Nhiều chị em đang kháo nhau: Tết này nhất định phải trồng một chậu “hoa của các vị thần”, vừa thơm nhà vừa sang chảnh

Mỗi dịp Tết đến, câu chuyện “năm nay chơi hoa gì cho lạ mà vẫn sang” lại được hội mê nhà cửa đem ra bàn luận. Bên cạnh đào, mai, ly, lan, gần đây một cái tên được nhắc tới rất nhiều: Hoa phong tín tử hay còn gọi là hyacinth, nhiều nơi bán với tên hoa tiên ông hoặc hoa dạ lan hương. Chỉ cao chừng 20-30cm, thân nhỏ nhắn nhưng hoa nở thành từng chùm dày, màu sắc rực rỡ từ tím, xanh, hồng đến trắng, vàng.

Đặc biệt, chỉ cần một hai chậu đặt trong phòng khách, bàn ăn hay bậu cửa sổ là cả không gian đã thơm ngát, cảm giác rất “Tết”, rất nâng mood. Người châu Âu gọi hyacinth là “hoa của các vị thần” vì gắn với thần thoại Hy Lạp, tượng trưng cho tình yêu, sự hồi sinh và hy vọng. Còn với chị em mình, đây là lựa chọn vừa đẹp, vừa ý nghĩa, lại dễ chăm nếu nắm đúng vài bí quyết cơ bản.

Hoa phong tín tử - chậu hoa nhỏ mà “thần thái” không hề nhỏ

Hoa phong tín tử có tên khoa học là Hyacinthus orientalis, xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải và Tây Á. Nghe thì có vẻ xa xôi, nhưng nhiều năm trở lại đây, loại hoa này đã rất quen mặt ở các shop cây cảnh, nhất là dịp cuối năm.

Cây thuộc dạng thân thảo, sống từ củ, chiều cao chỉ tầm 15-30cm. Từ một củ tròn trịa, sẽ mọc lên vài lá xanh đậm dạng dải, bẹ lá ôm lấy phần thân. Giữa cụm lá ấy là một cành hoa vươn thẳng, trên đó chi chít những bông hoa nhỏ xíu hình giống chiếc chuông, xếp sát nhau thành một “trụ hoa” cực kỳ bắt mắt.

Màu sắc của hyacinth rất phong phú: Tím trầm, xanh dương, hồng phấn, trắng tinh, vàng ấm… Mỗi màu lại được gắn với một ý nghĩa: Xanh tượng trưng cho sự bền bỉ, thủy chung; tím gợi sự sâu lắng, có chút u hoài; hồng là lãng mạn, yêu đương; trắng là trong trẻo, bình yên; vàng lại mang cảm giác đủ đầy, hạnh phúc. Chỉ riêng chuyện chọn màu hoa theo tính cách, theo mệnh hay theo mood Tết cũng đủ để chị em có cả buổi ngồi “lên moodboard” rồi.

Điểm khiến phong tín tử “gây nghiện” chính là mùi hương. Hoa tỏa hương khá đậm, nhất là khi trời có nắng hoặc buổi tối mát. Mùi thơm ngọt, hơi phảng phất mùi xà phòng, sạch sẽ, dễ chịu. Với những ai thích nhà lúc nào cũng thơm mà ngại xịt tinh dầu, một hai chậu hyacinth là lựa chọn rất ổn.

Vì sao người ta gọi đây là “hoa của các vị thần”?

Trong thần thoại Hy Lạp, có chàng thiếu niên Hyacinthus vô cùng đẹp trai, được thần Apollo rất mực yêu quý. Trong một lần ném đĩa, Hyacinthus không may bị thương và qua đời. Nơi máu cậu rơi xuống, một loài hoa đã mọc lên, người ta gọi đó là hyacinth - phong tín tử. Bởi vậy, loài hoa này gắn với hình ảnh các vị thần, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, nỗi nhớ và cả sự hồi sinh sau mất mát.

Đem câu chuyện đó đặt vào không khí Tết, hyacinth bỗng trở nên rất hợp: Sau một năm bận rộn, ta vẫn luôn mong năm mới là hành trình “tái sinh” nhiều hy vọng, nhiều yêu thương hơn. Một chậu “hoa của các vị thần” đặt trong nhà, vừa là điểm nhấn trang trí, vừa như lời nhắc nhỏ: Dù năm cũ có mệt mỏi đến đâu, ta vẫn có quyền hy vọng vào một khởi đầu khác tươi sáng hơn.

Tết này trồng một chậu phong tín tử: Không hề khó như tưởng tượng

Tin vui cho những ai “sợ” trồng cây: Phong tín tử là loại khá dễ tính. Chỉ cần chọn đúng củ và chăm theo vài bước cơ bản, khả năng “lên hoa thành công” rất cao.

Điều đầu tiên quan trọng nhất là chọn củ. Nên chọn củ to, tròn, cầm thấy chắc tay, vỏ ngoài không bị dập, mốc hay thối. Củ càng khỏe thì hoa càng to, màu càng rực. Nếu cầu kỳ hơn một chút, có thể nhờ nơi bán xử lý nấm bệnh giúp, hoặc tự mua thuốc nấm pha loãng, ngâm củ khoảng 15-20 phút rồi để ráo trước khi trồng. Như vậy củ bớt nguy cơ bị úng, thối giữa chừng.

Phong tín tử có thể trồng theo hai cách: Trồng nước (water) hoặc trồng đất (soil).

Trồng nước rất hợp với người mới tập chơi. Chỉ cần một chiếc lọ thủy tinh có miệng vừa phải, cho ít sỏi sạch dưới đáy, đặt củ lên sao cho phần gốc củ cách mặt nước 1-2cm. Cây sẽ tự vươn rễ xuống phía dưới. Giai đoạn đầu nên để chậu ở nơi tối, mát để củ “thức dậy”, khi rễ bắt đầu mọc thì chuyển ra chỗ có ánh sáng tán xạ. Nước đục thì thay, thi thoảng nhỏ thêm chút dung dịch dinh dưỡng. Vừa được chơi hoa, lại vừa được ngắm bộ rễ trắng muốt trong nước cảm giác rất “thiền”, rất đã mắt.

Trồng đất lại phù hợp với ai muốn cây khỏe và chơi lâu hơn. Chỉ cần chọn loại đất tơi xốp, thoát nước tốt, có thể trộn thêm ít phân hữu cơ hoai mục. Đặt củ lên mặt đất, lấp nhẹ sao cho phần đỉnh củ vẫn lộ ra khoảng một phần ba. Tưới đẫm một lần rồi để chậu ở nơi mát, không quá sáng khoảng một tuần. Khi thấy mầm nhú cao, lá bắt đầu mở thì đưa chậu ra cửa sổ, ban công hoặc hiên nhà có nắng nhẹ.

Phong tín tử thích mát, nhiệt độ lý tưởng khoảng 15-20 độ C. Ở miền Bắc, nếu trồng đúng thời điểm, hoa nở vào dịp Tết là đẹp nhất. Chị em chỉ cần lưu ý: Cây thích sáng nhưng không chịu được nắng gắt giữa trưa, và không thích bị tưới đẫm liên tục. Đất chỉ cần hơi ẩm, sờ tay thấy không khô trắng là được.

Làm sao để hoa nở đều, thơm lâu và năm sau vẫn có hoa?

Một “nỗi khổ” quen thuộc của người chơi phong tín tử là hoa nở không đều: Cây cao cây thấp, cây nở trước cây nở sau. Kinh nghiệm của nhiều người là nếu có điều kiện, nên ươm củ riêng lẻ trong các cốc nhỏ, sau đó chọn những cây có chiều cao tương đương nhau rồi mới chuyển vào chung một chậu trang trí. Như vậy khi hoa nở sẽ đồng đều, nhìn đã mắt hơn.

Khi hoa bắt đầu nở, có thể chuyển chậu vào nơi mát mẻ hơn một chút, tránh sát cửa kính nắng gắt để hoa giữ được khoảng 2-3 tuần. Mỗi tối đi làm về, mở cửa ra đã thấy cả không gian thơm nhẹ mùi hoa, cảm giác Tết lúc nào cũng “ở trong nhà” chứ không chỉ ngoài phố.

Hoa tàn rồi có nên vứt củ đi không? Thật ra phong tín tử vẫn có thể “tái sinh”. Chỉ cần cắt bỏ cành hoa đã héo, giữ lại phần lá xanh, tiếp tục chăm như bình thường. Khi lá vàng đi thì đào củ lên, cắt rễ khô, để nơi thoáng cho khô hẳn rồi cất nơi mát. Năm sau nếu điều kiện nhiệt độ thuận lợi, củ vẫn có thể lên hoa, dù bông có thể nhỏ hơn năm đầu. Với nhiều người, việc “nuôi lại” một củ hoa cũng là niềm vui giống như nhìn Tết năm này nối tiếp Tết năm kia.