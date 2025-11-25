Ý nghĩa thực sự của các con số trên núm xoay tủ lạnh - không phải nhiệt độ

Mặc dù tủ lạnh là một thiết bị nhà bếp vô cùng quan trọng, nhưng trong nhiều năm, nhiều người đã bảo quản các loại thực phẩm thiết yếu như sữa, thịt tươi và rau củ trong tủ lạnh mà không biết rằng họ có thể đang không cài đặt đúng cách.

Thiết bị gia dụng này - dù là tủ lạnh âm tường hay tủ lạnh độc lập - đều có một núm xoay nhỏ màu trắng, thường nằm ở góc trên bên phải gần bản lề cửa. Núm này được dùng để chỉnh nhiệt độ. Tuy nhiên, nó không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dù việc vặn núm thực sự thay đổi nhiệt độ tủ lạnh, nhưng các con số được ghi trên đó thường không tương ứng với độ C.

Một người dùng mạng xã hội Reddit đã làm rõ vấn đề này, giải thích rằng các con số trên núm xoay thực tế biểu thị mức công suất làm lạnh của tủ. Do đó, số càng lớn thì tủ lạnh càng lạnh, chứ không phải ngược lại.

Một người dùng giải thích: “Số càng cao thì tủ càng lạnh... các con số trên núm xoay thể hiện công suất làm lạnh. Số càng cao thì tủ càng duy trì được mức lạnh hơn. Đặt ở mức 5 sẽ khiến tủ của bạn lạnh nhất.”

Một số người có thể đã nhầm tưởng rằng số 1 tương ứng với 1°C và do đó là lạnh hơn, nhưng điều này không đúng với hầu hết các mẫu tủ đang có trên thị trường hiện nay. Sự hiểu lầm này có thể khiến thực phẩm nhanh hỏng hơn nếu bạn đặt sai nhiệt độ, hoặc có thể dẫn đến việc tích tụ đá ở mặt sau tủ lạnh nếu bạn đặt nhiệt độ quá thấp.

Những người khác lưu ý rằng một số ít mẫu tủ lạnh lại hiển thị núm xoay theo độ C. Tuy nhiên, có một cách hữu ích để xác định tủ lạnh của bạn hoạt động theo cơ chế nào.

Dưới đây là cách bạn có thể kiểm tra:

“Hãy vặn núm theo bất kỳ hướng nào cho đến khi máy nén (phần mô-tơ màu đen ở phía sau tủ) bật hoặc tắt.

“Nếu máy nén đang bật (thường bạn sẽ nghe thấy tiếng ù nhẹ) và bạn vặn núm sang số cao hơn khiến nó tắt (bạn sẽ nghe thấy tiếng ‘tách’ và hơi rung nhẹ) thì nghĩa là bạn đang làm tủ ấm hơn (nó tắt vì nhiệt độ đã quá lạnh). Nếu bạn nghe thấy nó bật lên thì nghĩa là bạn đang làm tủ lạnh hơn.

“Nghe có vẻ phức tạp, nhưng về cơ bản, nếu máy nén bật thì bạn đang làm tủ lạnh hơn, còn nếu nó tắt thì bạn đang làm tủ ấm hơn. Hãy vặn và xem hướng nào tạo ra hiệu ứng gì.”



