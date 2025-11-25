3 loại rau Việt Nam có sẵn, dễ trồng: Đuổi muỗi hiệu quả không ngờ tới

Muỗi là véc tơ truyền bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản… Bên cạnh các biện pháp phòng chống muỗi như mắc màn và vệ sinh môi trường sống, việc tận dụng các loại cây có mùi hương xua đuổi muỗi cũng mang lại hiệu quả đáng kể.

Trong số đó, các loại rau thơm là lựa chọn phổ biến vì vừa dễ trồng, vừa có công dụng tự nhiên trong việc đẩy lùi muỗi. Dưới đây là ba loại rau thơm quen thuộc trong căn bếp của người Việt nhưng lại có khả năng đuổi muỗi rất hiệu quả: húng quế, bạc hà và tía tô.

Húng quế - hương thơm “kỵ” muỗi

Trong các loại rau thơm, hung quế đứng đầu bảng có tác dụng đuổi muỗi hiệu quả. Húng quế chứa các hợp chất tự nhiên như eugenol, citronellol và linalool. Đây là những tinh dầu có khả năng làm rối loạn định hướng của muỗi, khiến chúng tránh xa khu vực có mùi hương này. Việc trồng một bụi cây húng quế tại ban công sẽ giúp ngăn muỗi tránh xa ngôi nhà của bạn.

Rau húng quế có tác dụng mạnh khi được vò nhẹ, lúc đó, tinh dầu tiết ra càng mạnh, giúp hiệu quả đuổi muỗi rõ rệt hơn.

Húng quế.

Cách dùng: Vò vài lá đặt trong bát nhỏ trên bàn, cạnh cửa sổ hoặc góc phòng ngủ. Trồng 1–2 chậu húng quế trước cửa nhà vừa xua muỗi, vừa có thể hái dùng trong bữa ăn.

Cách trồng: Húng quế ưa sáng và đất tơi xốp. Đây là cây rất dễ trồng bằng cách gieo hạt hoặc giâm cành. Khi chăm sóc húng quế cần tưới nước vừa đủ để giữ đất ẩm nhưng không úng. Sau 25–30 ngày là có thể thu hoạch làm rau ăn hoặc đặt ở những nơi muỗi hay trú ngụ để đuổi chúng đi xa.

Bạc hà - “khắc tinh” của loài muỗi nhờ tinh dầu menthol

Rau bạc hà là loại rau thơm dễ trồng và có hương thơm mát mạnh đặc trưng. Trong bạc hà chứa menthol, hoạt chất được biết đến với khả năng xua côn trùng tự nhiên. Nhiều nghiên cứu ghi nhận mùi bạc hà khiến muỗi mất khả năng định vị CO₂ và nhiệt - hai dấu hiệu giúp chúng tìm con người.

Cách dùng bạc hà để đuổi muỗi: Đặt vài cành bạc hà tươi trong phòng ngủ hoặc ở lối ra vào; Treo bó bạc hà khô trong nhà để duy trì hương thơm lâu hơn; Giã nát bạc hà hòa với nước, xịt quanh nhà như dung dịch xua muỗi tự nhiên.

Rau bạc hà.

Cách trồng: Bạc hà phát triển mạnh khi trồng nơi có ánh sáng nhẹ đến trung bình. Dùng cành bạc hà dài 10–15 cm, cắm xuống đất ẩm cho ra rễ. Cây lan rất nhanh nên chỉ cần chăm tưới và tỉa gọn quanh gốc là có thể thu hoạch liên tục mà không làm giảm sức sống của cây.

Tía tô có tác dụng xua muỗi mạnh

Tía tô không chỉ là gia vị, vị thuốc quen thuộc mà còn chứa perilla aldehyde, hợp chất có mùi khiến muỗi đặc biệt “ghét”. Khi vò lá tía tô, tinh dầu lan tỏa giúp giảm sự xuất hiện của muỗi, nhất là trong không gian kín.

Rau tía tô.

Cách dùng: Vò lá tía tô để trên đĩa nhỏ trong phòng. Đặt chậu tía tô ở cửa sổ, ban công để ngăn muỗi bay vào nhà.

Cách trồng: Tía tô thích đất mùn, thoát nước tốt. Gieo hạt trực tiếp xuống đất, phủ một lớp đất mỏng và tưới phun sương. Cây ưa nắng nhẹ; chỉ sau 30–35 ngày là có thể thu hoạch lá non.