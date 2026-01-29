Ngày 28/1, tờ 163 đưa tin mối quan hệ của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đang là tâm điểm của Cbiz. Theo nguồn tin thân cận, cặp sao đang lục đục hôn nhân, lâm vào tình cảnh khó khăn trong việc giao tiếp. "Anh sếp" và nàng thơ sinh năm 1997 đang có một cuộc chiến tranh lạnh căng thẳng, không ai muốn nói chuyện với ai gần nửa tháng qua.

Nguyên nhân là Từ Nghệ Dương bất mãn với thái độ bất cần, trẻ con không đúng lúc đúng chỗ của anh chồng chủ tịch. Trước nghi vấn trục trặc chỉ sau 3 tháng cưới đang gây xôn xao khắp MXH, cặp sao chưa lên tiếng phản hồi.

Nguồn tin trong showbiz cho biết Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đang lục đục hôn nhân. Ảnh: Weibo.

Hiện, không ít người hâm mộ của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã bày tỏ sự lo lắng cho mối quan hệ của cặp sao hàng đầu. Bởi lẽ cách đây không lâu, đôi vợ chồng này cũng đã bị quay được khoảnh khắc kẻ trước người sau, mặt nặng mày nhẹ, không ai nói với ai 1 lời nào khi xuất hiện cùng nhau. Lúc bắt gặp ống kính của team qua đường, Từ Nghệ Dương sượng trân, biểu cảm cứng đờ, buồn bã như muốn khóc tới nơi. Họ bị nghi xảy ra cãi vã trong chuyến đi trượt tuyết. Dù sau đó, Hoàng Tử Thao phủ nhận cự cãi với vợ, nhưng công chúng vẫn cảm nhận được sự bất ổn trong mối quan hệ của 2 nghệ sĩ.

Trước đó, Từ Nghệ Dương cũng đã không giấu được sự khó chịu với chồng khi cùng quay showbiz thực tế. Trong chương trình, nàng thơ này đã nhờ ông xã xem bản đồ và chỉ đường cho cô khi đang lái xe. Trước lời nhờ vả của vợ, Hoàng Tử Thao chẳng những không giúp mà còn quay sang chỉ trích Từ Nghệ Dương giả vờ dễ thương. Thái độ của chồng khiến Từ Nghệ Dương tủi thân, im lặng tự làm mọi thứ trong suốt chuyến đi.

Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương bị tóm gọn khoảnh khắc xa cách, mặt nặng mày nhẹ với nhau trong chuyến đi trượt tuyết cách đây không lâu. Nguồn: Weibo.

Biểu cảm buồn bã, tủi thân của Từ Nghệ Dương trong 2 lần gần nhất xuất hiện bên Hoàng Tử Thao. Ảnh: 163.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương vướng nghi vấn có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020.. Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do Hoàng Tử Thao sáng lập và giữ chức chủ tịch. Đến ngày 14/7/2024, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương chính thức công khai mối quan hệ sau khi bị lộ "1001 hint" hẹn hò.

Tới ngày 26/8/2024, trong tập cuối của show Đi Cùng Tôi Nào, buổi lễ cầu hôn lãng mạn của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã được phát sóng. Được biết, Hoàng Tử Thao đã tổ chức 1 buổi lễ đính ước với Từ Nghệ Dương ở tại Vân Nam (Trung Quốc), vào cuối tháng 4/2024. Khi đó, cựu thành viên nhóm EXO đã kỳ công chuẩn bị, không tiếc tiền bạc bao trọn khách sạn 4 sao để cầu hôn bạn gái trong khung cảnh xa hoa, bao phủ bằng hàng nghìn bông hoa màu hồng phấn mà Từ Nghệ Dương yêu thích. Đến chiều tối ngày 2/12/2024, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương thông báo đã đăng ký kết hôn.

Ảnh đăng ký kết hôn của chủ tịch và nàng thơ gen Z. Ảnh: Sohu.

Ngày 16/10/2025, cặp sao đã tổ chức đám cưới cổ tích hoàng tráng. "Anh sếp showbiz" và nàng thơ sinh năm 1997 cũng được cho là đã có quý tử đầu lòng, nhưng tạm chưa công bố. 1 số phóng viên cho biết em bé có gương mặt giống hệt Hoàng Tử Thao và "thừa hoàn hảo gen visual nổi bật của bố mẹ".

Trước đó, vào tháng 8/2024, tin đồn Từ Nghệ Dương mang thai đã lan truyền rầm rộ ở showbiz Trung Quốc. 1 người hâm mộ gây xôn xao khi tung ảnh cựu thành viên EXO xuất hiện tại bệnh viện phụ sản ở Mỹ. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 được Hoàng Tử Thao và gia đình bảo vệ chặt chẽ, tránh để người xung quanh chụp ảnh.

Cuối tháng 6/2025, paparazzi xứ Trung đã "tóm gọn" mẹ Từ Nghệ Dương vỗ về và cẩn thận bế 1 em bé, cùng bảo mẫu trở về nhà riêng của cặp sao hàng đầu Hoa ngữ. Đáng chú ý, trong 1 buổi livestream, Hoàng Tử Thao cũng vô tình hé lộ về việc anh đã lên chức cha: "Dành thời gian cho gia đình, cho vợ, cho con". Khi nhận ra bản thân đã lỡ lời, chủ tịch Cbiz ngay lập tức đính chính từ "dành cho con" thành "dành cho các anh em đồng nghiệp thân thiết". Sau khi nghi vấn đã lên chức cha mẹ nổ ra, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương không xác nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định vợ chồng anh chưa từng sử dụng dịch vụ mang thai hộ ở Mỹ.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương là cặp sao hot nhất năm 2025 ở Cbiz khi đám cưới hoành tráng. Ảnh: Sina.

Hình ảnh mẹ Từ Nghệ Dương cẩn thận bế 1 em bé, đi cùng bảo mẫu về nhà riêng của Hoàng Tử Thao được cánh săn ảnh ghi lại. Em bé được cho là con của nàng thơ gen Z. Trước nghi vấn có con đầu lòng, cặp sao không phủ nhận cũng không thừa nhận. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sohu