Món đồ cực vượng phong thủy, xin chúc mừng gia đình nào sở hữu

Gương soi là món đồ gần như xuất hiện trong mọi gia đình, từ những căn hộ nhỏ cho đến biệt thự sang trọng. Với công năng cơ bản nhất, gương giúp phản chiếu hình ảnh, phục vụ nhu cầu trang điểm, chỉnh sửa trang phục hay đơn giản là quan sát không gian xung quanh. Trong phong thủy, gương là vật dụng mang ý nghĩa thu hút năng lượng tích cực, hóa giải sát khí và giúp cân bằng nguồn khí trong nhà.

Với vô số kiểu dáng và thiết kế, gương được nhiều gia đình tận dụng để trang trí, biến món đồ thiết thực cả về công dụng lẫn ý nghĩa trở thành điểm nhấn decor độc đáo cho không gian sống.

7 kiểu gương trang trí trong không gian sống

1. Gương lưới tổ ong

Gương lưới tổ ong có thể kéo lên hoặc thả xuống dễ dàng, vừa tiện lợi vừa che khuất ánh nhìn khi cần. Kiểu gương này đặc biệt hữu ích trong các căn hộ nhỏ, giúp cân bằng giữa việc sử dụng gương và yếu tố phong thủy, tránh ánh sáng hoặc hình ảnh phản chiếu không phù hợp.

2. Gương xếp chồng

Gương xếp chồng là sự kết hợp của nhiều gương nhỏ với màu sắc và hình dạng khác nhau, tạo hiệu ứng nghệ thuật và mở rộng không gian. Bạn có thể gắn một gương tròn lớn ở trung tâm, xung quanh là các gương nhỏ để tăng tính thẩm mỹ và độc đáo cho căn phòng.

3. Gương phong cách Windows 98

Gương thiết kế dựa theo giao diện cũ của Windows 98, gợi nhớ tuổi thơ cho thế hệ 8x, 9x. Kiểu gương này có thể tự làm DIY bằng khung in hình và đặt gương vào vị trí trống, vừa độc đáo vừa hữu dụng.

4. Gương viền đất sét

Gương viền bằng đất sét cho phép sáng tạo nhiều hình dáng, từ hoa lá, quái vật nhỏ đến các motif dễ thương. Đây là lựa chọn lý tưởng cho phòng trẻ em hoặc các không gian muốn thêm màu sắc và phong cách cá nhân.

5. Gương góc rộng

Gương góc rộng giúp phản chiếu toàn bộ không gian, đồng thời có thể trang trí bằng bút acrylic để tạo các họa tiết hoặc graffiti. Đây vừa là gương soi, vừa là vật trang trí độc đáo, có thể di chuyển linh hoạt trong nhà.

6. Gương khung tranh

Gương gắn trong khung tranh bằng gỗ mang phong cách cổ điển hoặc tối giản. Bạn có thể trang trí thêm chữ hay họa tiết trên gương bằng sơn acrylic, vừa làm gương vừa trở thành bức tranh trang trí.

7. Gương kiểu cửa sổ

Gương cắt thành nhiều ô nhỏ gắn vào khung giống cửa sổ, giúp tạo cảm giác mở rộng không gian, đặc biệt hữu ích với phòng không có cửa sổ tự nhiên. Kiểu này vừa tăng thẩm mỹ vừa cải thiện ánh sáng và cảm giác rộng rãi.

Theo Toutiao