Nữ thần sắc đẹp nhận trái đắng vì ép cân quá đà

Nói đến Trươnh Hinh Dư, khán giả Việt thường nghĩ ngay đến nữ thần sắc đẹp lắm thị phi trứ danh Cbiz một thời, đối thủ "một mất một còn" của Phạm Băng Băng. Hồi cuối năm 2025, nàng "Lý Mạc Sầu" của vũ trụ Thần Điêu Đại Hiệp 2014 từng khiến dân tình choáng ngợp khi khoác lên mình bộ lễ phục nặng 12,5kg lên thảm đỏ Elle, khoe vẻ đẹp rạng ngời, xứng đáng "phong thần". Tuy nhiên, nữ diễn viên thẳng thắn rằng: "Chỉ có trời mới biết tôi phải trả giá đến mức nào mới có được vóc dáng như thế này".

Dường như giờ đây Trương Hinh Dư đang có phần quá đà trong việc siết cân, khiến cô phải vào viện ngay trong đêm. Không chỉ vậy, người đẹp họ Trương còn phải hủy bỏ lịch trình quan trọng vì tình hình sức khỏe không cho phép.

Nhìn vào vóc dáng gầy gò, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi của Trương Hinh Dư, người hâm mộ vô cùng xót xa. Nàng "Đát Kỷ" của Tân Phong Thần Bảng tâm sự: "Trước kia tôi nặng khoảng 53-55kg, dù lên hình hơi mập chút nhưng cơ thể rất khỏe mạnh, ít khi bị ốm. Thế nhưng từ khi giảm 5kg, tôi thấy mình càng ngày càng yếu đi, thậm chí còn bị sốt nhiều lần".

Vẻ đẹp choáng ngợp của Trương Hinh Dư cuối năm 2025 (Ảnh: Sina).

Thế nhưng giờ đây, trông nữ diễn viên tiều tụy đến mức fan suýt không nhận ra nổi (Ảnh: QQ).

Cô phải hủy bỏ lịch trình vì sức khỏe không cho phép (Ảnh: QQ).

Trang QQ cho biết, trong khoảng thời gian gần đây, Trương Hinh Dư đang dồn hết tâm huyết để chuẩn bị cho buổi công diễn toàn cầu của vở kịch sân khấu Giang Nam 12 Tràng Đoàn Tụ. Có lẽ vì thế nên nữ diễn viên mới muốn giảm cân một chút để được đẹp hơn, ai ngờ lại phải nhận trái đắng. Netizen cho rằng, Trương Hinh Dư sẽ rút ra được bài học cho bản thân, biết yêu thương mình nhiều hơn thay vì cố chấp muốn ép cân, dẫn đến cơ thể suy sụp thế này.

1 số hình ảnh của Trương Hinh Dư tại hậu trường sân khấu kịch (Ảnh: QQ).

Nhìn vào đôi chân mảnh như cái đũa của nữ diễn viên, ai nấy đều lo lắng không thôi (Ảnh: QQ).

Trương Hinh Dư là một trong những mỹ nhân sở hữu gương mặt và vóc dáng quyến rũ bậc nhất tại làng giải trí Trung Quốc. Dù không phải một minh tinh hạng A, thế nhưng Trương Hinh Dư vẫn để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua những bộ phim như Tân Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp 2014, Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ...

Trương Hinh Dư từng khiến giới truyền thông tốn bao giấy mực bởi mối quan hệ tay ba rắc rối với Lý Thần và Phạm Băng Băng. Dù địa vị không bằng nhưng người đẹp này dám đối đầu trực diện với "Phạm gia" và phải đối mặt với sự chèn ép từ đàn chị quyền lực.

Trương Hinh Dư từng "solo" trực diện với Phạm Băng Băng khi nàng đại hoa đán đang trên đỉnh cao sự nghiệp (Ảnh: Sina).

Sau nhiều tổn thương tình cảm, Trương Hinh Dư từng tuyên bố: "Tôi nghĩ mình sẽ cô độc suốt đời". Ai dè, khi tham gia show truyền hình thực tế, nữ diễn viên đã gặp được "chân mệnh thiên tử" của đời mình, đó là Hà Tiệp - sĩ quan quân đội đặc chủng chống khủng bố. Lên xe hoa vào năm 2018, Trương Hinh Dư khiến khán giả phải ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc như mơ. Cũng từ đó, Trương Hinh Dư rời xa những điều tiếng thị phi và được yêu thích vì thường xuyên lan tỏa những năng lượng tích cực đến công chúng.

Trương Hinh Dư được coi là "quân tẩu" mẫu mực của Cbiz (Ảnh: Sina).

Nguồn: QQ