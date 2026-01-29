Mua 3 miếng đất, xây biệt thự 600m2 ở Vũng Tàu

Lê Giang sinh năm 1972, xuất thân là nghệ sĩ cải lương từ năm 15 tuổi đã đi theo đoàn hát. Năm 1990, chị gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và giành huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc với vở Dòng sông đầm lầy.

Năm 2008, Lê Giang tham gia phim Cô gái xấu xí và gây chú ý. Sau này, chị tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh nổi bật và thành công vang đội như: Vu quy đại náo, Cua lại vợ bầu, 'Em' là của em, Bố già, Nhà bà Nữ, Chị chị em em, Gặp lại chị bầu, Làm giàu với ma…

Về đời tư, Lê Giang kết hôn với diễn viên hài Duy Phương năm 1992, có hai con chung là ca sĩ Duy Phước và diễn viên Lê Lộc. Hôn nhân đổ vỡ, Lê Giang kết hôn lần 2 với một Việt kiều quốc tịch Australia và có con trai tên Luke Nguyễn. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng không trọn vẹn. Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, nữ diễn viên hiện là mẹ đơn thân.

Biệt thự 600 m2 của Lê Giang ở Vũng Tàu.

Tuy trắc trở tình duyên nhưng trời bù cho Lê Giang một sự nghiệp rực rỡ và cuộc sống kinh tế giàu sang. Mới đây, tạp chí Thanh Niên Việt đưa tin, Lê Giang sở hữu biệt thự 600m2 ở Vũng Tàu. Cơ ngơi này được nữ nghệ sĩ sinh năm 1972 mua 3 miếng đất để xây dựng.

Biệt thự của Lê Giang có tông màu trắng sang trọng. Ngay trước cổng, Lê Giang còn để biển ghi rõ chữ "Biệt thự Lê Giang". Bên trong biệt thự là khoảng sân vườn rất rộng được bài trí, lát gạch ngăn nắp. Trong vườn còn có cả bể bơi và chòi thượng uyển riêng.

Nghệ sĩ Lê Giang tiết lộ: "Biệt thự này diện tích là 600m2. Tôi mua đất thổ cư về rồi mới xây nên, phải mua đến 3 miếng đất nền nhập vào mới xây được biệt thự này. Tôi ít ở đây nên chủ yếu để sân vườn rộng, chỉ dành 100m2 xây nhà ở, không xây lớn quá.

Lúc mua đất này, trong đầu tôi đã nghĩ xây biệt thự để lâu lâu stress quá thì ra đây nghỉ dưỡng. Vì thế nên tôi trồng nhiều cây cỏ, xây cả hồ bơi. Tôi xây mấy tháng là xong.

Tôi xây hồ bơi cạnh nhà vì thích từ trong nhà nhìn ra hồ bơi. Vì thế tôi xây toàn bộ tường là kính hết để ngồi trong phòng nhìn ra hồ bơi cho mát mẻ. Tôi cũng xây cho có phong thủy vì tôi mệnh mộc.

Trước tôi hay bơi nhưng mấy tháng nay bận bịu quá không ra đây, với lại mẹ tôi cũng bệnh nữa. Mấy đứa con tôi thi thoảng cũng về đây chơi rồi bơi ở đây, cả Lê Lộc, Duy Phước, Tuấn Dũng.

Tôi xây cả cái chòi để ngồi uống trà buổi sáng, mua cả võng để ngồi chill, nhưng lâu quá không ngồi nên mưa nắng làm xuống cấp hết. Tôi xây cả hồ nước phong thủy non bộ, nuôi cá bên trong, con nào con nấy đều rất bự. Bên cạnh hồ tôi làm cả xích đu. Tôi trồng cả cây xoài nhưng chưa thấy trái", tạp chí Thanh Niên Việt trích lời nữ nghệ sĩ kể.

Mua cho mỗi con 1 căn nhà, ngừng diễn để chữa bệnh

Không chỉ sở hữu cơ ngơi khủng này, tại TP.HCM, Lê Giang cũng có nhà phố khang trang, trị giá hàng chục tỷ. Ngoài ra, chị còn mua cho mỗi con 1 căn nhà.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ với báo Ngôi Sao: “Kinh tế tôi khá ổn định nhờ kinh doanh spa và livestream bán hàng. Tôi nghĩ chừng nào còn có sức để làm, còn được Tổ thương, tôi cố gắng "cày" để làm trụ cột của gia đình. Hiện tại, tôi đã mua cho Duy Phước và Lê Lộc mỗi đứa một căn nhà, để các con ổn định cuộc sống.

Là người làm mẹ và may mắn kiếm tiền tốt hơn các con, tôi sẵn lòng chăm lo cho chúng. Tôi không bận lòng vì chuyện này, ngược lại còn thấy vui. Tôi mong các con nổi tiếng, có nhiều công việc để cải thiện kinh tế”.

Với Lê Giang, cuộc sống hiện tại rất ổn định, viên mãn và chị không tính chuyện đi bước nữa. Tuy nhiên, sức khỏe của nữ nghệ sĩ gặp nhiều vấn đề. Dù đang là cái tên đắt show nhưng Lê Giang phải thông báo ngừng diễn để chữa bệnh.

Tờ Vnexpress viết, hồi tháng 7, Lê Giang thấy đau buốt ở thắt lưng sau đó lan đến bên hông khiến việc ngồi, đi lại khó khăn. "Có lần tôi phải lết vào nhà tắm", Lê Giang nói.

Thấy cơn đau ngày càng nặng, chị đến cơ sở thăm khám mới biết bị chứng thoát đĩa đệm nằm giữa đốt sống thắt lưng thứ tư và năm, thần kinh tọa. Tình trạng gây ra triệu chứng chân bên trái của diễn viên bị tê bì và teo cơ. Chị giảm 8 kg, hiện ở mức 60 kg. "Tôi đi cà nhắc, phải châm cứu, đắp thuốc và tập trị liệu vật lý mỗi ngày", Lê Giang nói với Vnexpress.

Chăm sóc mẹ già.

Cuộc sống giàu sang.

Trong suốt vài tháng qua, Lê Giang ngưng công việc tập trung chăm sóc sức khỏe. Chị hạn chế đi sự kiện, tham game show. Diễn viên cho biết không muốn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh xấu. Dịp này chị cũng muốn nghỉ ngơi sau thời gian hoạt động tích cực.

Nhờ tài chính ổn, Lê Giang lo được cho bản thân lẫn gia đình. Hiện chị vừa điều trị bệnh vừa chăm sóc mẹ bị tai biến liệt nửa người, lo cho con trai du học ở Australia. Để bớt vất vả, diễn viên thuê người chăm mẹ già trên giường bệnh. Chị nói sức khỏe suy giảm nhưng vẫn duy trì tinh thần lạc quan, không muốn các con phải lo lắng.