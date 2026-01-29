Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh công bố ly hôn từ năm 2022, nhưng họ vẫn là cặp đôi nhận sự chú ý đặc biệt và được khán giả mong đợi hàn gắn bậc nhất Cbiz. Trong cuộc khảo sát có 150.000 người tham gia vào năm 2025, có đến 62% netizen muốn 2 diễn viên quay về bên nhau. Vào ngày 26/1 vừa qua, Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh đã có màn tái hợp, đưa con trai đi chơi gây bão MXH. Hiện tại, mối quan hệ của cặp sao hòa hợp, bớt xa cách và căng thẳng hơn trước đây.

Theo nguồn tin thân cận, Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh đã giảng hòa quan hệ vì con trai Tiểu Hải Miên. Giữa cặp sao tồn tại 1 hợp đồng ly hôn với nhiều điều khoản rất nghiêm ngặt để đảm bảo quý tử trưởng thành trong môi trường an toàn, đủ đầy và không chịu ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ. Tờ Sohu tìm hiểu được cặp sao này trói buộc nhau bằng 10 điều khoản hậu ly hôn.

Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh đã ký với nhau 1 hợp đồng ly hôn. Ảnh: Sina.

Dưới đây là các điều khoản "bảo vệ" con trai Tiểu Hải Miên giữa Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh: 1. Không tranh giành quyền nuôi con 2. Đặc biệt nghiêm cấm lôi con cái vào mâu thuẫn của người lớn 3. Không tranh giành tài sản 4. Không tung tin bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến danh dự đối phương, con cái và gia đình 2 bên sau khi ly hôn 5. Tiền ăn học, sinh hoạt phí của Tiểu Hải Miên đều được 2 bên chia đôi 50-50 chi trả 6. Thay phiên nhau chăm con vào kỳ nghỉ hè, nghỉ đông 7. Đồ chơi và các chuyến du lịch của con đều phải được lên danh sách mỗi năm để phân chia người phụ trách từng mục 8. Huỳnh Hiểu Minh phụ trách kèm cặp, lo liệu chuyện học hành của con trai 9. Angelababy phụ trách ăn mặc, sinh hoạt của con trai 10. Trong nhà 2 bên phải lắp camera ở không gian sinh hoạt chung, cung cấp quyền truy cập dữ liệu cho nhau để cha lẫn mẹ đều có thể theo dõi tình trạng của con từ xa mọi lúc

Sau khi ly hôn, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh thường chăm con riêng biệt. Thời gian đầu, Tiểu Hải Miên chủ yếu sống với cha và nhà nội. Mỗi lần Angelababy muốn đón con về nhà đều do mẹ chồng cũ hoặc trợ lý Huỳnh Hiểu Minh đưa đến. Tuy nhiên, kể từ khi minh tinh Hong Kong "ngã ngựa" vì dính bê bối cấm sóng và chồng cũ có con với bạn gái mới Diệp Kha, Angelababy đã đón con trai về chăm sóc.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh ký với nhau 10 thỏa thuận để đảm bảo cho con trai lớn lên trong 1 môi trường lành mạnh, không bị ảnh hưởng bởi chuyện đời tư của cha mẹ. Ảnh: Sina.

Dù Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đã đường ai nấy đi, nhưng gia đình nam diễn viên vẫn rất quý cô con dâu cũ này. Từ cuối năm 2024, cha mẹ Huỳnh Hiểu Minh giục nam diễn viên này tái hôn với Angelababy sau khi anh chia tay cô bạn gái tai tiếng Diệp Kha. Thậm chí, bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh còn tuyên bố trước mặt con rằng chỉ công nhận 1 mình Angelababy là con dâu.

Nguồn tin cho biết bố mẹ tài tử Thần Điêu Đại Hiệp vẫn tiếc nuối về cuộc hôn nhân tan vỡ giữa con trai với Angelababy. Gia đình tài tử tin rằng Angelababy là người vợ tốt, phù hợp nhất với Huỳnh Hiểu Minh. Vì vậy, dù cặp sao đã ly hôn 4 năm, bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn xem Angelababy như thành viên trong gia đình. Ảnh cưới của cặp sao vẫn được treo trong nhà của ông bà và bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh tại Thanh Đảo (Trung Quốc).

Thực tế, Angelababy là cô con dâu được mẹ Huỳnh Hiểu Minh chấm chọn ngay từ đầu. Các cô bạn gái minh tinh trước đây của Huỳnh Hiểu Minh chẳng hạn như Tần Lam, Lý Phi Nhi đều không vừa ý mẹ và bà của nam diễn viên. Do đó, các cuộc tình này đều sớm kết thúc. Huỳnh Hiểu Minh từng cho biết Angelababy có tính cách giống hệt mẹ anh. Hơn nữa, vì rất yêu thương mẹ nên khi chọn bạn đời, Huỳnh Hiểu Minh cũng theo khuôn mẫu con dâu lý tưởng của mẹ.

Angelababy ly hôn Huỳnh Hiểu Minh 4 năm vẫn được nhà chồng cũ quý mến. Trong cuộc khảo sát vào năm 2025, có đến 62% cư dân mạng Trung Quốc ủng hộ cặp sao hàng đầu tái hợp. Ảnh: Sina.

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh luôn giục nam diễn viên tái hôn với Angelababy. Ảnh: QQ.

Ảnh cưới của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đến nay vẫn được treo trong nhà ông bà, bố mẹ tài tử. Ảnh: QQ.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng là đôi tình nhân đẹp, quyền lực bậc nhất showbiz Trung Quốc. Họ bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 5/2010 nhưng phải 4 năm sau mới công khai mối quan hệ. Đến năm 2015, cặp sao chính thức về chung nhà bằng 1 đám cưới cổ tích ở Thượng Hải (Trung Quốc). Lễ cưới của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy khi đó được ca tụng là đám cưới thế kỷ của giới giải trí châu Á.

Theo thống kê từ tờ Sina, tin tức liên quan đến hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy trên mạng xã hội và báo chí có gần 5,92 tỷ lượt theo dõi. Nguồn tin trong giới cho biết Huỳnh Hiểu Minh đã chi ra tổng cộng 200 triệu NDT (702 tỷ đồng) để tổ chức đám cưới, hoành tráng "vô tiền khoáng hậu" tại Cbiz.

Huỳnh Hiểu Minh đã chi 702 tỷ để tổ chức hôn lễ trong mơ với Angelababy. Đám cưới của cặp đôi thu hút 5,92 tỷ lượt theo dõi. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau ngày cưới, cặp đôi đã rạn nứt. Cả 2 bị soi dấu hiệu trục trặc và giữ khoảng cách với nhau từ năm 2018. Đến năm 2022, chuyện tình cổ tích của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh kết thúc. Giữa họ không xảy ra cuộc chiến giành quyền nuôi con hay phân chia tài sản.

Giữa tháng 11, Yêu Quái - người thành lập tập đoàn Zhengyi - gây xôn xao dư luận Trung Quốc khi hé lộ nguyên nhân tan vỡ của cặp sao hàng đầu trên sóng livestream. Theo Yêu Quái, không phải người thứ 3 mà "tiền" mới chính là lý do chính khiến mối quan hệ của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đi vào ngõ cụt. Sau khi kết hôn, Huỳnh Hiểu Minh giúp Angelababy lấy được nhiều dự án phim ảnh. Nữ diễn viên sinh năm 1989 cũng mang tiền về cùng chồng đầu tư làm ăn. Từ đây, mâu thuẫn giữa họ nảy sinh ngày càng nhiều, đặc biệt là khi Huỳnh Hiểu Minh đầu tư thua lỗ nặng, lại còn dính dáng đến nghi án trốn thuế. Sau những cuộc cãi vã như cơm bữa, hôn nhân của cặp sao hạng A cũng tan nát.