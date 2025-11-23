Những loại cây không nên trồng ở ban công theo quan niệm phong thủy

Trong phong thủy, cổng là vương miện và là vành đai của ngôi nhà, còn ban công đóng vai trò cửa ngõ thu thập may mắn vào nhà. Do đó, trồng cây gì trên ban công là điều nhiều người tính toán kỹ.

Giới phong thủy Trung Quốc cho rằng có một số loại cây tuy đẹp, có ý nghĩa tốt và được ưa chuộng nhưng không nên trồng ở ban công.

Cây kim ngân hoa

Trong y học dân gian, loại cây này có tác dụng giải nhiệt, thanh độc. Hoa kim ngân pha trà không chỉ thơm ngon mà có tác dụng dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe. Nhưng theo phong thuỷ, kim ngân hoa không thích hợp trồng trên ban công vì người xưa có câu: "Khi kim ngân nở, tiền bạc tiêu tán".

Kim ngân hoa không phù hợp để trồng trên ban công. (Ảnh: aboluowang).

Xét về khía cạnh thực tiễn, lời khuyên không nên trồng kim ngân hoa ở ban công cũng có cơ sở khoa học: Hương thơm nồng của loại hoa này dễ gây kích thích hệ thần kinh, và sự phát triển ồ ạt của dây leo có thể che khuất ánh sáng tự nhiên, khiến môi trường trong nhà trở nên thiếu sáng và ẩm ướt, từ đó gâ ảnh hưởng tiêu cực cho con người về mặt cảm xúc và sức khỏe.

Ngày nay, không gian nhà ở đô thị ngày càng nhỏ hẹp, ban công trở thành "tấc đất tấc vàng". Việc ban công bị dây leo chiếm dụng, không chỉ ảnh hưởng đến thông gió và chiếu sáng mà còn sinh sôi muỗi, gây hại cho môi trường sống.

Tuy nhiên, điều này cũng chỉ là tương đối, nếu bạn kiểm soát được các vấn đề trên và không ngại quan niệm dân gian "Khi kim ngân nở, tiền bạc tiêu tán” thì hoàn toàn có thể trồng.

Xương rồng

Xương rồng trông gọn, sống được ở điều kiện khắc nghiệt, ít cần chăm sóc, tưởng chừng rất phù hợp để trồng trên ban công. Tuy nhiên, theo phong thủy, xương rồng mang năng lượng âm, dễ tạo cảm giác lạnh lẽo, cô lập cho không gian sống.

Loài cây này có gai nhọn, dễ gây thương tích nếu chạm phải. Nhà có trẻ nhỏ, thú cưng thì càng phải tránh.

Xương rồng có gai nhọn, dễ gây thương tích nếu chạm phải nên không thích hợp để trồng ở ban công. (Ảnh: NNS)

Cây dâu tằm

Người Trung Quốc xưa quan niệm: "Đằng trước không trồng dâu, đằng sau không trồng liễu, ở giữa không trồng cây dương" vì cho rằng những loại cây này mang lại nhiều xui xẻo, đồng âm với tang tóc, chia ly hoặc gợi lên cảm giác ma quái..., không thích hợp trồng trong sân nhà, càng không nên đưa chúng vào nhà hay ban công.

Dưới góc độ khoa học, cây dâu tằm rất nhiều cành lá, dễ phát triển. Khi lớn, chúng có thể che đi ánh sáng và cản không khí trong lành vào nhà. Dâu tằm rất sai quả, lại nhanh chín. Nếu không hái kịp, chúng có thể bị hỏng và tạo ra vi khuẩn, không tốt cho sức khoẻ. Lá dâu tằm cũng hay có sâu róm.

Diện tích ban công thường không lớn, do đó, chúng ta nên ưu tiên các loại cây có hình dáng gọn gàng, dễ chăm sóc và phù hợp về mặt thẩm mỹ.

Cây dâu tằm. (Ảnh: Aboluowang)

Cây bị héo

Theo quan niệm phong thuỷ, cây héo tượng trưng cho "sự cắt đứt cuộc sống", dễ thu hút năng lượng tiêu cực và ảnh hưởng đến vận may của gia đình. Khoa học hiện đại cũng đã xác nhận rằng cây héo là nơi sinh sôi của vi khuẩn và nấm mốc. Nếu tiếp xúc lâu dài có thể gặp phải các bệnh về đường hô hấp. Do đó, tuyệt đối không để các loại cây bị héo ở ban công.

Khi phát hiện ra cây bị héo, bạn nên nhổ bỏ kịp thời và trồng lại bằng các loại cây bạc hà hoặc cây mọng nước dễ trồng, cây chịu hạn tốt , không cần chăm sóc, vừa đẹp mắt, vừa có thể tô điểm thêm chút xanh cho cuộc sống của bạn.

Cây quá cao

Ban công được coi là nơi để ánh sáng và không khí đi vào. Nếu trồng nhiều cây cao, điều này không chỉ ảnh hưởng đến lượng ánh sáng và không đi vào nhà mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới điều kiện sống của bạn.

Thay vì trồng cây lớn ở ban công, bạn có thể chọn các giống cây dễ cắt tỉa. Trong quá trình trồng, bạn cũng nên cắt tỉa cành, lá thường xuyên để giữ chiều cao dưới 1,5m, vừa tạo vẻ mát mẻ, đầy sức sống cho ban công, vừa không ảnh hưởng xấu tới chất lượng cuộc sống của mọi người trong gia đình.