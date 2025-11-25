Bất động sản của "Bà Nữ" Lê Giang

NS Lê Giang là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả qua nhiều tác phẩm đình đám như Nhà Bà Nữ, Bố Già, Cua Lại Vợ Bầu… Ở tuổi ngoài 50, cô vẫn là một trong những nghệ sĩ đắt show bậc nhất miền Nam. Với sự nghiệp rực rỡ, Lê Giang đã tích góp được khối tài sản đáng kể, từ bất động sản, kim cương cho đến niềm đam mê mua sắm hàng hiệu. Nổi bật trong số đó là căn biệt thự 10 tỷ rộng 600m² ở ngoại ô Bà Rịa - Vũng Tàu. Cơ ngơi này không chỉ là nơi cô và gia đình nghỉ dưỡng cuối tuần, mà còn là tài sản để dành cho con cái, mang ý nghĩa cả về giá trị vật chất lẫn tình cảm.

Lê Giang (1972) là một trong những nghệ sĩ đắt show bậc nhất miền Nam

Căn biệt thự của Lê Giang tại Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng diện tích lên tới 600m², trị giá gần 10 tỷ đồng. Không gian này chỉ tốn khoảng 5 tháng để thi công và hoàn thiện. Lê Giang tận dụng đủ không gian sống cần thiết, phần còn lại được quy hoạch thành hồ bơi, sân vườn rộng rãi và hòn non bộ tinh tế. Mỗi cuối tuần, cả gia đình Lê Giang lại trở về đây để nghỉ ngơi, thư giãn và đón tiếp bạn bè.

Toàn cảnh cơ ngơi rộng rãi của Lê Giang ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn nhà được đánh giá là khu nghỉ dưỡng lý tưởng

Toàn cảnh không gian sống của gia đình Lê Giang

Căn nhà của Lê Giang được thiết kế theo phong cách hiện đại, bao gồm 3 phòng ngủ và khu sân vườn rộng rãi, nơi cô trồng đủ loại hoa, rau và cây trái. Không gian ngoài trời có hồ cá, hồ bơi trong xanh, tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Tại đây, Lê Giang xây thêm một chòi nghỉ giữa sân vườn để thỏa mãn sở thích uống trà, cà phê, bên cạnh đó là góc xích đu nhỏ xinh, nơi cả gia đình có thể ngồi tận hưởng cảnh vật và không gian yên bình.

Lê Giang sống chill trong cơ ngơi 600m² ở ngoại ô Bà Rịa - Vũng Tàu

Lê Giang bố trí một chòi nghỉ ở cạnh hồ bơi để ngồi uống trà, cà phê, thư giãn ngắm cảnh

Khu vực hòn non bộ trong nhà

Khu vực sân nhà rộng lớn, được Lê Giang bố trí thêm bộ bàn ghế nhỏ

Khu vực bếp thoáng đãng, đầy đủ tiện nghi

Phòng khách hiện đại với sofa rộng và tầm nhìn thoáng qua nhờ có hệ cửa kính.

