Á Khôi Bùi Thị Phương Linh sinh năm 2004 vừa bị bắt là ai?

Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP Hà Nội đã tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Theo điều tra, Linh không có việc làm, không có tiền nên đã tham gia hoạt động mại dâm khi khách có nhu cầu. Sau đó, Linh tham gia môi giới mại dâm, giữ vai trò trung gian kết nối giữa người bán dâm và khách mua dâm. Linh sử dụng các ứng dụng nhắn tin trên điện thoại di động để gửi hình ảnh của các cô gái cho khách, nhằm mời chào, giới thiệu để khách lựa chọn.

Sau khi khách đồng ý, Linh trực tiếp trao đổi, thoả thuận giá cả, thống nhất địa điểm và điều động người bán dâm đến theo yêu cầu.

Bùi Thị Phương Linh khi đăng quang

Tối 13/1, công an kiểm tra nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng, TP Hà Nội phát hiện Linh và 2 cô gái khác đang có hành vi mua bán dâm. Sau đó, nhóm được đưa về trụ sở làm việc.

Theo cơ quan điều tra, Linh giữ vai trò đầu mối trực tiếp nhận tiền chuyển khoản trước, sau đó, mới chi trả cho người bán dâm. Linh tận dụng mạng lưới quen biết rộng rãi trên mạng xã hội, đối tượng đã móc nối với những khách hàng có nhu cầu mua dâm giá cao.

Khi khách liên hệ, Linh trực tiếp trao đổi, cung cấp hình ảnh và thông tin cá nhân của gái bán dâm để khách lựa chọn. Sau khi thỏa thuận thành công, Linh sẽ giao dịch với gái bán dâm và điều động các cô gái đến các khách sạn đã được sắp xếp từ trước.

Bước đầu xác định, Linh nhận của khách mua dâm khoảng 18 triệu đồng. Số tiền này Linh trích ra 1 phần để hưởng lợi từ việc môi giới và số tiền bán dâm của chính mình.

Bùi Thị Phương Linh tại cơ quan điều tra (Ảnh cắt từ clip)

Bùi Thị Phương Linh – Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025

Theo tìm hiểu được biết, Bùi Thị Phương Linh được biết đến là Á khôi 1 của cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025. Cuộc thi diễn ra vào tháng 4/2025 tại Hà Nội.

Cô sinh năm 2004 quê ở xã Phúc Sơn, Hà Nội. Phương Linh sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, hình thể cân đối, khuôn mặt ưa nhìn. Tại Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, Phương Linh từng chia sẻ sau cuộc thi, cô sẽ tham gia các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Trước khi bị bắt, Bùi Thị Phương Linh hiện đang theo đuổi việc học tập song song với hoạt động người mẫu.

Song sau cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, Bùi Thị Phương Linh không tham gia bất cứ hoạt động nào khác. Cô cũng hạn chế hoạt động mạng xã hội.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, trước khi bị bắt, Bùi Thị Phương Linh đang theo đuổi việc học tập song song với hoạt động người mẫu. Dù tuổi đời còn khá trẻ, Linh được nhận xét luôn chủ động trau dồi kỹ năng trình diễn, giao tiếp và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Phương Linh từng chia sẻ lý do đến với các cuộc thi sắc đẹp không chỉ để khẳng định bản thân mà còn muốn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng mềm và bản lĩnh sân khấu. Người đẹp thuộc thế hệ Gen Z này hướng tới hình ảnh phụ nữ trẻ tự tin, độc lập và luôn nỗ lực phát triển bản thân.