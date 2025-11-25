"Đặc sản" trước cửa nhà người miền Tây, cả nước ít người hiểu

Ở miền Tây, không khó để bắt gặp những ngôi nhà rộng rãi, với khoảng sân và khuôn viên thoáng đãng. Một điểm đặc trưng dễ nhận thấy là rất nhiều nhà đều đặt bức tượng chó đá ngay trước cổng, như một cách vừa trang trí vừa mang ý nghĩa phong thủy. Điều thú vị là nhiều gia chủ còn ưa thích đặt tượng trên cao, như thể những vệ sĩ uy nghiêm nhìn xuống, bảo vệ ngôi nhà. Thường thì nhà có bao nhiêu trụ cổng, bấy nhiêu bức tượng sẽ xuất hiện, tạo nên sự đồng điệu và cân đối, tăng vẻ trang trọng và mang cảm giác an toàn, vững chãi cho không gian sống.

Việc đặt bức tượng chó đá trước cổng nhà vốn không phải điều xa lạ, nhất là ở miền Tây, nơi những ngôi nhà rộng rãi, sân vườn thoáng đãng càng khiến cổng nhà trở thành điểm nhấn thu hút ánh nhìn. Một cặp tượng đá hai bên cổng không chỉ giúp "neo" thị giác, tạo cảm giác vững chãi mà còn làm tổng thể không gian trở nên ấn tượng, nổi bật hơn.

Ngoài lý do thẩm mỹ, nhiều gia đình còn tin tưởng vào giá trị phong thủy của những bức tượng chó đá. Họ cho rằng những linh vật bằng đá có khả năng giữ khí, trấn an và xua đuổi những điều không may, từ đó mang lại cảm giác an toàn và vững vàng cho cả gia đình, đồng thời tạo nên một điểm nhấn tinh tế cho ngôi nhà.

Ở miền Tây, trụ cổng nhà thường bằng phẳng, rất thuận tiện để đặt tượng chó đá trên cao. Khi nhìn xuống lối vào, những bức tượng như những vệ sĩ thầm lặng, hiện diện vừa uy nghiêm vừa gần gũi, làm không gian cổng nhà trở nên sinh động và có hồn, như đang chào đón khách đến chơi.

