trượt dài vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Sau cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, Bùi Thị Phương Linh ít tham gia các hoạt động.

Thực tế cho thấy không ít người trẻ, vì đề cao giá trị vật chất, lối sống hưởng thụ, xem nhẹ danh dự và nhân phẩm cá nhân đã sẵn sàng đánh đổi hình ảnh, sự nghiệp và cả tự do để thu lợi trước mắt. Từ việc tham gia mua bán dâm, nhiều trường hợp nhanh chóng chuyển sang vai trò môi giới, tổ chức, dẫn dắt người khác, từ đó đối diện các chế tài hình sự nghiêm khắc của pháp luật.

Theo các chuyên gia pháp lý, để hạn chế những vụ việc tương tự, cần tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, giúp người trẻ nhận thức đúng giá trị của bản thân, danh dự và trách nhiệm xã hội. Đồng thời, các đơn vị tổ chức, quản lý các cuộc thi sắc đẹp cần siết chặt khâu tuyển chọn, quản lý hậu đăng quang, gắn danh hiệu với chuẩn mực đạo đức, qua đó góp phần ngăn chặn nguy cơ biến nhan sắc thành công cụ phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.