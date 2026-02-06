Nàng thơ phim giờ vàng lộ ảnh ngoại tình với đàn anh, trơ tráo tuyên bố "chỉ đi ăn, lấy tiền chứ không yêu"

Tại showbiz Trung Quốc, nhắc đến "tiểu tam có thái độ trơ trẽn và gây phẫn nộ nhất", công chúng sẽ ngay lập tức điểm tên Từ Tử Quân. Năm 2024, người đẹp sinh năm 1998 bị tố cáo là "tiểu tam" giật chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình tài tử kỳ cựu Cao Á Lân và nữ diễn viên Ngụy Gia. Sự chen chân của Từ Tử Quân khiến Cao Á Lân - Ngụy Gia đổ vỡ. Vụ bê bối gây chấn động showbiz Trung Quốc 1 thời. Ở giới giải trí Hoa ngữ, Cao Á Lân là diễn viên có hình ảnh đẹp, được mệnh danh là "người cha quốc dân". Trong khi Từ Tử Quân lại là nàng thơ phim truyền hình giờ vàng đang lên.

Drama tình ái giữa Từ Tử Quân - Cao Á Lân - Ngụy Gia từng gây chấn động Cbiz vào năm 2024. Ảnh: Sina.

Cặp bồ, nhận bao nuôi từ đàn anh đã có vợ con suốt 3 năm

Tháng 5/2024, hình ảnh nữ diễn viên Từ Tử Quân và tài tử Cao Á Lân có hành động mờ ám, liên tục lén lút nhìn nhau với ánh mắt lấm lét trên phim trường Hoán Khê Sa. Ngay lập tức, mối quan hệ phức tạp, được cho là có gian tình của họ bị đặt vào vòng nghi vấn. Không lâu sau, đích thân "bà cả" Ngụy Gia - vợ Cao Á Lân - đã lên mạng chỉ đích danh Từ Tử Quân là bồ nhí của chồng cô.

Theo Ngụy Gia, Cao Á Lân và Từ Tử Quân bắt đầu vụng trộm khi cùng quay phim vào năm 2020. Lúc này, Từ Tử Quân mới chân ướt chân ráo vào nghề. Dù biết Cao Á Lân đã có vợ, nữ diễn viên trẻ vẫn chấp nhận làm bồ nhí, qua lại với đàn anh trong giới.

Hình ảnh dan dan díu díu mập mờ của Cao Á Lân và Từ Tử Quân. Ảnh: Sina.

Ngụy Gia cho biết cô phát hiện Cao Á Lân ngoại tình với Từ Tử Quân vào năm 2021. Khi đó, Cao Á Lân đã bỏ mặc vợ mang thai mới 2 tháng ở nhà, đưa nhân tình đi ăn ở nhà hàng cao cấp tiêu tốn hơn 4.000 NDT (61 triệu đồng). Ngụy Gia ngay lập tức yêu cầu chồng chấm dứt mối quan hệ với Từ Tử Quân.

Sau khi bị bắt quả tang ngoại tình, Cao Á Lân nói với Ngụy Gia rằng mối quan hệ với Từ Tử Quân chỉ là qua đường, đồng thời khẳng định "không coi cô ta ra gì, chỉ muốn vui vẻ nên chuyển tiền". Cao Á Lân cũng đồng ý kết thúc mối quan hệ với nữ diễn trẻ tuổi. Trước mặt là vậy nhưng sau lưng vợ, Cao Á Lân lại đã đổi tên Từ Tử Quân thành Kỷ Tiểu Soái trong danh bạ điện thoại, tiếp tục tằng tịu và bao nuôi người đẹp 9X.

Theo Ngụy Gia, trong lần thứ 2 bị phát giác, Cao Á Lân mặc kệ vợ đang mang thai, ra tay đánh đập cô dã man để bảo vệ nhân tình. "Anh ta sợ tôi vạch trần nên đã đe dọa tôi và gia đình tôi. Thời điểm tôi mang thai ở tháng thứ 5, anh ta đánh tôi đến gãy xương sườn, phải nằm bất động 1 thời gian dài sau khi biết tôi có ý định tố cáo mối quan hệ sai trái của anh ta và cô nhân tình họ Từ. Tôi đã trải qua 1 cuộc hôn nhân địa ngục vì Từ Tử Quân và gã chồng bội bạc", Ngụy Gia kể về việc cô bị bạo lực gia đình.

Vì muốn có 1 gia đình trọn vẹn, trong 3 năm Ngụy Gia cố nhắm mắt làm ngơ chuyện Cao Á Lân ngoại tình bỏ bê nữ diễn viên và con nhỏ. Đến đầu năm 2024, Ngụy Gia yêu cầu Cao Á Lân làm hộ khẩu cho con đi học nhưng nam diễn viên lần lữa và đột ngột dừng chuyển tiền nuôi con. Sau nhiều lần nói chuyện không có kết quả, tức giận với thái độ bạc bẽo, đê hèn của bạn trai, Ngụy Gia quyết định tung hê vụ ngoại tình lên mạng để hủy hoại Cao Á Lân lẫn Từ Tử Quân.

Theo Ngụy Gia, Cao Á Lân ngoại tình với Từ Tử Quân vào năm 2021. Trong thời gian này, nam diễn viên bỏ bê vợ con, thậm chí ra tay đánh đập Ngụy Gia. Ảnh: Sohu.

Trong tin nhắn Ngụy Gia gửi đến Cao Á Lân được người thân cận với cặp đôi tiết lộ, nữ diễn viên sinh năm 1983 cũng tuyên bố mục đích lật tẩy vụ bê bối là để xả giận: "Nếu anh làm tròn trách nhiệm với mẹ con tôi, sớm đăng ký hộ khẩu cho con đi học và chuyển tiền nuôi con đầy đủ, thay vì mải mê cung phụng ả nhân tình kia, tôi đã không gây ra trò hề này. Anh bỏ tôi cũng được nhưng anh không được bỏ rơi con".

Theo Ngụy Gia, Từ Tử Quân chấp nhận làm bồ nhí của người đáng tuổi cha là để được hỗ trợ kinh tế hàng tháng. 2 năm qua, nữ diễn viên trẻ đã nhận tổng cộng 70.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng), chưa kể các món quà xa xỉ khác từ Cao Á Lân.

Ngoài ra, Từ Tử Quân còn muốn dựa dẫm danh tiếng và uy tín của Cao Á Lân trong giới để thăng tiến sự nghiệp. Không ít vai diễn Từ Tử Quân đều dựa vào mối quan hệ của Cao Á Lân mà có được. Năm 2022, Cao Á Lân còn công khai đưa nhân tình lên show truyền hình. Khi đó, nam diễn viên kỳ cựu làm giám khảo, còn Từ Tử Quân là thí sinh. Trong suốt quá trình Từ Tử Quân dự thi, Cao Á Lân không tiếc lời khen ngợi, dành sự ưu ái đặc biệt cho người tình.

Từ Tử Quân qua lại với Cao Á Lân để được hỗ trợ kinh tế và lợi dụng mối quan hệ trong giới của sao nam kỳ cựu để có vai diễn. Ảnh: Baidu.

Nàng thơ "về vườn" ở tuổi 26

Sau khi bê bối làm “nhân tình” của nam diễn viên đáng tuổi cha bị phanh phui, Từ Tử Quân lập tức rơi từ mây xanh xuống vực sâu. Hình ảnh nàng thơ thanh thuần, ngọt ngào mà cô dày công xây dựng tan vỡ chỉ sau một đêm, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Trước cơn bão tẩy chay, mỹ nhân 9X buộc phải lên tiếng, cố gắng giành lại quyền được “thanh minh” cho bản thân - dù từng lời giải thích của cô đều như đổ thêm dầu vào lửa.

Trong bài viết dài đăng tải trên trang cá nhân, Từ Tử Quân khẳng định mình không cố tình làm kẻ thứ ba. Cô kể rằng quen Cao Á Lân thông qua một giảng viên đại học. Thời điểm đó, nữ diễn viên trẻ vừa chập chững bước vào nghề, liên tục bị chèn ép, bắt nạt trên phim trường. Thấy học trò rơi vào cảnh bế tắc, vị giảng viên này đã nhờ Cao Á Lân - một đàn anh có tiếng trong giới - ra tay giúp đỡ.

Từ đây, mối quan hệ “tiền bối - hậu bối” được hình thành. Từ Tử Quân cho biết cô xem Cao Á Lân như người dẫn đường, học hỏi kinh nghiệm diễn xuất và tồn tại trong nghề. Nhưng theo lời nữ diễn viên, người chủ động vượt ranh giới ngay từ đầu lại là Cao Á Lân. Điều đáng nói, trong suốt khoảng thời gian tiếp cận cô, nam diễn viên này chưa từng tiết lộ đời sống tình cảm thật sự, đặc biệt là mối quan hệ với Ngụy Gia.

Theo Từ Tử Quân, Cao Á Lân đã che giấu việc có vợ con để tiếp cận tán tỉnh cô. Ảnh: Weibo.

Phải đến năm 2021, Từ Tử Quân mới bàng hoàng phát hiện Cao Á Lân đã có nửa kia, thậm chí có con. Cho rằng bản thân bị lừa dối, cô lập tức cắt đứt liên lạc. Tuy nhiên, số phận trớ trêu khi đến năm 2022, cả hai lại tái ngộ trong một chương trình truyền hình thực tế. Từ đó, Cao Á Lân tiếp tục chủ động liên hệ, thậm chí liên tục chuyển tiền cho Từ Tử Quân.

“Anh ta nói với tôi rằng đã ly hôn, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến việc vẫn chung sống như vợ chồng và đã có con với Ngụy Gia. Tôi tin lời anh ta nên mới đồng ý hẹn hò. Khi biết sự thật, tôi là người chủ động chấm dứt. Tôi thừa nhận từng đi ăn và nhận tiền của Cao Á Lân, nhưng tôi không phải nhân tình của anh ta”, Từ Tử Quân nhấn mạnh, kiên quyết phủ nhận cái mác “tiểu tam”.

Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên 9X còn tố cáo Cao Á Lân lời lẽ xúc phạm, thậm chí đem cô ra làm “bia đỡ đạn” trong cuộc chiến tình ái với Ngụy Gia. Theo Từ Tử Quân, chính sự im lặng và cách hành xử của nam diễn viên gạo cội đã khiến cô trở thành mục tiêu công kích của cộng đồng mạng, sự nghiệp non trẻ chết yểu chỉ sau một scandal.

“Sức ép từ mọi phía ập đến tôi như lũ lụt. Công việc đóng băng hoàn toàn. Anh ta phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì tôi đang gánh chịu”, Từ Tử Quân uất ức lên tiếng, yêu cầu Cao Á Lân công khai xin lỗi và trả lại danh dự cho cô.

“Tôi nhận tiền không có nghĩa là chấp nhận bị xúc phạm hay bị chà đạp danh dự. Tôi từng biết ơn vì sự giúp đỡ đó. Tôi xem anh ta là người có thể tin tưởng trong nghề. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ‘tiền bối hiền lành’ lại có thể ngấm ngầm gán cho một cô gái trẻ cái mác ‘tiểu tam’ kinh tởm để tự cứu mình”, nữ diễn viên cay đắng chỉ trích.

Từ Tử Quân gây sốc cho biết cô chỉ nhận tiền chứ không có mối hệ tình ái với Cao Á Lân. Vì vậy, nữ diễn viên yêu cầu Cao Á Lân lên tiếng đính chính, xin lỗi cô. Ảnh: Baidu.

Tuy nhiên, lời giải thích ấy không hề xoa dịu dư luận, trái lại còn khiến cộng đồng mạng “sôi máu”. Nhiều ý kiến cho rằng Từ Tử Quân chỉ đang chống chế trong tuyệt vọng, cố đẩy toàn bộ trách nhiệm sang Cao Á Lân để níu kéo hình ảnh. Quan điểm “nhận tiền đàn ông suốt 3 năm nhưng khẳng định không có quan hệ tình cảm” của nữ diễn viên bị chỉ trích gay gắt, thậm chí bị xem là biểu hiện của lối sống dễ dãi và suy thoái đạo đức.

Trước làn sóng công kích không ngừng nghỉ, Từ Tử Quân buộc phải khóa toàn bộ trang cá nhân. Kể từ đó, cô gần như biến mất khỏi showbiz. Nguồn tin trong giới tiết lộ, nữ diễn viên 9X đã bị đưa vào danh sách đen, không còn cơ hội đóng phim, dự sự kiện hay xuất hiện trên các nền tảng truyền thông đại chúng.

Thái độ trơ trẽn của Từ Tử Quân bị dư luận chỉ trích dữ dội. Kể từ đó, cô cũng bị giới giải trí tẩy chay. Ảnh: Sina.

Từ Tử Quân sinh năm 1998. Cô làm người mẫu từ những năm học trung học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Từ Tử Quân thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô là bạn cùng lớp với nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng. Từ Tử Quân được xem là 1 trong những hoa khôi của Bắc Ảnh với nét đẹp trong trẻo, gương mặt khả ái, ngoại hình cân đối và chiều cao 1,73 m.

Từ Tử Quân bắt đầu đóng phim từ năm 2020, chủ yếu đảm nhận vai phụ trên màn ảnh. Từ Tử Quân từng tham gia diễn xuất trong Hai Mươi Bất Hoặc, Bầu Trời Của Thiếu Niên Phong Khuyển, Siêu Anh Hùng Của Tôi, Hoán Khê Sa...

