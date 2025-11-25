Ông bà dặn: "Nhà có cây mát, người có phúc dày" - Trồng 5 cây này quý nhân chắc chắn ghé thăm

Không phải ngẫu nhiên mà những ngôi nhà nhiều cây xanh luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu và an tâm. Theo phong thủy, cây cối mang sinh khí, hút năng lượng tốt, đồng thời tạo ra “lá chắn” cho những luồng khí xấu. Đặc biệt là những loại cây lá xanh mướt vừa làm mát mắt, vừa điều hòa không khí, tạo không gian thư giãn lý tưởng. Dưới đây là 5 loại cây phù hợp trồng trong nhà, ban công, hoặc góc làm việc, giúp không gian luôn tươi mới, tinh thần gia chủ nhẹ nhõm và may mắn tự nhiên tìm đến.

1. Trầu bà xanh - Cây may mắn, dễ sống

Trầu bà xanh là cây được nhiều gia đình yêu thích nhờ khả năng sinh trưởng mạnh, thích nghi tốt với ánh sáng yếu và không cần chăm sóc cầu kỳ. Trong phong thủy, trầu bà xanh tượng trưng cho tiền tài, may mắn và hạnh phúc gia đình. Bạn có thể đặt cây ở góc phòng khách, góc bàn làm việc hoặc treo chậu trên ban công. Lá xanh mướt của cây vừa thanh lọc không khí vừa mang đến cảm giác thư thái. Hơn nữa, cây này còn có tác dụng hấp thụ bức xạ từ các thiết bị điện tử, giúp không gian sống vừa xanh vừa lành mạnh.

2. Cây lưỡi hổ - Bảo vệ, xua tà khí

Lưỡi hổ được xem là “lá chắn” phong thủy trong nhà, giúp ngăn chặn năng lượng tiêu cực và tà khí. Loại cây này rất dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và sống lâu năm. Bạn nên đặt cây ở cửa sổ, góc phòng, hoặc hành lang để vừa tạo điểm nhấn, vừa tăng sinh khí cho căn nhà. Ngoài ra, lưỡi hổ còn có khả năng lọc không khí, loại bỏ một số khí độc hại, đồng thời mang lại cảm giác an toàn, giúp mọi người trong nhà ngủ ngon và tinh thần minh mẫn hơn.

3. Cây hạnh phúc - Xua năng lượng tiêu cực, mang niềm vui

Cây hạnh phúc là lựa chọn tuyệt vời để thay thế các loại cây tán cao như cau cảnh. Loại cây này có lá nhỏ xinh, xanh mướt, tượng trưng cho niềm vui, may mắn và sự viên mãn trong gia đình. Cây hạnh phúc dễ trồng trong chậu nhỏ, đặt ở bàn làm việc, kệ sách, hay ban công đều được. Khi cây ra hoa, không gian như bừng sáng, đồng thời mang đến cảm giác vui vẻ, tinh thần tích cực cho cả gia đình. Ngoài ra, cây hạnh phúc còn giúp xua tan năng lượng tiêu cực, làm dịu căng thẳng, khiến ngôi nhà luôn tràn ngập không khí ấm áp và hạnh phúc.

4. Vạn niên thanh - Thu hút lộc, sinh khí dồi dào

Vạn niên thanh là loại cây lá xanh bóng, ưa bóng râm, thường được trồng trong nhà hoặc văn phòng. Cây mang ý nghĩa trường thọ, may mắn và sự thịnh vượng. Khi đặt vạn niên thanh ở phòng khách hoặc góc làm việc, bạn vừa tạo không gian xanh mát, vừa góp phần hút tài lộc, giúp gia chủ luôn cảm thấy nhẹ nhàng, tinh thần sảng khoái. Không chỉ đẹp mắt, vạn niên thanh còn giúp điều hòa không khí, loại bỏ bụi bẩn và tạo cảm giác thư giãn, thích hợp cho những ngày làm việc căng thẳng.

5. Cây hồng môn - Lá xanh mượt, hoa đỏ rực, tiền tài liên tục

Trong phong thủy, cây hồng mon được xem là biểu tượng của may mắn, thịnh vượng và quý nhân phù trợ. Khi nhà có cây hồng môn, năng lượng tích cực sẽ được lan tỏa, giúp chủ nhà gặp thuận lợi trong công việc, mối quan hệ và cả tài chính. Không những thế, màu đỏ của hoa còn kích thích vận khí, giúp tinh thần phấn chấn, xua tan những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.

Cây hồng môn cũng rất dễ chăm sóc, phù hợp với những người bận rộn. Chỉ cần đảm bảo đất ẩm vừa phải, ánh sáng gián tiếp và không để cây bị ngập nước, lá và hoa sẽ luôn xanh tươi, rực rỡ quanh năm. Nhờ vẻ ngoài bắt mắt cùng ý nghĩa phong thủy tốt, cây Hồng Môn không chỉ là điểm nhấn trang trí cho không gian sống mà còn là “bùa may mắn” âm thầm giúp gia chủ được quý nhân phù trợ và tài lộc dồi dào.